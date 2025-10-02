ईशा अंबानी की खूबसूरत तस्वीरें आईं सामने, मां नीता अंबानी और प्रियंका चोपड़ा ने भी बढ़ाया चार्म

1 अक्टूबर को मुंबई के निता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में बुलगारी का सर्पेंटी इनफिनिटो एग्जीबिशन इवेंट हुआ. इस मौके पर नीता अंबानी और उनकी बेटी ईशा अंबानी ने शिरकत की और सबका ध्यान अपनी शानदार स्टाइल से खींचा. रेड कार्पेट पर जहां ज़्यादातर सेलेब्रिटी गाउन में दिखीं, वहीं नीता अंबानी ने ट्रेडिशनल अंदाज़ चुना और ईशा अंबानी ने अपने ग्लैमरस गाउन और स्टेटमेंट जूलरी से सभी का दिल जीत लिया.