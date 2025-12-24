हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडNew Year 2026: न्यू ईयर पार्टी के लिए परफेक्ट है जन्नत जुबैर के ये लुक्स, आप भी ले सकती हैं स्टाइलिंग टिप्स

New Year 2026: न्यू ईयर पार्टी के लिए परफेक्ट है जन्नत जुबैर के ये लुक्स, आप भी ले सकती हैं स्टाइलिंग टिप्स

New Year 2026: न्यू ईयर 2026 में पार्टी की रौनक बढ़ा रही हैं जन्नत जुबैर, जिनके स्टाइलिश लुक्स से आप भी पा सकती हैं. अपने न्यू ईयर आउटफिट के लिए बेहतरीन स्टाइलिंग आइडियाज.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Dec 2025 05:59 PM (IST)
न्यू ईयर 2026 की पार्टी में अपने लुक को ग्लैमरस और ट्रेंडी बनाने के लिए जन्नत जुबैर के स्टाइलिश आउटफिट्स से लें बेहतरीन इंस्पिरेशन और स्टाइलिंग टिप्स.

1/10
New Year आने वाला है और हर लड़की चाहती है अपनी पार्टी के लिए परफेक्ट नया आउटफिट. जन्नत जुबैर के ये 10 ग्लैमरस लुक्स आपको दे सकते हैं स्टाइल का बेस्ट आइडिया.
2/10
इस सुंदर शिमरी ड्रेस में आप भी जन्नत की तरह चमक सकती हैं. हर कदम पर यह लुक आपके आत्मविश्वास को हाइलाइट करेगा और हल्का ग्लोइंग मेकअप इसे और भी मंत्रमुग्ध कर देने वाला बना देगा.
Published at : 24 Dec 2025 05:59 PM (IST)
