हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनेशनल अवार्ड विनर जानकी बोड़ीवाला की 10 तस्वीरें, खूबसूरती और स्टाइल है सबसे अलग

नेशनल अवार्ड विनर जानकी बोड़ीवाला की 10 तस्वीरें, खूबसूरती और स्टाइल है सबसे अलग

Janki Bodiwala Outfits: जानकी बोड़ीवाला अपनी फिल्मों के अलावा स्टाइल और फैशन को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं. आज हम अदाकारा की 10 खूबसूरत तस्वीरें दिखाएंगे जिनमें वो बेहद खूबसूरत दिख रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Sep 2025 08:47 PM (IST)
Janki Bodiwala Outfits: जानकी बोड़ीवाला अपनी फिल्मों के अलावा स्टाइल और फैशन को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं. आज हम अदाकारा की 10 खूबसूरत तस्वीरें दिखाएंगे जिनमें वो बेहद खूबसूरत दिख रही हैं.

गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस जानकी बोड़ीवाला अब पैन इंडिया सेंसेशन बन गई हैं. वो अपने स्टाइल और फैशन को लेकर भी लाइमलाइट में बनी रहती हैं.

1/10
जानकी बोड़ीवाला को आज नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में उनकी फिल्म 'वश' के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया. इस दौरान हसीना ने अपनी देसी लुक से इवेंट में चार–चांद लगा दिए. इसी फिल्म के जरिए जानकी पैन इंडिया सेंसेशन बन गई थीं.
जानकी बोड़ीवाला को आज नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में उनकी फिल्म 'वश' के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया. इस दौरान हसीना ने अपनी देसी लुक से इवेंट में चार–चांद लगा दिए. इसी फिल्म के जरिए जानकी पैन इंडिया सेंसेशन बन गई थीं.
2/10
'वश' ने अदाकारा की पॉपुलैरिटी में जबरदस्त इजाफा किया. फिल्मों के अलावा हसीना अपने ग्लैमरस लुक्स को लेकर भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती हैं. हर आउटफिट में ही जानकी का खूबसूरत अंदाज देखने को मिलता है.
'वश' ने अदाकारा की पॉपुलैरिटी में जबरदस्त इजाफा किया. फिल्मों के अलावा हसीना अपने ग्लैमरस लुक्स को लेकर भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती हैं. हर आउटफिट में ही जानकी का खूबसूरत अंदाज देखने को मिलता है.
3/10
आप भी जानकी के स्टाइल और फैशन देख उनसे इंस्पिरेशन ले सकती हैं और अभिनेत्री के इन्हीं आउटफिट को री-क्रिएट कर सभी की तारीफें अपने नाम कर सकती हैं.
आप भी जानकी के स्टाइल और फैशन देख उनसे इंस्पिरेशन ले सकती हैं और अभिनेत्री के इन्हीं आउटफिट को री-क्रिएट कर सभी की तारीफें अपने नाम कर सकती हैं.
4/10
ऐसे में अगर आप पार्टीज की स्पॉटलाइट चुराना चाहती हैं तो जानकी की तरह ही ऐसे फ्लोरल आउटफिट को मिनिमल मेकअप और स्टेटमेंट जूलरी के साथ कंप्लीट करें. एक्ट्रेस की तरह ही स्लिक हेयरस्टाइल आपके लुक को और भी क्लासी बना देगा.
ऐसे में अगर आप पार्टीज की स्पॉटलाइट चुराना चाहती हैं तो जानकी की तरह ही ऐसे फ्लोरल आउटफिट को मिनिमल मेकअप और स्टेटमेंट जूलरी के साथ कंप्लीट करें. एक्ट्रेस की तरह ही स्लिक हेयरस्टाइल आपके लुक को और भी क्लासी बना देगा.
5/10
