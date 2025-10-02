हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदिवाली पार्टी के लिए चाहिए स्टाइलिश आउटफिट, जाह्नवी कपूर के कलेक्शन से ले सकती हैं इंस्पिरेशन

दिवाली पार्टी के लिए चाहिए स्टाइलिश आउटफिट, जाह्नवी कपूर के कलेक्शन से ले सकती हैं इंस्पिरेशन

Diwali Outfit Inspiration: दीवाली पार्टी के लिए आप भी स्टाइलिश और ट्रेंडी आउटफिट ढूंढ रही हैं तो आप जाह्नवी कपूर के स्टाइल से लें ट्रेडिशनल और मॉडर्न आउटफिट आइडियाज ले सकती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Oct 2025 03:19 PM (IST)
Diwali Outfit Inspiration: दीवाली पार्टी के लिए आप भी स्टाइलिश और ट्रेंडी आउटफिट ढूंढ रही हैं तो आप जाह्नवी कपूर के स्टाइल से लें ट्रेडिशनल और मॉडर्न आउटफिट आइडियाज ले सकती हैं.

जाह्नवी कपूर बॉलीवुड की गॉर्जियस एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने 2018 में फिल्म धड़क से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने गुंजन सक्सेना, मिली, गुड लक जेरी जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखाया. अब वह अपनी नई फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के साथ बड़े पर्दे पर लौट रही हैं. यह फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी है. जाह्नवी और वरुण धवन की यह फिल्म की रिलीज़ से पहले ही दर्शकों में एक्साइटमेंट देखा जा रहा है.

1/10
जाह्नवी कपूर इस लुक में मॉडर्न और ग्लैमरस लग रही हैं. उन्होंने डार्क पर्पल शिमरी सीक्विन साड़ी डीप नेकलाइन स्लीवलेस ब्लाउज़ के साथ पेयर की है. एक्सेसरीज़ में डेलिकेट डायमंड का नेकलेस और रिंग्स, स्मोकी आईज़ और न्यूड लिपस्टिक लुक को कंप्लीट कर रहे हैं. खुले, वेवी बाल इसे ट्रेंडी और पार्टी-रेडी बना रहे हैं.
जाह्नवी कपूर इस लुक में मॉडर्न और ग्लैमरस लग रही हैं. उन्होंने डार्क पर्पल शिमरी सीक्विन साड़ी डीप नेकलाइन स्लीवलेस ब्लाउज़ के साथ पेयर की है. एक्सेसरीज़ में डेलिकेट डायमंड का नेकलेस और रिंग्स, स्मोकी आईज़ और न्यूड लिपस्टिक लुक को कंप्लीट कर रहे हैं. खुले, वेवी बाल इसे ट्रेंडी और पार्टी-रेडी बना रहे हैं.
2/10
जाह्नवी का यह लुक दिवाली पार्टी के लिए परफेक्ट है. उन्होंने गुलाबी और टील रंग की ओम्ब्रे साड़ी पहनी है, जिस पर गोल्डन ज़री का बारीक कढ़ाई काम है. साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज़, छोटे हीरे के झुमके और पतला कंगन लुक को सिंपल मगर एलिगेंट बना रहे हैं. खुले बाल और मिनिमल मेकअप के साथ यह स्टाइल ट्रेडिशनल वाइब दे रहा है.
जाह्नवी का यह लुक दिवाली पार्टी के लिए परफेक्ट है. उन्होंने गुलाबी और टील रंग की ओम्ब्रे साड़ी पहनी है, जिस पर गोल्डन ज़री का बारीक कढ़ाई काम है. साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज़, छोटे हीरे के झुमके और पतला कंगन लुक को सिंपल मगर एलिगेंट बना रहे हैं. खुले बाल और मिनिमल मेकअप के साथ यह स्टाइल ट्रेडिशनल वाइब दे रहा है.
3/10
इस लुक में जाह्नवी सुंदर और सोबर दिख रही हैं. उन्होंने पेस्टल रंगों, जैसे हल्का लैवेंडर और पीला शेड वाली एक शीयर ऑर्गेंजा साड़ी पहनी है. इस साड़ी को एक फ्लोरल वाले फुल-स्लीव ब्लाउज के साथ पेयर किया गया है, जिस पर रंगीन धागों की खूबसूरत कढ़ाई है. ज्वेलरी में उन्होंने एक मोती का चोकर और छोटे झुमके पहने हैं. खुले, सॉफ्ट कर्ल वाले बाल और नेचुरल मेकअप के साथ यह लुक दिवाली की पूजा या दिन के किसी भी फंक्शन के लिए परफेक्ट है.
