अदिति राव हैदरी का यह लुक करवा चौथ के लिए एकदम परफेक्ट है. उन्होंने लाल रंग का खूबसूरत फ्लोरल प्रिंटेड अनारकली सूट पहना है, जिसे उन्होंने गोल्डन बॉर्डर वाले लाल दुपट्टे के साथ स्टाइल किया है. सिंपल ज्वेलरी में गोल्डन झुमके, चोकर और रिंग उनके ट्रेडिशनल लुक को और ग्रेसफुल बना रहे हैं. हल्का मेकअप और स्लीक हेयरस्टाइल उनकी एलिगेंस को बढ़ा रहा है. यह लुक ट्रेडिशन और रॉयल्टी का खूबसूरत मेल है.
अनन्या पांडे का यह लुक करवा चौथ के लिए बेहद ग्लैमरस और मॉडर्न टच लिए हुए है. उन्होंने रेड कलर की शिमरी साड़ी पहनी है, जिस पर गोल्डन बॉर्डर उनकी खूबसूरती को और निखार रहा है. डीप नेक ब्लाउज़ और लॉन्ग स्लीव्स उनके लुक को स्टाइलिश बना रहे हैं. ग्रीन स्टोन चोकर और मिनिमल ज्वेलरी इस पूरे आउटफिट को एलीगेंट फील दे रहे हैं. स्ट्रेट हेयर और न्यूड मेकअप के साथ अनन्या का यह लुक ट्रेडिशनल और ट्रेंडी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है.
सुहाना खान ने इश लुक में लाल रंग की साड़ी पहनी है, जिस पर गोल्डन बॉर्डर उनकी खूबसूरती को और निखार रही है. मैचिंग ब्लाउज़ पर किया गया गोल्डन एम्ब्रॉइडरी वर्क लुक को और रिच बना रहा है. झुमके और स्टेटमेंट रिंग के साथ सुहाना ने अपने स्टाइल को एलीगेंस से सजाया है. खुले बाल और मिनिमल मेकअप उनके लुक में नैचुरल चार्म ऐड कर रहे हैं. यह आउटफिट करवा चौथ के मौके के लिए परफेक्ट है.
करिश्मा कपूर का यह लुक करवा चौथ के लिए मॉडर्न बोहेमियन और हल्का है. उन्होंने मैरून-लाल रंग का फ्लोरल प्रिंटेड लहंगा पहना है, जिसमें फ्लेयर है. उन्होंने इस लहंगे को ग्लिटरी, हैवी एम्ब्रॉएडर्ड ब्रालेट-स्टाइल ब्लाउज के साथ पेयर किया है. इस लुक की खासियत है केप-स्टाइल दुपट्टा, जो शीयर फैब्रिक का है और जिसे दुपट्टे की तरह ड्रेप करने के बजाय कवर अप किया गया है. ज्वेलरी में हैवी नेकलेस और हाथों में कड़े हैं, जो ट्राइबल टच दे रहे हैं. माथे पर छोटी काली बिंदी और खुले सीधे बाल उनके लुक को पूरा कर रहे हैं. यह उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है जो ट्रेडिशनल रंग में कंफर्टेबल, प्रिंटेड और ट्रेंडी दिखना चाहती हैं.
तृप्ति डिमरी ने इस लुक मे लाल रंग का स्लीवलेस कुर्ता पहना है, जिस पर फ्लोरल एम्ब्रॉइडरी है, जो इसे फेस्टिव लुक दे रही है. उन्होंने इसे लाल चूड़ीदार के साथ पेयर किया है. इस आउटफिट का सबसे खास हिस्सा है गोल्डन-ग्रीन रंग का दुपट्टा, जिस पर गोल्डन बूटी और बॉर्डर है, जो लाल रंग के साथ बहुत खूबसूरत कंट्रास्ट बना रहा है. गले में चोकर नेकलेस और हाथों में सफेद और लाल चूड़ियाँ उनके लुक को क्लासिक और एलिगेंट बना रहे हैं.