फेस्टिव सीजन का आगाज हो चुका है और ऐसे में अक्सर महिलाएं अपने आउटफिट को लेकर कन्फ्यूज रहती हैं. आप भी जानकी की तरह ऐसा डिजाइनर लहंगा कैरी कर सकती हैं. अपने आउटफिट के साथ स्मोकी आइ मेकअप और मेसी पोनीटेल आपके लुक को और भी रॉयल दिखाएगा.
फेस्टिव सीजन का आगाज हो चुका है और ऐसे में अक्सर महिलाएं अपने आउटफिट को लेकर कन्फ्यूज रहती हैं. आप भी जानकी की तरह ऐसा डिजाइनर लहंगा कैरी कर सकती हैं. अपने आउटफिट के साथ स्मोकी आइ मेकअप और मेसी पोनीटेल आपके लुक को और भी रॉयल दिखाएगा.
6/10
गरबा और डांडिया नाइट के लिए तो जानकी बोड़ीवाला का ये आउटफिट बिल्कुल परफेक्ट है. उन्होंने अपने इस व्हाइट और पिंक कलर कॉम्बिनेशन के आउटफिट को ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी के साथ पूरा किया. इस सादगी भरे लुक में जानकी बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं.
गरबा और डांडिया नाइट के लिए तो जानकी बोड़ीवाला का ये आउटफिट बिल्कुल परफेक्ट है. उन्होंने अपने इस व्हाइट और पिंक कलर कॉम्बिनेशन के आउटफिट को ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी के साथ पूरा किया. इस सादगी भरे लुक में जानकी बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं.
7/10
ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ मॉडर्न लुक्स में भी जानकी बोड़ीवाला कहर ढाती हैं. यहां उन्होंने सिल्वर शिमरी बॉडीकॉन ड्रेस कैरी किया है जो उनपर बहुत जच रहा है. मेकअप को सटल रखते हुए उन्होंने ये पूरा लुक कंप्लीट किया.
ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ मॉडर्न लुक्स में भी जानकी बोड़ीवाला कहर ढाती हैं. यहां उन्होंने सिल्वर शिमरी बॉडीकॉन ड्रेस कैरी किया है जो उनपर बहुत जच रहा है. मेकअप को सटल रखते हुए उन्होंने ये पूरा लुक कंप्लीट किया.
8/10
'वश' एक्ट्रेस अपनी ऐसी अदाओं से ही फैंस का दिल अपने कब्जे में कर लेती हैं. इस ब्लैक ड्रेस में हसीना का लुक देख उनसे नजरें हटा पाना मुश्किल है.
'वश' एक्ट्रेस अपनी ऐसी अदाओं से ही फैंस का दिल अपने कब्जे में कर लेती हैं. इस ब्लैक ड्रेस में हसीना का लुक देख उनसे नजरें हटा पाना मुश्किल है.
9/10
कैजुअल आउटिंग के लिए आप जानकी बोड़ीवाला का ये लुक रीक्रिएट कर सकती हैं. यहां उन्होंने स्ट्राइप्ड आउटफिट को चंकी इयरिंग्स संग पेयर कर अपना लुक पूरा किया है.
कैजुअल आउटिंग के लिए आप जानकी बोड़ीवाला का ये लुक रीक्रिएट कर सकती हैं. यहां उन्होंने स्ट्राइप्ड आउटफिट को चंकी इयरिंग्स संग पेयर कर अपना लुक पूरा किया है.
10/10
'वश लेवल 2' और 'शैतान' से थिएटर्स में सबकी तारीफे लूटने वालीं नेशनल अवॉर्ड विनर जानकी बोड़ीवाला अब 'मर्दानी 3' और 'शैतान 2' जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरती नजर आएंगी.
'वश लेवल 2' और 'शैतान' से थिएटर्स में सबकी तारीफे लूटने वालीं नेशनल अवॉर्ड विनर जानकी बोड़ीवाला अब 'मर्दानी 3' और 'शैतान 2' जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरती नजर आएंगी.
Published at : 23 Sep 2025 08:45 PM (IST)
Tags :
Vash Shaitaan Janki Bodiwala

Photo Gallery

View More
