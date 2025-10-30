हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जयदीप अहलावत की पत्नी की 10 तस्वीरें, किसी हीरोइन से कम नहीं हैं एक्टर की बीवी

जयदीप अहलावत की पत्नी की 10 तस्वीरें, किसी हीरोइन से कम नहीं हैं एक्टर की बीवी

Jaideep Ahlawat Wife 10 Photos: बॉलीवुड फिल्मों से लेकर वेब सीरीज तक में अपनी एक्टिंग का जादू बिखेर चुके जयदीप अहलावत के बारे में हर कोई जानता है लेकिन हम आपको उनकी पत्नी के बारे में बताने जा रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Oct 2025 07:30 AM (IST)
Jaideep Ahlawat Wife 10 Photos: बॉलीवुड फिल्मों से लेकर वेब सीरीज तक में अपनी एक्टिंग का जादू बिखेर चुके जयदीप अहलावत के बारे में हर कोई जानता है लेकिन हम आपको उनकी पत्नी के बारे में बताने जा रहे हैं.

एक्टर जयदीप अहलावत अपनी दमदार एक्टिंग से हर दिल में जगह बना चुके हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कम ही लोग जानते हैं. उनकी पत्नी अपनी खूबसूरती और सादगी से किसी हीरोइन से कम नहीं हैं. दोनों की जोड़ी हमेशा लाइमलाइट से दूर रहती है, लेकिन जब भी साथ नजर आते हैं, फैंस का ध्यान खींच लेते हैं. आइए देखते हैं जयदीप अहलावत की पत्नी की कुछ खूबसूरत तस्वीरें.

1/10
जयदीप अहलावत ने 16 साल पहले 2009 में ज्योति हुड्डा से शादी की थी.
जयदीप अहलावत ने 16 साल पहले 2009 में ज्योति हुड्डा से शादी की थी.
2/10
दोनों की मुलाकात फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हुई थी. दोनों ने साथ पढ़ाई की थी. लेकिन एक्टर सीनियर थे और उनकी पत्नी जूनियर. लेकिन उनका रिश्ता हरियाणा में ही शुरू हो गया था.
दोनों की मुलाकात फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हुई थी. दोनों ने साथ पढ़ाई की थी. लेकिन एक्टर सीनियर थे और उनकी पत्नी जूनियर. लेकिन उनका रिश्ता हरियाणा में ही शुरू हो गया था.
3/10
जयदीप अहलावत ने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में बताया कि उन्होंने ज्योति को कैसे प्रपोज किया था. जयदीप ने बताया कि उन्होंने ज्योति से कहा था, 'घर में दूध और घी की कोई कमी नहीं होगी. अब तुमको तय करना है कि क्या करना है.'
जयदीप अहलावत ने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में बताया कि उन्होंने ज्योति को कैसे प्रपोज किया था. जयदीप ने बताया कि उन्होंने ज्योति से कहा था, 'घर में दूध और घी की कोई कमी नहीं होगी. अब तुमको तय करना है कि क्या करना है.'
4/10
बता दें, उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति हुड्डा के साथ अपनी शादी को बहुत निजी रखा है.
बता दें, उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति हुड्डा के साथ अपनी शादी को बहुत निजी रखा है.
5/10
दोनों की जोड़ी हमेशा लाइमलाइट से दूर रहती है, लेकिन उनके बीच की केमिस्ट्री और समझ उन्हें एक परफेक्ट कपल बनाती है.
दोनों की जोड़ी हमेशा लाइमलाइट से दूर रहती है, लेकिन उनके बीच की केमिस्ट्री और समझ उन्हें एक परफेक्ट कपल बनाती है.
6/10
ज्योति हुड्डा की बात करें तो वो बहुत टैलेंटेड हैं. उन्हें डांस का काफी शौक है और वो कमाल की डांसर भी हैं.
ज्योति हुड्डा की बात करें तो वो बहुत टैलेंटेड हैं. उन्हें डांस का काफी शौक है और वो कमाल की डांसर भी हैं.
7/10
इंस्टाग्राम पर वह क्लासिकल डांस की वीडियोज शेयर करती रहती हैं. उनका एक ग्रुप भी है, जो जगह-जगह परफॉर्म करता है.
इंस्टाग्राम पर वह क्लासिकल डांस की वीडियोज शेयर करती रहती हैं. उनका एक ग्रुप भी है, जो जगह-जगह परफॉर्म करता है.
8/10
बतो दें, टैलेंटेड होनें के साथ साथ ज्योति बेहद खूबसूरत भी हैं.
बतो दें, टैलेंटेड होनें के साथ साथ ज्योति बेहद खूबसूरत भी हैं.
9/10
खूबसूरती के मामले में ज्योति किसी हीरोइन से कम नहीं हैं.
खूबसूरती के मामले में ज्योति किसी हीरोइन से कम नहीं हैं.
10/10
ज्योति लाइमलाइट से दूर रहती है, लेकिन जब भी नजर आती हैं, फैंस का ध्यान खींच लेती हैं.
ज्योति लाइमलाइट से दूर रहती है, लेकिन जब भी नजर आती हैं, फैंस का ध्यान खींच लेती हैं.
Published at : 30 Oct 2025 07:30 AM (IST)
Tags :
Jaideep Ahlawat Jyoti Hooda

Photo Gallery

View More
