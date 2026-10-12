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ईशा अंबानी के रॉयल लुक ने खींचा ध्यान, 2000 घंटों की कारीगरी से बना है उनका नायाब लहंगा
ईशा अंबानी अपने महंगे और खास डिजाइन वाले आउटफिट्स के साथ अक्सर फैशन की दुनिया में सुर्खियां बटोरती हैं. अब अंबानी परिवार के खास इवेंट के बाद उनका फैशन लुक एक बार फिर चर्चा में है.
अंबानी परिवार ने नवरात्रि के पहले दिन मुंबई में 'देवी शक्ति' नाम के एक खास इवेंट का आयोजन किया. इस मौके पर स्वदेश एरोस के एक साल पूरे होने का जश्न भी मनाया गया. इस इवेंट में अंबानी परिवार के अलावा बॉलीवुड के कई सितारे भी पहुंचे.लेकिन इन सबके बीच ईशा अंबानी के लुक ने सबका ध्यान खींचा. उनके मल्टी कलर लहंगे में वो कहर ढा रहीं हैं. उनके लहंगे पर राधा-कृष्णा के चित्र बने हुए हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 06:57 PM (IST)
Tags :Isha Ambani
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