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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडईशा रिखी का मोनोकनी में ग्लैमरस अवतार, कॉर्सेट ड्रेस में भी ढाया कहर

ईशा रिखी का मोनोकनी में ग्लैमरस अवतार, कॉर्सेट ड्रेस में भी ढाया कहर

ईशा रिखी का हर लुक उनके अलग अंदाज को बयां करता है. कभी कॉर्सेट तो कभी स्विमसूट में उनके इन ग्लैमरस लुक्स से खुद ब खुद सबका ध्यान खिंचा चला आता है. आइए देखते हैं उनके कुछ मॉडर्न स्टाइलिश लुक्स.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 21 Sep 2026 09:48 PM (IST)
ईशा रिखी का हर लुक उनके अलग अंदाज को बयां करता है. कभी कॉर्सेट तो कभी स्विमसूट में उनके इन ग्लैमरस लुक्स से खुद ब खुद सबका ध्यान खिंचा चला आता है. आइए देखते हैं उनके कुछ मॉडर्न स्टाइलिश लुक्स.

एक्ट्रेस और मॉडल ईशा रिखी हर तरह के ऑउटफिट को कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती हैं, जो उनकी ब्यूटी को और लुक को और बढ़ाता है. क्रॉप टॉप, ड्रेस या स्विमसूट वो कुछ भी पहने उनके फैशन सेंस की खूब तारीफ होती है. आइए देखते हैं उनके कुछ ग्लैमरस लुक्स.

