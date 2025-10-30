जयदीप अहलावत की पत्नी की 10 तस्वीरें, किसी हीरोइन से कम नहीं हैं एक्टर की बीवी

जयदीप अहलावत ने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में बताया कि उन्होंने ज्योति को कैसे प्रपोज किया था. जयदीप ने बताया कि उन्होंने ज्योति से कहा था, 'घर में दूध और घी की कोई कमी नहीं होगी. अब तुमको तय करना है कि क्या करना है.'