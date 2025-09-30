हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जाह्नवी कपूर के बॉयफ्रेंड की 10 तस्वीरें, जानिए क्या करते हैं शिखर पहाड़िया

जाह्नवी कपूर के बॉयफ्रेंड की 10 तस्वीरें, जानिए क्या करते हैं शिखर पहाड़िया

Shikhar Pahariya 10 Photos: जाह्नवी कपूर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. वो अक्सर अपने बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ नजर आती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Sep 2025 02:12 PM (IST)
Shikhar Pahariya 10 Photos: जाह्नवी कपूर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. वो अक्सर अपने बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ नजर आती हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर हमेशा अपनी फिल्मों और स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. लेकिन हाल ही में वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में हैं. जाह्नवी का नाम अक्सर शिखर पहाड़िया के साथ जोड़ा जाता है. और दोनों को कई बार साथ में स्पॉट भी किया गया है. तो चलिए, जानते हैं कि आखिर क्या करते जाह्नवी के बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया.

1/10
शिखर पहाड़िया और जाह्नवी कपूर की मुलाकात स्कूल में ही हुई थी. वे दोनों पिछले कुछ सालों से डेट कर रहे हैं.
शिखर पहाड़िया और जाह्नवी कपूर की मुलाकात स्कूल में ही हुई थी. वे दोनों पिछले कुछ सालों से डेट कर रहे हैं.
2/10
लेकिन इस बात का खुलासा तब हुआ जब जाह्नवी ने खुद ही ये बात कॉफी विद करण में शेयर की है.
लेकिन इस बात का खुलासा तब हुआ जब जाह्नवी ने खुद ही ये बात कॉफी विद करण में शेयर की है.
3/10
हालांकि 2018 में जाह्नवी के बॉलीवुड में डेब्यू के कुछ समय बाद उनका रिश्ता खत्म हो गया था. लेकिन 2022 में वे फिर से साथ आए.
हालांकि 2018 में जाह्नवी के बॉलीवुड में डेब्यू के कुछ समय बाद उनका रिश्ता खत्म हो गया था. लेकिन 2022 में वे फिर से साथ आए.
4/10
शिखर जाह्नवी के परिवार से भी काफी क्लोज हैं, वो अक्सर साथ में पार्टीज और इवेंट्स में नजर आते रहते हैं.
शिखर जाह्नवी के परिवार से भी काफी क्लोज हैं, वो अक्सर साथ में पार्टीज और इवेंट्स में नजर आते रहते हैं.
5/10
आपको बता दें कि, शिखर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और जाने-माने राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं. वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के नाती हैं.
आपको बता दें कि, शिखर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और जाने-माने राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं. वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के नाती हैं.
6/10
उन्होंने बॉम्बे स्कॉटिश और धीरूभाई अंबानी स्कूल दोनों में पढ़ाई की.
उन्होंने बॉम्बे स्कॉटिश और धीरूभाई अंबानी स्कूल दोनों में पढ़ाई की.
7/10
अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने लंदन के रीजेंट यूनिवर्सिटी से ग्लोबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया.
अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने लंदन के रीजेंट यूनिवर्सिटी से ग्लोबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया.
8/10
शिखर को पोलो का भी बहुत शौक है. दरअसल, वो रॉयल जयपुर पोलो स्क्वाड का हिस्सा थे और 2013 में उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट भी किया था.
शिखर को पोलो का भी बहुत शौक है. दरअसल, वो रॉयल जयपुर पोलो स्क्वाड का हिस्सा थे और 2013 में उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट भी किया था.
9/10
शिखर 13 साल की उम्र से ही व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं. उन्होंने अपनी खुद की कंसल्टिंग फर्म शुरू की है.
शिखर 13 साल की उम्र से ही व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं. उन्होंने अपनी खुद की कंसल्टिंग फर्म शुरू की है.
10/10
उन्होंने वधावन ग्लोबल कैपिटल, लंदन में इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट के रूप में भी काम किया है.
उन्होंने वधावन ग्लोबल कैपिटल, लंदन में इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट के रूप में भी काम किया है.
Published at : 30 Sep 2025 02:12 PM (IST)
Janhvi Kapoor Shikhar Pahariya

Photo Gallery

Embed widget