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व्हाइट कॉर्सेट स्टाइल ड्रेस में ईशा बेहद बोल्ड और कॉन्फिडेंट लग रही हैं. खुले बाल उनकी खूबसूरती में चार चंद लगा रहें हैं. उनकी ड्रेस में नेट फैब्रिक और लेस वर्क है जो उनके ग्लैमर को और बढ़ा रहा है. वहीं उन्होंने बहुत ही हल्का मेकअप किया है जो उन्हें नेचुरल लुक दे रहा है.
व्हाइट कॉर्सेट स्टाइल ड्रेस में ईशा बेहद बोल्ड और कॉन्फिडेंट लग रही हैं. खुले बाल उनकी खूबसूरती में चार चंद लगा रहें हैं. उनकी ड्रेस में नेट फैब्रिक और लेस वर्क है जो उनके ग्लैमर को और बढ़ा रहा है. वहीं उन्होंने बहुत ही हल्का मेकअप किया है जो उन्हें नेचुरल लुक दे रहा है.
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ब्लू शिमरी ड्रेस में ईशा का ग्लैमरस अंदाज़ आई कैची है. ये ब्लू ड्रेस उन पर खूब जांच रही है. पतली पट्टी और स्वीटहार्ट नेकलाइन के साथ लुक को बैलेंस करने के लिए गले में कोई ज्वैलरी नहीं पहनी है. वहीं कंट्रास्ट के लिए सिल्वर इयररिंग पहने हैं. इस आउटफिट में ईशा पार्टी के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही हैं.
ब्लू शिमरी ड्रेस में ईशा का ग्लैमरस अंदाज़ आई कैची है. ये ब्लू ड्रेस उन पर खूब जांच रही है. पतली पट्टी और स्वीटहार्ट नेकलाइन के साथ लुक को बैलेंस करने के लिए गले में कोई ज्वैलरी नहीं पहनी है. वहीं कंट्रास्ट के लिए सिल्वर इयररिंग पहने हैं. इस आउटफिट में ईशा पार्टी के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही हैं.
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ऑरेंज स्विमसूट में ईशा रिखी ने अपना बोल्ड अंदाज़ दिखाया है. समुद्र किनारे उनका यह लुक काफी हॉट लग रहा है. सूरज ढलने के वक्त ली गई इस फोटो में उनके हल्के मेकअप ने लुक को नेचुरल और बेहद खूबसूरत बना दिया है. उन्होंने इस आउटफिट को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कैरी किया है.
ऑरेंज स्विमसूट में ईशा रिखी ने अपना बोल्ड अंदाज़ दिखाया है. समुद्र किनारे उनका यह लुक काफी हॉट लग रहा है. सूरज ढलने के वक्त ली गई इस फोटो में उनके हल्के मेकअप ने लुक को नेचुरल और बेहद खूबसूरत बना दिया है. उन्होंने इस आउटफिट को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कैरी किया है.
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इस मॉडर्न ड्रेस में ईशा कहर ढा रही हैं. ब्राइट येलो कलर उनके स्किन टोन पर परफेक्ट लग रहा है. ड्रेस की स्ट्रैप पर फ्रिल्स और फ्रंट डिजाइन उनके लुक को स्टाइलिश बना रहा है. खुले बाल, लाइट कलर की लिपस्टिक के साथ पर्ल वाले इयरिंग्स से उनका लुक कंप्लीट लग रहा है.
इस मॉडर्न ड्रेस में ईशा कहर ढा रही हैं. ब्राइट येलो कलर उनके स्किन टोन पर परफेक्ट लग रहा है. ड्रेस की स्ट्रैप पर फ्रिल्स और फ्रंट डिजाइन उनके लुक को स्टाइलिश बना रहा है. खुले बाल, लाइट कलर की लिपस्टिक के साथ पर्ल वाले इयरिंग्स से उनका लुक कंप्लीट लग रहा है.
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पैरट ग्रीन कलर के वन पीस स्विमसूट में ईशा का ये लुक बेहद बोल्ड और ग्लैमरस दिख रहा है. बैकलेस डिजाइन ने उनके लुक को मॉडर्न और स्टाइलिश बनाया है. लाइट ब्लश, पिंक लिपस्टिक और सॉफ्ट आई मेकअप उनके लुक को कंप्लीट कर रहा है.
पैरट ग्रीन कलर के वन पीस स्विमसूट में ईशा का ये लुक बेहद बोल्ड और ग्लैमरस दिख रहा है. बैकलेस डिजाइन ने उनके लुक को मॉडर्न और स्टाइलिश बनाया है. लाइट ब्लश, पिंक लिपस्टिक और सॉफ्ट आई मेकअप उनके लुक को कंप्लीट कर रहा है.
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वी नेक रेड टॉप और डेनिम शॉर्ट्स में ईशा का ये लुक काफी कैजुअल है. कैजुअल होने के साथ इसमें उनका ग्लैमर भी खूब नजर आ रहा है. इस लुक को उन्होंने बहुत ही कम, न के बराबर ज्वैलरी के साथ मिनिमल रखा है.
वी नेक रेड टॉप और डेनिम शॉर्ट्स में ईशा का ये लुक काफी कैजुअल है. कैजुअल होने के साथ इसमें उनका ग्लैमर भी खूब नजर आ रहा है. इस लुक को उन्होंने बहुत ही कम, न के बराबर ज्वैलरी के साथ मिनिमल रखा है.
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डीप यू नेकलाइन वाले इस ब्लैक क्रॉप टॉप में ईशा रिखी बेहद हॉट लग रही हैं. उन्होंने इस क्रॉप टॉप को हाइ वेस्ट ब्लैक स्कर्ट के साथ पेयर किया है. खुले वेवी बाल में उनकी अदाएं कातिलाना लग रही हैं. इस मॉडर्न और अट्रैक्टिव लुक में उन्होंने एक स्टेटमेंट रिंग और सुंदर इयरिंग्स पहने हैं. डार्क पिंक शेड की ये लिपस्टिक उनके ओवरऑल लुक को परफेक्ट बनाती है.
डीप यू नेकलाइन वाले इस ब्लैक क्रॉप टॉप में ईशा रिखी बेहद हॉट लग रही हैं. उन्होंने इस क्रॉप टॉप को हाइ वेस्ट ब्लैक स्कर्ट के साथ पेयर किया है. खुले वेवी बाल में उनकी अदाएं कातिलाना लग रही हैं. इस मॉडर्न और अट्रैक्टिव लुक में उन्होंने एक स्टेटमेंट रिंग और सुंदर इयरिंग्स पहने हैं. डार्क पिंक शेड की ये लिपस्टिक उनके ओवरऑल लुक को परफेक्ट बनाती है.
Published at : 21 Sep 2026 09:48 PM (IST)
Tags :
Isha Rikhi

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