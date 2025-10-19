हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडईशा अंबानी ने लंदन में पहनी ऐसी ड्रेस, बनाने में लग गए 3,670 घंटे, तस्वीरें वायरल

ईशा अंबानी ने लंदन में पहनी ऐसी ड्रेस, बनाने में लग गए 3,670 घंटे, तस्वीरें वायरल

Isha Ambani Pink Ball Look: बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने लंदन में पिंक बॉल इवेंट होस्ट किया. इस दौरान उनका लुक लाइमलाइट में रहा और अब उनकी फोटोज वायरल हो रही हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 19 Oct 2025 07:02 PM (IST)
Isha Ambani Pink Ball Look: बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने लंदन में पिंक बॉल इवेंट होस्ट किया. इस दौरान उनका लुक लाइमलाइट में रहा और अब उनकी फोटोज वायरल हो रही हैं.

ईशा अंबानी हर बार अपने ग्रेसफुल लुक से फैंस का ध्यान खींच लेती हैं. इस बार भी पिंक बॉल इवेंट में उनकी लुक देखने लायक रहा. उनकी ड्रेस से लेकर जूलरी तक पर हर किसी की निगाहें ठहर गईं.

ईशा अंबानी ने इवेंट के लिए फेमस डिजाइनर अबू जानी संदीप खोसला का आउटफिट कैरी किया था. पिंक चमोइज साटिन जैकेट के साथ ईशा अंबानी ने कॉलम स्कर्ट के साथ पेयर किया था.
ईशा अंबानी ने इवेंट के लिए फेमस डिजाइनर अबू जानी संदीप खोसला का आउटफिट कैरी किया था. पिंक चमोइज साटिन जैकेट के साथ ईशा अंबानी ने कॉलम स्कर्ट के साथ पेयर किया था.
उनकी इस ड्रेस पर पुराने रोज जरदोजी में मोतियों, सेक्विन और क्रिस्टल के साथ एक शाईनी पैलेट में हाथ से कढ़ाई की गई थी.
उनकी इस ड्रेस पर पुराने रोज जरदोजी में मोतियों, सेक्विन और क्रिस्टल के साथ एक शाईनी पैलेट में हाथ से कढ़ाई की गई थी.
डिजाइनर ने खुद इंस्टाग्राम पर बताया है कि ईशा अंबानी के इस डिजाइनर आउटफिट को 35 से ज्यादा कारीगरों ने मिलकर 3,670 घंटों में तैयार किया था.
डिजाइनर ने खुद इंस्टाग्राम पर बताया है कि ईशा अंबानी के इस डिजाइनर आउटफिट को 35 से ज्यादा कारीगरों ने मिलकर 3,670 घंटों में तैयार किया था.
ये आउटफिट ईशा अंबानी को काफी ग्रेसफुल लुक दे रहा था और बेहद खूबसूरत दिख रही थीं.
ये आउटफिट ईशा अंबानी को काफी ग्रेसफुल लुक दे रहा था और बेहद खूबसूरत दिख रही थीं.
ईशा अंबानी ने इस ड्रेस के साथ ग्रीन एम्राल्ड जूलरी पेयर की थी. ये जूलरी उनकी मां नीता अंबानी के कलेक्शन से थी.
ईशा अंबानी ने इस ड्रेस के साथ ग्रीन एम्राल्ड जूलरी पेयर की थी. ये जूलरी उनकी मां नीता अंबानी के कलेक्शन से थी.
ग्रीन हार्ट शेप एम्राल्ड वाले डबल लेयर नेकलेक और ईयररिंग्स के साथ ईशा अंबानी ने मैचिंग रिंग भी पहनी थी.
ग्रीन हार्ट शेप एम्राल्ड वाले डबल लेयर नेकलेक और ईयररिंग्स के साथ ईशा अंबानी ने मैचिंग रिंग भी पहनी थी.
ईशा अंबानी ने इस दौरान स्मोकी आई मेकअप किया और ब्राउन लिपस्टिक चुनी. बालों को हाफ ओपन रखकर उन्होंने अपना लुक पूरा किया था जो उनपर काफी जच रहा था.
ईशा अंबानी ने इस दौरान स्मोकी आई मेकअप किया और ब्राउन लिपस्टिक चुनी. बालों को हाफ ओपन रखकर उन्होंने अपना लुक पूरा किया था जो उनपर काफी जच रहा था.
Published at : 19 Oct 2025 06:51 PM (IST)
Nita Ambani Isha Ambani Pink Ball Event

Photo Gallery

