ईशा अंबानी की खूबसूरत तस्वीरें आईं सामने, मां नीता अंबानी और प्रियंका चोपड़ा ने भी बढ़ाया चार्म

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडईशा अंबानी की खूबसूरत तस्वीरें आईं सामने, मां नीता अंबानी और प्रियंका चोपड़ा ने भी बढ़ाया चार्म

Isha Ambani Glam Look: ईशा अंबानी की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं. उनके साथ प्रियंका चोपड़ा और नीता अंबानी भी दिखीं. यहां जानिए ये तस्वीरें कहां की हैं और क्यों हैं खास.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Oct 2025 02:35 PM (IST)
मुंबई में 1 अक्टूबर को नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में बुलगारी सर्पेंटी इनफिनिटो एग्जीबिशन का इवेंट हुआ. इस इवेंट में बॉलीवुड और बिजनेस की जगमगाती हस्तियां शामिल हुईं, जिनमें नीता अंबानी और उनकी बेटी ईशा अंबानी मुख्य अट्रैक्शन रहीं. इस मौके पर प्रियंका चोपड़ा भी मौजूद रहीं और इवेंट की खूबसूरती को और बढ़ा दिया.

1 अक्टूबर को मुंबई के निता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में बुलगारी का सर्पेंटी इनफिनिटो एग्जीबिशन इवेंट हुआ. इस मौके पर नीता अंबानी और उनकी बेटी ईशा अंबानी ने शिरकत की और सबका ध्यान अपनी शानदार स्टाइल से खींचा. रेड कार्पेट पर जहां ज़्यादातर सेलेब्रिटी गाउन में दिखीं, वहीं नीता अंबानी ने ट्रेडिशनल अंदाज़ चुना और ईशा अंबानी ने अपने ग्लैमरस गाउन और स्टेटमेंट जूलरी से सभी का दिल जीत लिया.
ईशा अंबानी ने इस मौके पर आशी स्टूडियो का ब्लैक गाउन पहना. इसमें डीप U-नेकलाइन, कॉर्सेटेड बॉडीस, स्लीवलेस डिज़ाइन और पीछे लंबी ट्रेल वाला फ्लोई स्कर्ट शामिल था.
ईशा ने बाल खुले रखे और मेकअप में ब्लश्ड चीक्स, हाइलाइटर, मस्कारा, फेदर ब्रोज़, ग्लॉसी पिंक लिप्स और शिमरी आईशैडो लगाया.
हालांकि, ईशा के लुक की सबसे खास चीज़ थी उनका सर्पेंटी डिवाइन मानसून नेकलेस, जो रोज़ गोल्ड में बना है और इसमें टैंज़ेनाइट्स, टूरमलीन, रूबी और डायमंड्स लगे हैं.
नीता अंबानी ने इस खास मौके पर एक ब्लैक और सिल्वर हैंडलूम पचरंगी साड़ी पहनी. इसमें बारीक चेवरॉन पैटर्न और बनारसी गोल्ड ज़री बॉर्डर थी. उन्होंने इसे मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किए रानी पिंक सिल्क ब्लाउज़ के साथ पेयर किया. जूलरी में उन्होंने एमरल्ड इयररिंग्स और एक बेहद खास बुलगारी सर्पेंटी रेनफॉरेस्ट ब्रेसलेट पहना, जो एमरल्ड और डायमंड से बना है.
इस इवेंट का इनॉगरेशन करने के लिए प्रियंका चोपड़ा भी भारत आईं. उन्होंने एक सफेद गाउन पहना, जिसमें शीयर डिटेलिंग और फॉर्म-फिटेड बॉडीस था. उन्होंने अपने बालों को जूड़े में बांधा ताकि उनका स्टेटमेंट बुलगारी नेकपीस और भी नज़र आए.
यह इवेंट बुलगारी सर्पेंटी इनफिनिटो का तीसरा एडिशन है, इससे पहले यह शंघाई और सियोल में हो चुका है. मुंबई का यह शो 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक चलेगा और इसमें बुलगारी के हेरिटेज कलेक्शन, हाई ज्वेलरी पीस, रेयर टाइमपीस और आर्काइव मास्टरपीस भी डिस्प्ले किए जाएंगे.
Published at : 02 Oct 2025 02:35 PM (IST)
