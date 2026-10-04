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जान्हवी कपूर ने BoF 500 गाला में लूटी महफिल, आइवरी साड़ी में दिखा स्टनिंग लुक
जान्हवी कपूर ने पेरिस के BoF 500 गाला में अपने देसी अंदाज से सबका ध्यान खींच लिया. आइवरी साड़ी, ज्वेल्ड स्लीव्स और रॉयल स्टाइल में उनके ये लुक्स देखने लायक हैं.
BoF 500 गाला में जान्हवी कपूर ने अपने रॉयल अंदाज से महफिल लूट ली. आइवरी साड़ी में उनका लुक बेहद ग्रेसफुल और ग्लैमरस नजर आया. ज्वेल्ड डिटेलिंग और गोल्डन ज्वैलरी ने उनके देसी लुक को और खास बना दिया. ट्रेडिशनल साड़ी को मॉडर्न अंदाज में कैरी कर जान्हवी ने अपने फैशन स्टेटमेंट से सबका ध्यान खींच लिया.
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Published at : 04 Oct 2026 08:54 PM (IST)
Tags :Janhavi Kapoor
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