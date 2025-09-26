हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ईशान खट्टर की भाभी की 10 तस्वीरें, एक्ट्रेस नहीं हैं फिर भी तगड़ी है फैन फॉलोइंग

ईशान खट्टर की भाभी की 10 तस्वीरें, एक्ट्रेस नहीं हैं फिर भी तगड़ी है फैन फॉलोइंग

Mira Rajput 10 Photos: ईशान खट्टर की भाभी मीरा राजपूत अक्सर सुर्खियां में रहती हैं. एक्ट्रेस ना होने के बावजूद उनकी फैन फॉलोइंग किसी बॉलीवुड डीवा से कम नहीं. आइए देखते हैं उनकी 10 फोटोज.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Sep 2025 07:33 PM (IST)
Mira Rajput 10 Photos: ईशान खट्टर की भाभी मीरा राजपूत अक्सर सुर्खियां में रहती हैं. एक्ट्रेस ना होने के बावजूद उनकी फैन फॉलोइंग किसी बॉलीवुड डीवा से कम नहीं. आइए देखते हैं उनकी 10 फोटोज.

बॉलीवुड के हैंडसम स्टार शाहिद कपूर की वाइफ और ईशान खट्टर की भाभी मीरा राजपूत अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं. भले ही वो एक्ट्रेस नहीं हैं, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग किसी बॉलीवुड डीवा से कम नहीं. सोशल मीडिया पर उनकी स्टाइलिश तस्वीरें खूब वायरल होती हैं और उनका एलिगेंट अंदाज लोगों को खूब भाता है. चलिए देखते हैं उनकी 10 गॉर्जियस फोटोज.

1/10
शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत ईशान खट्टर के साथ के काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करतीं नजर आतीं हैं.
शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत ईशान खट्टर के साथ के काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करतीं नजर आतीं हैं.
2/10
मीरा अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर ईशान के साथ तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं.
मीरा अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर ईशान के साथ तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं.
3/10
दोनों की फोटोज इंटरनेट पर आते ही वायरल होने लगती हैं.
दोनों की फोटोज इंटरनेट पर आते ही वायरल होने लगती हैं.
4/10
फैंस को भी उनका मस्ती वाला बॉन्ड बेहद पसंद आता है.
फैंस को भी उनका मस्ती वाला बॉन्ड बेहद पसंद आता है.
5/10
ईशान की भाभी मीरा की बात करें तो वो किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं.
ईशान की भाभी मीरा की बात करें तो वो किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं.
6/10
मीरा फैशन सेंस के साथ-साथ अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती हैं.
मीरा फैशन सेंस के साथ-साथ अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती हैं.
7/10
मीरा की फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है और अक्सर उनके स्टाइल और लाइफस्टाइल की काफी चर्चा होती है.
मीरा की फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है और अक्सर उनके स्टाइल और लाइफस्टाइल की काफी चर्चा होती है.
8/10
उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं किया है, लेकिन अपने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, जहां उनके लाखों फॉलोअर्स हैं.
उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं किया है, लेकिन अपने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, जहां उनके लाखों फॉलोअर्स हैं.
9/10
मीरा के इंस्टाग्राम पर 4.5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और वो 430 लोगों को फॉलो करती हैं.
मीरा के इंस्टाग्राम पर 4.5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और वो 430 लोगों को फॉलो करती हैं.
10/10
हाल ही में मीरा ने अपनी खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने बॉडीकॉन ड्रेस कैरी की थी. उनका लुक बेहद ही स्टाइलिश और क्लासी था .
हाल ही में मीरा ने अपनी खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने बॉडीकॉन ड्रेस कैरी की थी. उनका लुक बेहद ही स्टाइलिश और क्लासी था .
Published at : 26 Sep 2025 07:32 PM (IST)
Tags :
Mira Rajput Ishaan Khatter SHAHID KAPOOR

Photo Gallery

Embed widget