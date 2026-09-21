ईशा रिखी का मोनोकनी में ग्लैमरस अवतार, कॉर्सेट ड्रेस में भी ढाया कहर

डीप यू नेकलाइन वाले इस ब्लैक क्रॉप टॉप में ईशा रिखी बेहद हॉट लग रही हैं. उन्होंने इस क्रॉप टॉप को हाइ वेस्ट ब्लैक स्कर्ट के साथ पेयर किया है. खुले वेवी बाल में उनकी अदाएं कातिलाना लग रही हैं. इस मॉडर्न और अट्रैक्टिव लुक में उन्होंने एक स्टेटमेंट रिंग और सुंदर इयरिंग्स पहने हैं. डार्क पिंक शेड की ये लिपस्टिक उनके ओवरऑल लुक को परफेक्ट बनाती है.