तारा सुतारिया से ब्रेकअप के बाद वीर पहाड़िया ने सेलिब्रेट किया बर्थडे, जाह्नवी कपूर ने ली स्टाइलिश एंट्री
Veer Pahariya Birthday: वीर पहाड़िया ने शनिवार को अपना 31वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया जिसमें बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं. पार्टी में जाह्नवी कपूर, जैकलीन फर्नांडीज समेत कई सेलेब्स नजर आए
शनिवार रात एक्टर वीर पहाड़िया का जन्मदिन बॉलीवुड के लिए एक खास मौका बन गया. उनकी बर्थडे पार्टी में इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे नजर आए और पूरी शाम ग्लैमर से भरी रही. सेलेब्स की मौजूदगी और पार्टी का माहौल सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में रहा.
Published at : 01 Feb 2026 07:00 PM (IST)
