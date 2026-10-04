जान्हवी कपूर ने BoF 500 गाला में लूटी महफिल, आइवरी साड़ी में दिखा स्टनिंग लुक

कंधों पर ज्वेल्ड डिटेलिंग पूरे लुक को खास बना रही है. गोल्ड बीड्स और कलरफुल स्टोन्स के साथ इसे बेहद बारीकी से तैयार किया गया है. कंधे से बाजू तक जाती यह डिटेलिंग उनके लुक की खूबसूरती को बढ़ा रही है. जान्हवी ने आइवरी साड़ी के साथ गोल्डन ज्वैलरी को परफेक्टली यूज किया है.