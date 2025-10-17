हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडगोल्डन बनारसी साड़ी में अवॉर्ड लेने पहुंचीं जन्नत जुबैर, लेटेस्ट तस्वीरों से हटाए नहीं हटेंगी नजरें

गोल्डन बनारसी साड़ी में अवॉर्ड लेने पहुंचीं जन्नत जुबैर, लेटेस्ट तस्वीरों से हटाए नहीं हटेंगी नजरें

Jannat Zubair Viral Photos: एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर जन्नत जुबैर एक बार फिर इंटरनेट पर छा गई हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी तस्वीरें शेयर की जिसे देख फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Oct 2025 03:12 PM (IST)
Jannat Zubair Viral Photos: एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर जन्नत जुबैर एक बार फिर इंटरनेट पर छा गई हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी तस्वीरें शेयर की जिसे देख फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं.

जन्नत जुबैर अक्सर ही अपने स्टाइल और लेटेस्ट आउटफिट्स को लेकर लाइमलाइट में रहती हैं. अब एक बार उन्होंने अपने नए लुक से तारीफें बटोरी हैं. इन तस्वीरों में देखिए जन्नत जुबैर की खूबसूरती.

1/7
जन्नत जुबैर ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों के वायरल होते ही एक बार फिर हसीना लाइमलाइट में आ गई हैं.
जन्नत जुबैर ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों के वायरल होते ही एक बार फिर हसीना लाइमलाइट में आ गई हैं.
2/7
पोस्ट शेयर करते हुए सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर और एक्ट्रेस जन्नत जुबैर ने ये जानकारी दी कि आज उन्हें पहला एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड मिला. हिमाचल प्रदेश के गवर्नर श्री शिव प्रताप शुक्ला द्वारा ऐसा सम्मान प्राप्त करने पर उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया है.
पोस्ट शेयर करते हुए सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर और एक्ट्रेस जन्नत जुबैर ने ये जानकारी दी कि आज उन्हें पहला एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड मिला. हिमाचल प्रदेश के गवर्नर श्री शिव प्रताप शुक्ला द्वारा ऐसा सम्मान प्राप्त करने पर उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया है.
3/7
इस दौरान जन्नज सज-धजकर इवेंट में अपना अवॉर्ड लेने पहुंचीं. गोल्डन कलर की बनारसी साड़ी में उनका ऐसा लुक देखकर फैंस एक बार फिर एक्ट्रेस के मुरीद बन गए हैं.
इस दौरान जन्नज सज-धजकर इवेंट में अपना अवॉर्ड लेने पहुंचीं. गोल्डन कलर की बनारसी साड़ी में उनका ऐसा लुक देखकर फैंस एक बार फिर एक्ट्रेस के मुरीद बन गए हैं.
4/7
अवॉर्ड फंक्शन में जन्नत जुबैर का ऐसा अंदाज सबका दिल जीत रहा है. उन्होंने खुद को इवेंट में इस तरह से प्रेजेंट किया कि सभी की आंखें उनपर आकर टिक गईं. इस सादगी भरे अंदाज में जन्नत बेहद हसीन लग रही हैं.
अवॉर्ड फंक्शन में जन्नत जुबैर का ऐसा अंदाज सबका दिल जीत रहा है. उन्होंने खुद को इवेंट में इस तरह से प्रेजेंट किया कि सभी की आंखें उनपर आकर टिक गईं. इस सादगी भरे अंदाज में जन्नत बेहद हसीन लग रही हैं.
5/7
अदाकारा ने इस मौके पर गोल्डन कलर को हेवी बनारसी साड़ी कैरी की थी. इसके साथ उन्होंने गोल्डन कलर का प्लेन ब्लाउज पेयर किया था जो उनके लुक को काफी क्लासी और एलिगेंट बना रहा है.
अदाकारा ने इस मौके पर गोल्डन कलर को हेवी बनारसी साड़ी कैरी की थी. इसके साथ उन्होंने गोल्डन कलर का प्लेन ब्लाउज पेयर किया था जो उनके लुक को काफी क्लासी और एलिगेंट बना रहा है.
6/7
इस खास मौके पर जन्नत जुबैर ने सटल मेकअप किया था. साथ ही कॉन्ट्रास्टिंग कलर के चोकर नेकलेस और ईयररिंग्स के साथ उन्होंने अपना ये लुक कंप्लीट किया. हेयरस्टाइल की बात करें तो वायरल फोटोज में उन्हें स्लिक बन में देखा जा सकता है जो उनपर काफी जच रहा है.
इस खास मौके पर जन्नत जुबैर ने सटल मेकअप किया था. साथ ही कॉन्ट्रास्टिंग कलर के चोकर नेकलेस और ईयररिंग्स के साथ उन्होंने अपना ये लुक कंप्लीट किया. हेयरस्टाइल की बात करें तो वायरल फोटोज में उन्हें स्लिक बन में देखा जा सकता है जो उनपर काफी जच रहा है.
7/7
जन्नत जुबैर बहुत ही कम उम्र से टीवी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी का प्रदर्शन कई बार किया है. टीवी शोज के अलावा उन्हें कई म्यूजिक वीडियो में देखा जा चुका है और आजकल वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. आखिरी बार उन्हें 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 2' में बतौर गेस्ट कंटेस्टेंट देखा गया.
जन्नत जुबैर बहुत ही कम उम्र से टीवी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी का प्रदर्शन कई बार किया है. टीवी शोज के अलावा उन्हें कई म्यूजिक वीडियो में देखा जा चुका है और आजकल वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. आखिरी बार उन्हें 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 2' में बतौर गेस्ट कंटेस्टेंट देखा गया.
Published at : 17 Oct 2025 03:12 PM (IST)
Tags :
Jannat Zubair Laughter Chefs Season 2

