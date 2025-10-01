हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कभी थाई-हाई स्लिट ड्रेस में दिए सिजलिंग पोज, तो कभी लहंगा पहन इतराईं जाह्नवी कपूर, नहीं देखीं होंगी एक्ट्रेस की ऐसी तस्वीरें

कभी थाई-हाई स्लिट ड्रेस में दिए सिजलिंग पोज, तो कभी लहंगा पहन इतराईं जाह्नवी कपूर, नहीं देखीं होंगी एक्ट्रेस की ऐसी तस्वीरें

Janhvi Kapoor: जाह्नवी कपूर ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं जो इंटरनेट पर आग लगा रही हैं. तस्वरों में एक्ट्रेस अपने ग्लैम अवतार से फैंस के दिलों को घायल कर रही हैं.

By : निशा शर्मा  | Updated at : 01 Oct 2025 03:20 PM (IST)
Janhvi Kapoor: जाह्नवी कपूर ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं जो इंटरनेट पर आग लगा रही हैं. तस्वरों में एक्ट्रेस अपने ग्लैम अवतार से फैंस के दिलों को घायल कर रही हैं.

जाह्नवी कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के प्रमोशन में बिजी हैं. इन सबके बीच एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं और अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. फिलहाल जाह्नवी ने अपनी काफी स्टनिंग लुल्कस वाली तस्वीरें शेयर कही हैं जो इंटरनेट पर आग लगा रही हैं.

1/8
जाह्नवी कपूर इस बॉडीकॉन डीपनेक गाउन में कहर ढा रही हैं. एक्ट्रेस के सिजलिंग पोज फैंस के दिलों पर छुर्रियां चला रहे हैं.
जाह्नवी कपूर इस बॉडीकॉन डीपनेक गाउन में कहर ढा रही हैं. एक्ट्रेस के सिजलिंग पोज फैंस के दिलों पर छुर्रियां चला रहे हैं.
2/8
इस तस्वीर में जाह्नवी ब्लैक एंड गोल्डन कलर के बेहद खूबसूत आउटफिट में किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही हैं.
इस तस्वीर में जाह्नवी ब्लैक एंड गोल्डन कलर के बेहद खूबसूत आउटफिट में किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही हैं.
3/8
एक्ट्रेस ने अपने इस ब्लैक एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन वाले गाउन के साथ बालों को कर्ल किया हुआ है. ग्लैम मेकअप ने उनके लुक को और भी ज्यादा ड्रामैटिक बना दिया है.
एक्ट्रेस ने अपने इस ब्लैक एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन वाले गाउन के साथ बालों को कर्ल किया हुआ है. ग्लैम मेकअप ने उनके लुक को और भी ज्यादा ड्रामैटिक बना दिया है.
4/8
इस तस्वीर में एक्ट्रेस अपनी कजरारी आंखों के तीर चलाती नजर आ रही हैं. फैंस उनके लुक के दीवाने हो गए हैं.
इस तस्वीर में एक्ट्रेस अपनी कजरारी आंखों के तीर चलाती नजर आ रही हैं. फैंस उनके लुक के दीवाने हो गए हैं.
5/8
जाह्नवी कपूर की ये तस्वीर काफी दिलकश है. एक्ट्रेस डीपनेक ड्रेस में अपनी क्लीवेज भी फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं.
जाह्नवी कपूर की ये तस्वीर काफी दिलकश है. एक्ट्रेस डीपनेक ड्रेस में अपनी क्लीवेज भी फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं.
6/8
इस तस्वीर में ऑफ शोल्डर थाई हाई स्लिट ड्रेस में जाह्नवी कपूर हुस्न की मल्लिका लग रही हैं.
इस तस्वीर में ऑफ शोल्डर थाई हाई स्लिट ड्रेस में जाह्नवी कपूर हुस्न की मल्लिका लग रही हैं.
7/8
जाह्नवी ने अपने बालों को नीटली बांधा हुआ है और ग्लैम मेकअप के साथ डायमंड ईयरिंग्स पहन अपना लुक कंप्लीट किया है.
जाह्नवी ने अपने बालों को नीटली बांधा हुआ है और ग्लैम मेकअप के साथ डायमंड ईयरिंग्स पहन अपना लुक कंप्लीट किया है.
8/8
जाह्नवी की ये तस्वीरों पर फैंस दिल हार रहे हैं और कह रहे हैं आप सा खूबसूरत कोई नहीं है.
जाह्नवी की ये तस्वीरों पर फैंस दिल हार रहे हैं और कह रहे हैं आप सा खूबसूरत कोई नहीं है.
Published at : 01 Oct 2025 03:20 PM (IST)
Janhvi Kapoor Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari

Photo Gallery

