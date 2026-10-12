ईशा अंबानी के रॉयल लुक ने खींचा ध्यान, 2000 घंटों की कारीगरी से बना है उनका नायाब लहंगा

ईशा अंबानी के इस लहंगे को तैयार करने में काफी मेहनत लगी है. जानकारी के मुताबिक, 10 कारीगरों ने इसे बनाने में 90 दिनों से ज्यादा समय लगाया, यानी इस पर 2000 घंटे से अधिक काम किया गया. लहंगे पर ओडिशा की पट्टचित्र कला का भी इस्तेमाल है. इन कलाओं में कपड़े पर हाथ से चित्र बनाए जाते हैं. यही वजह है कि लहंगे का हर हिस्सा खास नजर आ रहा है.