इस लुक में जाह्नवी सुंदर और सोबर दिख रही हैं. उन्होंने पेस्टल रंगों, जैसे हल्का लैवेंडर और पीला शेड वाली एक शीयर ऑर्गेंजा साड़ी पहनी है. इस साड़ी को एक फ्लोरल वाले फुल-स्लीव ब्लाउज के साथ पेयर किया गया है, जिस पर रंगीन धागों की खूबसूरत कढ़ाई है. ज्वेलरी में उन्होंने एक मोती का चोकर और छोटे झुमके पहने हैं. खुले, सॉफ्ट कर्ल वाले बाल और नेचुरल मेकअप के साथ यह लुक दिवाली की पूजा या दिन के किसी भी फंक्शन के लिए परफेक्ट है.
4/10
इस लुक में जाह्नवी ने ग्लैमरस और वेस्टर्न स्टाइल अपनाया है. उन्होंने गहरे मैरून रंग का एक वेलवेट गाउन पहना है, जो उनकी बॉडी पर बिल्कुल फिट है. इस आउटफिट को उन्होंने एक शानदार सैफायर और हीरे के चोकर नेकलेस के साथ पेयर किया है. खुले, सॉफ्ट कर्ल वाले बाल और न्यूड मेकअप के साथ ये लुक दिवाली या कार्ड पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
इस लुक में जाह्नवी ने ग्लैमरस और वेस्टर्न स्टाइल अपनाया है. उन्होंने गहरे मैरून रंग का एक वेलवेट गाउन पहना है, जो उनकी बॉडी पर बिल्कुल फिट है. इस आउटफिट को उन्होंने एक शानदार सैफायर और हीरे के चोकर नेकलेस के साथ पेयर किया है. खुले, सॉफ्ट कर्ल वाले बाल और न्यूड मेकअप के साथ ये लुक दिवाली या कार्ड पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
5/10
जाह्नवी का यह लुक दिवाली पार्टी के लिए परफेक्ट है. उन्होंने हल्के गुलाबी रंग का हैवी एम्ब्रॉएडर्ड लहंगा-साड़ी पहना है, जिसमें बीड्स और सीक्विन वर्क बहुत खूबसूरती से किया गया है. खासकर फिश-कट स्कर्ट और चेन-डिटेल्स वाली मॉडर्न क्रॉप-टॉप चोली लुक को बेहद अट्रैक्टिव बना रही है. ज्वेलरी में उन्होंने केवल स्टेटमेंट एमराल्ड और डायमंड चोकर पहना है, जो पेस्टल कलर के साथ कंट्रास्ट करता है.
जाह्नवी का यह लुक दिवाली पार्टी के लिए परफेक्ट है. उन्होंने हल्के गुलाबी रंग का हैवी एम्ब्रॉएडर्ड लहंगा-साड़ी पहना है, जिसमें बीड्स और सीक्विन वर्क बहुत खूबसूरती से किया गया है. खासकर फिश-कट स्कर्ट और चेन-डिटेल्स वाली मॉडर्न क्रॉप-टॉप चोली लुक को बेहद अट्रैक्टिव बना रही है. ज्वेलरी में उन्होंने केवल स्टेटमेंट एमराल्ड और डायमंड चोकर पहना है, जो पेस्टल कलर के साथ कंट्रास्ट करता है.
