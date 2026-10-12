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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडईशा अंबानी के रॉयल लुक ने खींचा ध्यान, 2000 घंटों की कारीगरी से बना है उनका नायाब लहंगा

ईशा अंबानी के रॉयल लुक ने खींचा ध्यान, 2000 घंटों की कारीगरी से बना है उनका नायाब लहंगा

ईशा अंबानी अपने महंगे और खास डिजाइन वाले आउटफिट्स के साथ अक्सर फैशन की दुनिया में सुर्खियां बटोरती हैं. अब अंबानी परिवार के खास इवेंट के बाद उनका फैशन लुक एक बार फिर चर्चा में है.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 12 Oct 2026 06:57 PM (IST)
ईशा अंबानी अपने महंगे और खास डिजाइन वाले आउटफिट्स के साथ अक्सर फैशन की दुनिया में सुर्खियां बटोरती हैं. अब अंबानी परिवार के खास इवेंट के बाद उनका फैशन लुक एक बार फिर चर्चा में है.

अंबानी परिवार ने नवरात्रि के पहले दिन मुंबई में 'देवी शक्ति' नाम के एक खास इवेंट का आयोजन किया. इस मौके पर स्वदेश एरोस के एक साल पूरे होने का जश्न भी मनाया गया. इस इवेंट में अंबानी परिवार के अलावा बॉलीवुड के कई सितारे भी पहुंचे.लेकिन इन सबके बीच ईशा अंबानी के लुक ने सबका ध्यान खींचा. उनके मल्टी कलर लहंगे में वो कहर ढा रहीं हैं. उनके लहंगे पर राधा-कृष्णा के चित्र बने हुए हैं.

