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ईशा रिखी का मोनोकनी में ग्लैमरस अवतार, कॉर्सेट ड्रेस में भी ढाया कहर
ईशा रिखी का हर लुक उनके अलग अंदाज को बयां करता है. कभी कॉर्सेट तो कभी स्विमसूट में उनके इन ग्लैमरस लुक्स से खुद ब खुद सबका ध्यान खिंचा चला आता है. आइए देखते हैं उनके कुछ मॉडर्न स्टाइलिश लुक्स.
एक्ट्रेस और मॉडल ईशा रिखी हर तरह के ऑउटफिट को कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती हैं, जो उनकी ब्यूटी को और लुक को और बढ़ाता है. क्रॉप टॉप, ड्रेस या स्विमसूट वो कुछ भी पहने उनके फैशन सेंस की खूब तारीफ होती है. आइए देखते हैं उनके कुछ ग्लैमरस लुक्स.
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Published at : 21 Sep 2026 09:48 PM (IST)
Tags :Isha Rikhi
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