6/10
जाह्नवी का यह लुक दिवाली पार्टी के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है. उन्होंने आइवरी और गोल्ड का शानदार लहंगा पहना है, जिसमें सबसे खास है उनका हाई-नेक और पूरी तरह से एम्ब्रॉएडर्ड गोल्ड क्रॉप-टॉप. इसे उन्होंने फ्लेयरदार आइवरी लहंगे के साथ पेयर किया है, जिसका चौड़ा गोल्ड बॉर्डर इसे और भी फेस्टिव बनाता है. बाल पीछे बांधकर बनाई चोटी और सफेद फूल इसे ट्रेडिशनल लुक दे रहे हैं. छोटे झुमके और उनकी प्यारी मुस्कान के साथ यह स्टाइल दिवाली या किसी भी फेस्टिव फंक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
जाह्नवी का यह लुक दिवाली पार्टी के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है. उन्होंने आइवरी और गोल्ड का शानदार लहंगा पहना है, जिसमें सबसे खास है उनका हाई-नेक और पूरी तरह से एम्ब्रॉएडर्ड गोल्ड क्रॉप-टॉप. इसे उन्होंने फ्लेयरदार आइवरी लहंगे के साथ पेयर किया है, जिसका चौड़ा गोल्ड बॉर्डर इसे और भी फेस्टिव बनाता है. बाल पीछे बांधकर बनाई चोटी और सफेद फूल इसे ट्रेडिशनल लुक दे रहे हैं. छोटे झुमके और उनकी प्यारी मुस्कान के साथ यह स्टाइल दिवाली या किसी भी फेस्टिव फंक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
7/10
जाह्नवी का यह लुक बेहद ग्रेसफुल और ड्रीमी है. उन्होंने बेबी पिंक कलर का फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी वाला फ्लेयर्ड लहंगा पहना है, जिसे नेट की शीयर दुपट्टा डिटेल और ब्लाउज़ के साथ पेयर किया गया है. सिल्वर वर्क इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा है. खुले स्ट्रेट बाल और स्टेटमेंट ईयररिंग्स के साथ वह बिल्कुल प्रिंसेस वाइब देती नजर आ रही हैं.
जाह्नवी का यह लुक बेहद ग्रेसफुल और ड्रीमी है. उन्होंने बेबी पिंक कलर का फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी वाला फ्लेयर्ड लहंगा पहना है, जिसे नेट की शीयर दुपट्टा डिटेल और ब्लाउज़ के साथ पेयर किया गया है. सिल्वर वर्क इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा है. खुले स्ट्रेट बाल और स्टेटमेंट ईयररिंग्स के साथ वह बिल्कुल प्रिंसेस वाइब देती नजर आ रही हैं.
8/10
जाह्नवी का यह लुक दिवाली पार्टी के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है. उन्होंने खूबसूरत लाल मोनोक्रोम लहंगा पहना है, जिसमें स्कर्ट और क्रॉप-टॉप दोनों चमकीले लाल रंग के हैं. इसके साथ लाल और गुलाबी डुपट्टा ने पूरे लुक में अलग और फ्रेश टच दिया है. खुले वेवी बाल और सिंपल मेकअप के साथ यह ट्रेडिशनल लुक मॉडर्न और ग्लैमरस बन गया है. यह स्टाइल दिवाली या किसी भी फेस्टिव फंक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
जाह्नवी का यह लुक दिवाली पार्टी के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है. उन्होंने खूबसूरत लाल मोनोक्रोम लहंगा पहना है, जिसमें स्कर्ट और क्रॉप-टॉप दोनों चमकीले लाल रंग के हैं. इसके साथ लाल और गुलाबी डुपट्टा ने पूरे लुक में अलग और फ्रेश टच दिया है. खुले वेवी बाल और सिंपल मेकअप के साथ यह ट्रेडिशनल लुक मॉडर्न और ग्लैमरस बन गया है. यह स्टाइल दिवाली या किसी भी फेस्टिव फंक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
9/10
जाह्नवी कपूर का लुक बहुत ही रॉयल और ग्लैमरस है. उन्होंने गोल्डन और ब्लैक कॉम्बिनेशन वाला फ्लेयर स्कर्ट पहना है जिस पर गोल्डन स्ट्राइप्स इसे और भी शाइनी बना रहे हैं. इसके साथ उन्होंने व्हाइट कॉर्सेट और गोल्डन ब्लाउज़ को पेयर किया है, जिस पर पिंक रिबन की डिटेलिंग इसे मॉडर्न टच दे रही है. हैवी ईयररिंग्स, बैंगल्स और छोटा गोल्डन बैग उनके लुक को पूरा कर रहे हैं. खुले बाल और नैचुरल मेकअप के साथ वह बेहद एलीगेंट और फेस्टिव लग रही हैं.
जाह्नवी कपूर का लुक बहुत ही रॉयल और ग्लैमरस है. उन्होंने गोल्डन और ब्लैक कॉम्बिनेशन वाला फ्लेयर स्कर्ट पहना है जिस पर गोल्डन स्ट्राइप्स इसे और भी शाइनी बना रहे हैं. इसके साथ उन्होंने व्हाइट कॉर्सेट और गोल्डन ब्लाउज़ को पेयर किया है, जिस पर पिंक रिबन की डिटेलिंग इसे मॉडर्न टच दे रही है. हैवी ईयररिंग्स, बैंगल्स और छोटा गोल्डन बैग उनके लुक को पूरा कर रहे हैं. खुले बाल और नैचुरल मेकअप के साथ वह बेहद एलीगेंट और फेस्टिव लग रही हैं.
