जन्नत जुबैर बहुत ही कम उम्र से टीवी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी का प्रदर्शन कई बार किया है. टीवी शोज के अलावा उन्हें कई म्यूजिक वीडियो में देखा जा चुका है और आजकल वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. आखिरी बार उन्हें 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 2' में बतौर गेस्ट कंटेस्टेंट देखा गया.