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ईशा अंबानी के लहंगे में लाइट क्रीम कलर के कपड़े पर मल्टिपल कलर्स में राधा-कृष्णा की तस्वीरें बनीं हैं, जो उनके लुक की शोभा बढ़ा रहीं थीं. इस लहंगे में रेड, ब्लू और गोल्डन कलर का परफेक्ट यूज किया गया है. इस लहंगे को डिजाइनर करण तोरानी के ब्रांड तोरानी ने स्वदेश के साथ मिलकर तैयार किया है.
ईशा अंबानी के लहंगे में लाइट क्रीम कलर के कपड़े पर मल्टिपल कलर्स में राधा-कृष्णा की तस्वीरें बनीं हैं, जो उनके लुक की शोभा बढ़ा रहीं थीं. इस लहंगे में रेड, ब्लू और गोल्डन कलर का परफेक्ट यूज किया गया है. इस लहंगे को डिजाइनर करण तोरानी के ब्रांड तोरानी ने स्वदेश के साथ मिलकर तैयार किया है.
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ईशा अंबानी के इस लहंगे को तैयार करने में काफी मेहनत लगी है. जानकारी के मुताबिक, 10 कारीगरों ने इसे बनाने में 90 दिनों से ज्यादा समय लगाया, यानी इस पर 2000 घंटे से अधिक काम किया गया. लहंगे पर ओडिशा की पट्टचित्र कला का भी इस्तेमाल है. इन कलाओं में कपड़े पर हाथ से चित्र बनाए जाते हैं. यही वजह है कि लहंगे का हर हिस्सा खास नजर आ रहा है.
ईशा अंबानी के इस लहंगे को तैयार करने में काफी मेहनत लगी है. जानकारी के मुताबिक, 10 कारीगरों ने इसे बनाने में 90 दिनों से ज्यादा समय लगाया, यानी इस पर 2000 घंटे से अधिक काम किया गया. लहंगे पर ओडिशा की पट्टचित्र कला का भी इस्तेमाल है. इन कलाओं में कपड़े पर हाथ से चित्र बनाए जाते हैं. यही वजह है कि लहंगे का हर हिस्सा खास नजर आ रहा है.
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ईशा ने लहंगे के साथ हेवी एंब्रॉयड्री वर्क वाला ब्लाउज पहना है, जो उनके लुक को शाही वाइब दे रहा है. ब्लाउज की नेक से लेकर बाजुओं और कमर तक बारीक कढ़ाई की गई है. उनके इस पूरे आउटफिट पर जरी और मोतियों का वर्क है.
ईशा ने लहंगे के साथ हेवी एंब्रॉयड्री वर्क वाला ब्लाउज पहना है, जो उनके लुक को शाही वाइब दे रहा है. ब्लाउज की नेक से लेकर बाजुओं और कमर तक बारीक कढ़ाई की गई है. उनके इस पूरे आउटफिट पर जरी और मोतियों का वर्क है.
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कंट्रास्ट के लिए उन्होंने इस लाइट क्रीम लहंगे के साथ रेड कलर का दुपट्टा कैरी किया है. उनके दुपट्टे पर भी लहंगे के बॉर्डर पर भी मैचिंग के चित्र और मोटिफ्स बनाए गए हैं. उनके इस पूरे लुक को अनाइता श्रॉफ अदजानिया ने स्टाइल किया है.
कंट्रास्ट के लिए उन्होंने इस लाइट क्रीम लहंगे के साथ रेड कलर का दुपट्टा कैरी किया है. उनके दुपट्टे पर भी लहंगे के बॉर्डर पर भी मैचिंग के चित्र और मोटिफ्स बनाए गए हैं. उनके इस पूरे लुक को अनाइता श्रॉफ अदजानिया ने स्टाइल किया है.
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उनकी हेयर एक्सेसरीज भी बहुत कमाल की हैं. उन्होंने ड्रेस से बिलकुल मैच करती हुई फ्लोरल एक्सेसरीज पहनी है, जो उनकी पूरे लुक को कंप्लीट फील दे रही है.उनकी हेयर एक्सेसरीज को टोनोटो के लेबल के अंडर डिजाइन किया गया है.वहीं उनके बालों को गिल्ड अवॉर्ड विनर हेयर स्टाइलिस्ट माइक डेजिर ने स्टाइल किया है.
उनकी हेयर एक्सेसरीज भी बहुत कमाल की हैं. उन्होंने ड्रेस से बिलकुल मैच करती हुई फ्लोरल एक्सेसरीज पहनी है, जो उनकी पूरे लुक को कंप्लीट फील दे रही है.उनकी हेयर एक्सेसरीज को टोनोटो के लेबल के अंडर डिजाइन किया गया है.वहीं उनके बालों को गिल्ड अवॉर्ड विनर हेयर स्टाइलिस्ट माइक डेजिर ने स्टाइल किया है.
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ज्वैलरी की बात करें तो उन्होंने इस एलिगेंट और यूनीक लहंगे के साथ अपनी मां नीता अंबानी की पर्सनल कलेक्शन से ज्वैलरी पहनी है. उन्होंने हेवी चोकर और मोर के डिजाइन वाले कंगन और खूबसूरत इयरिंग्स पहने हैं. पूरी ज्वैलरी में ब्लू कलर का टच भी दिया गया है.
ज्वैलरी की बात करें तो उन्होंने इस एलिगेंट और यूनीक लहंगे के साथ अपनी मां नीता अंबानी की पर्सनल कलेक्शन से ज्वैलरी पहनी है. उन्होंने हेवी चोकर और मोर के डिजाइन वाले कंगन और खूबसूरत इयरिंग्स पहने हैं. पूरी ज्वैलरी में ब्लू कलर का टच भी दिया गया है.
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ईशा जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपने हर लुक को कैरी करती हैं, वह उसे और खास बना देता है. उनके आउटफिट्स में इस्तेमाल होने वाले अनोखे डिजाइन और शाही अंदाज फैशन पसंद करने वालों का ध्यान खींचते हैं. यही वजह है कि ईशा के लुक्स सिर्फ चर्चा में ही नहीं रहते, बल्कि कई बार फैशन ट्रेंड भी सेट करते हैं.
ईशा जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपने हर लुक को कैरी करती हैं, वह उसे और खास बना देता है. उनके आउटफिट्स में इस्तेमाल होने वाले अनोखे डिजाइन और शाही अंदाज फैशन पसंद करने वालों का ध्यान खींचते हैं. यही वजह है कि ईशा के लुक्स सिर्फ चर्चा में ही नहीं रहते, बल्कि कई बार फैशन ट्रेंड भी सेट करते हैं.
Published at : 12 Oct 2026 06:57 PM (IST)
Tags :
Isha Ambani

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