10/10
जाह्नवी का यह दिवाली पार्टी लुक बेहद ग्लैमरस और सिज़लिंग है. उन्होंने शिमरी सिल्वर बॉडीकॉन गाउन पहना है जो उनके फिगर को और भी खूबसूरती से हाईलाइट कर रहा है. डीप नेकलाइन और स्लीक स्ट्रैप्स हैं. ओपन वेवी हेयर, स्मोकी आई मेकअप और न्यूड लिप्स के साथ उन्होंने पूरे लुक को परफेक्ट ग्लैम पार्टी वाइब दिया है.
जाह्नवी का यह दिवाली पार्टी लुक बेहद ग्लैमरस और सिज़लिंग है. उन्होंने शिमरी सिल्वर बॉडीकॉन गाउन पहना है जो उनके फिगर को और भी खूबसूरती से हाईलाइट कर रहा है. डीप नेकलाइन और स्लीक स्ट्रैप्स हैं. ओपन वेवी हेयर, स्मोकी आई मेकअप और न्यूड लिप्स के साथ उन्होंने पूरे लुक को परफेक्ट ग्लैम पार्टी वाइब दिया है.
Published at : 02 Oct 2025 02:51 PM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
रूस ने भारत को दिया धोखा! मना करने के बावजूद पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
रूस ने भारत को दिया धोखा! पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
जम्मू और कश्मीर
मजबूरी में करना पड़ रहा राष्ट्रगान का सम्मान? महबूबा मुफ्ती के बयान से सियासी हलचल
मजबूरी में करना पड़ रहा राष्ट्रगान का सम्मान? महबूबा मुफ्ती के बयान से सियासी हलचल
विश्व
ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गए मोहसिन नकवी और सूर्यकुमार यादव को...? पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा
ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गए मोहसिन नकवी और सूर्यकुमार यादव को...? पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा
क्रिकेट
IND vs WI Test Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 579 करोड़ रुपये की जर्सी में उतरी टीम इंडिया
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 579 करोड़ रुपये की जर्सी में उतरी टीम इंडिया
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रूस ने भारत को दिया धोखा! मना करने के बावजूद पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
रूस ने भारत को दिया धोखा! पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
जम्मू और कश्मीर
मजबूरी में करना पड़ रहा राष्ट्रगान का सम्मान? महबूबा मुफ्ती के बयान से सियासी हलचल
मजबूरी में करना पड़ रहा राष्ट्रगान का सम्मान? महबूबा मुफ्ती के बयान से सियासी हलचल
विश्व
ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गए मोहसिन नकवी और सूर्यकुमार यादव को...? पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा
ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गए मोहसिन नकवी और सूर्यकुमार यादव को...? पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा
क्रिकेट
IND vs WI Test Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 579 करोड़ रुपये की जर्सी में उतरी टीम इंडिया
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 579 करोड़ रुपये की जर्सी में उतरी टीम इंडिया
साउथ सिनेमा
Kantara- Chapter 2 कंफर्म, 'कांतारा चैप्टर 1' की रिलीज के साथ अनाउंस हुआ ऋषभ शेट्टी की फिल्म का सीक्वल
'कांतारा- चैप्टर 2' कंफर्म, 'कांतारा चैप्टर 1' की रिलीज के साथ अनाउंस हुआ सीक्वल
यूटिलिटी
Free Gas Cylinder in UP: यूपी के लोगों ने कर दी यह गलती तो दिवाली पर नहीं मिलेंगे गैस सिलेंडर, आज ही करें यह काम
यूपी के लोगों ने कर दी यह गलती तो दिवाली पर नहीं मिलेंगे गैस सिलेंडर, आज ही करें यह काम
शिक्षा
​UKSSSC ​ने ​स्थगित​ की ये परीक्षा​, पेपर लीक के बाद ​अब नई ​डेट का इंतजार
​UKSSSC ​ने ​स्थगित​ की ये परीक्षा​, पेपर लीक के बाद ​अब नई ​डेट का इंतजार
नौकरी
Bank Jobs: इंडियन ओवरसीज बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक
इंडियन ओवरसीज बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
ENT LIVE
Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की एक्टिंग, एक कम्पलीट फैमिली एंटरटेनर
Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की एक्टिंग, एक कम्पलीट फैमिली एंटरटेनर
Embed widget