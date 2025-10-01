एक्सप्लोरर
कभी थाई-हाई स्लिट ड्रेस में दिए सिजलिंग पोज, तो कभी लहंगा पहन इतराईं जाह्नवी कपूर, नहीं देखीं होंगी एक्ट्रेस की ऐसी तस्वीरें
Janhvi Kapoor: जाह्नवी कपूर ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं जो इंटरनेट पर आग लगा रही हैं. तस्वरों में एक्ट्रेस अपने ग्लैम अवतार से फैंस के दिलों को घायल कर रही हैं.
जाह्नवी कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के प्रमोशन में बिजी हैं. इन सबके बीच एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं और अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. फिलहाल जाह्नवी ने अपनी काफी स्टनिंग लुल्कस वाली तस्वीरें शेयर कही हैं जो इंटरनेट पर आग लगा रही हैं.
Published at : 01 Oct 2025 03:20 PM (IST)
बॉलीवुड
बॉलीवुड
