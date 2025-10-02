दिवाली पार्टी के लिए चाहिए स्टाइलिश आउटफिट, जाह्नवी कपूर के कलेक्शन से ले सकती हैं इंस्पिरेशन

जाह्नवी का यह लुक दिवाली पार्टी के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है. उन्होंने आइवरी और गोल्ड का शानदार लहंगा पहना है, जिसमें सबसे खास है उनका हाई-नेक और पूरी तरह से एम्ब्रॉएडर्ड गोल्ड क्रॉप-टॉप. इसे उन्होंने फ्लेयरदार आइवरी लहंगे के साथ पेयर किया है, जिसका चौड़ा गोल्ड बॉर्डर इसे और भी फेस्टिव बनाता है. बाल पीछे बांधकर बनाई चोटी और सफेद फूल इसे ट्रेडिशनल लुक दे रहे हैं. छोटे झुमके और उनकी प्यारी मुस्कान के साथ यह स्टाइल दिवाली या किसी भी फेस्टिव फंक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.