फोटो गैलरीबॉलीवुड'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी

'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी

Sonal Chauhan Pics: एक्ट्रेस सोनल चौहान को आज जुहू में स्पॉट किया गया. जहां सोनल काफी कंफर्टेबल लुक में नजर आईं. सोनल की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तोजी से वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Oct 2025 05:24 PM (IST)
Sonal Chauhan Pics: एक्ट्रेस सोनल चौहान को आज जुहू में स्पॉट किया गया. जहां सोनल काफी कंफर्टेबल लुक में नजर आईं. सोनल की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तोजी से वायरल हो रही हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनल चौहान हमेशा की तरह इस बार भी अपने फैशन सेंस से इंप्रेस करती नजर आईं. हाल ही में उन्हें जुहू में स्पॉट किया गया, जहां उनका एलिगेंट लुक और कॉन्फिडेंट स्टाइल फैंस को खूब पसंद आया.

एक्ट्रेस सोनल चौहान को जुहू में स्पॉट किया गया. जन्नत फिल्म में इमरान हाशमी के साथ जोड़ी बनाकर दिख चुकीं एक्ट्रेस अब भी उतनी ही खूबसूरत हैं.
एक्ट्रेस सोनल चौहान को जुहू में स्पॉट किया गया. जन्नत फिल्म में इमरान हाशमी के साथ जोड़ी बनाकर दिख चुकीं एक्ट्रेस अब भी उतनी ही खूबसूरत हैं.
इस दैरान एक्ट्रेस सोनल चौहान काफी कैज़ुअल लुक में नजर आईं.
इस दैरान एक्ट्रेस सोनल चौहान काफी कैज़ुअल लुक में नजर आईं.
उन्होनें व्हाइट क्रॉप टॉप और लाइट ब्लू कलर का ट्राउजर पहना था.
उन्होनें व्हाइट क्रॉप टॉप और लाइट ब्लू कलर का ट्राउजर पहना था.
साथ ही उन्होनें बैग भी कैरी किया था जो कि काफी स्टाइलिश था और उन पर जच भी रहा था.
साथ ही उन्होनें बैग भी कैरी किया था जो कि काफी स्टाइलिश था और उन पर जच भी रहा था.
गॉगल्स लगाए सोनल फुल स्वैग में नजर आईं. ब्लैक गॉगल में मुस्कुराती सोनल बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
गॉगल्स लगाए सोनल फुल स्वैग में नजर आईं. ब्लैक गॉगल में मुस्कुराती सोनल बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
एक्ट्रेस मिनिमल मेकअप के साथ खुले बालों में बेहद खूबसूरत दिखीं.
एक्ट्रेस मिनिमल मेकअप के साथ खुले बालों में बेहद खूबसूरत दिखीं.
सोनल का ये लुक बेहद ही ग्लैमरस और एलिगेंट लग रहा था.
सोनल का ये लुक बेहद ही ग्लैमरस और एलिगेंट लग रहा था.
इसी दौरान सोनल फैंस के साथ भी फोटोज क्लिक करवाती नजर आईं. सोनल चौहान 38 साल की हो चुकी हैं और इस उम्र में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
इसी दौरान सोनल फैंस के साथ भी फोटोज क्लिक करवाती नजर आईं. सोनल चौहान 38 साल की हो चुकी हैं और इस उम्र में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
साथ ही सोनल ने पैप्स के लिए भी अलग अलग पोज दिए.
साथ ही सोनल ने पैप्स के लिए भी अलग अलग पोज दिए.
सोनल की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रही हैं.
सोनल की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रही हैं.
Published at : 05 Oct 2025 05:24 PM (IST)
Sonal Chauhan Jannat Sonal Chauhan Pics

Embed widget