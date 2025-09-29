करिश्मा कपूर का यह लुक करवा चौथ के लिए मॉडर्न बोहेमियन और हल्का है. उन्होंने मैरून-लाल रंग का फ्लोरल प्रिंटेड लहंगा पहना है, जिसमें फ्लेयर है. उन्होंने इस लहंगे को ग्लिटरी, हैवी एम्ब्रॉएडर्ड ब्रालेट-स्टाइल ब्लाउज के साथ पेयर किया है. इस लुक की खासियत है केप-स्टाइल दुपट्टा, जो शीयर फैब्रिक का है और जिसे दुपट्टे की तरह ड्रेप करने के बजाय कवर अप किया गया है. ज्वेलरी में हैवी नेकलेस और हाथों में कड़े हैं, जो ट्राइबल टच दे रहे हैं. माथे पर छोटी काली बिंदी और खुले सीधे बाल उनके लुक को पूरा कर रहे हैं. यह उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है जो ट्रेडिशनल रंग में कंफर्टेबल, प्रिंटेड और ट्रेंडी दिखना चाहती हैं.