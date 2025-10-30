एक्सप्लोरर
जयदीप अहलावत की पत्नी की 10 तस्वीरें, किसी हीरोइन से कम नहीं हैं एक्टर की बीवी
Jaideep Ahlawat Wife 10 Photos: बॉलीवुड फिल्मों से लेकर वेब सीरीज तक में अपनी एक्टिंग का जादू बिखेर चुके जयदीप अहलावत के बारे में हर कोई जानता है लेकिन हम आपको उनकी पत्नी के बारे में बताने जा रहे हैं.
एक्टर जयदीप अहलावत अपनी दमदार एक्टिंग से हर दिल में जगह बना चुके हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कम ही लोग जानते हैं. उनकी पत्नी अपनी खूबसूरती और सादगी से किसी हीरोइन से कम नहीं हैं. दोनों की जोड़ी हमेशा लाइमलाइट से दूर रहती है, लेकिन जब भी साथ नजर आते हैं, फैंस का ध्यान खींच लेते हैं. आइए देखते हैं जयदीप अहलावत की पत्नी की कुछ खूबसूरत तस्वीरें.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 30 Oct 2025 07:30 AM (IST)
Tags :Jaideep Ahlawat Jyoti Hooda