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही- अमित शाह
बिहार चुनाव LIVE: एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही- अमित शाह
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

पापा, लेखन, परिवार के महत्व और अन्य विषयों पर परितोष त्रिपाठी की वायरल शायरी | सुपर डांसर टीआरपी मामा
Diwali 2025 Special: इस त्योहारी सीजन में रिलीज होंगी फिल्में और वेब सीरीज दिवाली की शुभकामनाएं
Bihar Election: Amit Shah-Nitish Kumar के बीच 15 मिनट की मीटिंग में क्या डील हुई? | NDA | Breaking
Bihar Election: Patna पहुंचे गृह मंत्री Amit Shah, आज से प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत | NDA
'Hariom Valmiki के परिवार को मुझसे ना मिलने की धमकी दी गई

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही- अमित शाह
बिहार चुनाव LIVE: एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही- अमित शाह
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
ओटीटी
Bhagwat Chapter 1 OTT Release: कब और कहां देख सकते हैं अरशद वारसी-जीतू भैया की फिल्म, वीकेंड को जाएगा मजेदार
कब और कहां देख सकते हैं अरशद वारसी-जीतू भैया की फिल्म, वीकेंड को जाएगा मजेदार
हेल्थ
घर का यह हिस्सा होता है सबसे खतरनाक, जहां रहता है मौत होने का डर! कार्डियोलॉजिस्ट से जानें सच
घर का यह हिस्सा होता है सबसे खतरनाक, जहां रहता है मौत होने का डर! कार्डियोलॉजिस्ट से जानें सच
नौकरी
दिवाली के बाद कत्लेआम कर सकती हैं कंपनियां, जानें कहां-कहां जाएंगी नौकरियां
दिवाली के बाद कत्लेआम कर सकती हैं कंपनियां, जानें कहां-कहां जाएंगी नौकरियां
यूटिलिटी
आयुष्मान कार्ड की खत्म हो गई लिमिट तो कैसे करा सकते हैं इलाज, जान लें जरूरी बात
आयुष्मान कार्ड की खत्म हो गई लिमिट तो कैसे करा सकते हैं इलाज, जान लें जरूरी बात
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget