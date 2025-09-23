एक्सप्लोरर
नेशनल अवार्ड विनर जानकी बोड़ीवाला की 10 तस्वीरें, खूबसूरती और स्टाइल है सबसे अलग
Janki Bodiwala Outfits: जानकी बोड़ीवाला अपनी फिल्मों के अलावा स्टाइल और फैशन को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं. आज हम अदाकारा की 10 खूबसूरत तस्वीरें दिखाएंगे जिनमें वो बेहद खूबसूरत दिख रही हैं.
गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस जानकी बोड़ीवाला अब पैन इंडिया सेंसेशन बन गई हैं. वो अपने स्टाइल और फैशन को लेकर भी लाइमलाइट में बनी रहती हैं.
Published at : 23 Sep 2025 08:45 PM (IST)
Tags :Vash Shaitaan Janki Bodiwala