सोनम कपूर का यह लुक करवा चौथ के लिए पारंपरिट्रेडिशनलक लेकिन बहुत ही स्टाइलिश और ड्रामेटिक है. उन्होंने लाल रंग का फ्लेयर्ड और क्रश्ड फैब्रिक वाला लहंगा पहना है. लहंगे के साथ फुल स्लीव्स का क्रॉप-टॉप है, लेकिन पूरे लुक का अट्रैक्शन है बड़े अच्छे से स्टाइल किया गया दुपट्टा, जिसे उन्होंने शॉल की तरह कंधे पर लपेटा है. ज्वेलरी में हैवी झूमके और हाथों में स्टेटमेंट चूड़ियाँ हैं. बन और डार्क आई मेकअप के साथ, उन्होंने इस लुक को पूरा किया है.
image 12करीना कपूर का यह लुक करवा चौथ के लिए ग्रैंड और रॉयल है. उन्होंने लाल रंग का शानदार लहंगा-साड़ी पहना है, जिस पर बारीक गोल्डन ज़री और थ्रेड वर्क की भारी कढ़ाई है. लहंगे के निचले हिस्से और दुपट्टे पर काम की डेंसिटी इसे एक बेहद रिच और फेस्टिव फील दे रहा है. उन्होंने इसे एक प्लेन स्लीवलेस चोली के साथ पेयर किया है, जिससे सारा ध्यान लहंगे पर बना रहे. डार्क नेकलेस इस पारंपरिक लुक में एक मॉडर्न और एजी टच जोड़ रहा है, जबकि खुले, हल्के घुंघराले बाल उनकी नेचुरल ब्यूटी को बढ़ा रहे हैं.
शिल्पा शेट्टी का यह लुक इस करवा चौथ के लिए मॉडर्न है. उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी है, जिसे ट्रेडिशनल ड्रेप के बजाय स्टाइलिश तरीके से प्लीट्स डालकर रैप किया गया है. साड़ी का बॉर्डर टैसल्स और कढ़ाई से सजा है, जो इसे फेस्टिव लुक दे रहा है. उन्होंने इसे डीप नेक, बैकलेस और एम्ब्रॉएडर्ड हॉल्टर-नेक ब्लाउज के साथ पेयर किया है. हेयरस्टाइल में उन्होंने पफ के साथ ऊँची पोनीटेल बनाई है, जो उनके वेस्टर्न ब्लाउज को कॉम्प्लिमेंट कर रही है. सिल्वर कड़े और बड़े झुमके उनके लुक में ट्रेडिशनल टच जोड़ रहे हैं. यह उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है जो पारंपरिक लाल रंग में ग्लैमरस और सबसे अलग दिखना चाहती हैं.
तबू का यह लुक करवा चौथ के लिए क्लासिक है. उन्होंने लाल रंग का गरारा सेट पहना है, जिस पर बारीक गोल्डन कढ़ाई खासकर बॉर्डर और दुपट्टे पर बहुत खूबसूरत लग रही है. फुल स्लीव्स वाला यह गरारा उन्हें एक ट्रेडिशनल रूप दे रहा है. उन्होंने अपने बालों को जूड़े में बाँधा है, जो उनके लुक को एलीगेंट बना रहा है. ज्वैलरी में, उन्होंने सिर्फ हरे रंग के स्टेटमेंट इयररिंग्स चुने हैं, जो लाल रंग के साथ एक बेहतरीन कंट्रास्ट बना रहे हैं. यह लुक उन महिलाओं के लिए एकदम सही है जो करवा चौथ पर ग्लैमरस मगर ट्रेडिशन दिखना चाहती हैं.
जाह्नवी कपूर का यह लुक करवा चौथ के लिए एकदम परफेक्ट है, जिसमें उन्होंने लाल रंग का लहंगा पहना है. लहंगे के साथ, उन्होंने इसी रंग की दीप-कट चोली और गुलाबी रंग के शेड वाला दुपट्टा लिया है. यह रेड और हॉट पिंक लुक ट्रेडिशनल और स्टाइलिश दोनों है. खुले, लहरदार बाल, हल्की स्मोकी आँखें और कम एक्सेसरी के साथ, उन्होंने इस लुक को बहुत ही एलिगेंट बना दिया है. यह लुक उन महिलाओं के लिए बेहतरीन है जो इस करवा चौथ पर ट्रैडिशनल लाल पहनना चाहती हैं लेकिन एक ट्रेंडी टच के साथ.
Published at : 29 Sep 2025 02:36 PM (IST)