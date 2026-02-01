तारा सुतारिया से ब्रेकअप के बाद वीर पहाड़िया ने सेलिब्रेट किया बर्थडे, जाह्नवी कपूर ने ली स्टाइलिश एंट्री

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Veer Pahariya Birthday: वीर पहाड़िया ने शनिवार को अपना 31वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया जिसमें बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं. पार्टी में जाह्नवी कपूर, जैकलीन फर्नांडीज समेत कई सेलेब्स नजर आए

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Feb 2026 07:00 PM (IST)
शनिवार रात एक्टर वीर पहाड़िया का जन्मदिन बॉलीवुड के लिए एक खास मौका बन गया. उनकी बर्थडे पार्टी में इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे नजर आए और पूरी शाम ग्लैमर से भरी रही. सेलेब्स की मौजूदगी और पार्टी का माहौल सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में रहा.

एक्टर वीर पहाड़िया के जन्मदिन के मौके पर शनिवार रात बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियां नजर आईं.
एक्टर वीर पहाड़िया के जन्मदिन के मौके पर शनिवार रात बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियां नजर आईं.
पार्टी में जाह्नवी कपूर, जैकलीन फर्नांडीज, रिया चक्रवर्ती, अनुषा दांडेकर, नीसा देवगन, अनन्या बिड़ला, अगस्त्य नंदा और बादशाह जैसे सेलेब्स शामिल हुए.
पार्टी में जाह्नवी कपूर, जैकलीन फर्नांडीज, रिया चक्रवर्ती, अनुषा दांडेकर, नीसा देवगन, अनन्या बिड़ला, अगस्त्य नंदा और बादशाह जैसे सेलेब्स शामिल हुए.
