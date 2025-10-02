एक्सप्लोरर
ईशा अंबानी की खूबसूरत तस्वीरें आईं सामने, मां नीता अंबानी और प्रियंका चोपड़ा ने भी बढ़ाया चार्म
Isha Ambani Glam Look: ईशा अंबानी की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं. उनके साथ प्रियंका चोपड़ा और नीता अंबानी भी दिखीं. यहां जानिए ये तस्वीरें कहां की हैं और क्यों हैं खास.
मुंबई में 1 अक्टूबर को नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में बुलगारी सर्पेंटी इनफिनिटो एग्जीबिशन का इवेंट हुआ. इस इवेंट में बॉलीवुड और बिजनेस की जगमगाती हस्तियां शामिल हुईं, जिनमें नीता अंबानी और उनकी बेटी ईशा अंबानी मुख्य अट्रैक्शन रहीं. इस मौके पर प्रियंका चोपड़ा भी मौजूद रहीं और इवेंट की खूबसूरती को और बढ़ा दिया.
Published at : 02 Oct 2025 02:35 PM (IST)
बॉलीवुड
ईशा अंबानी की खूबसूरत तस्वीरें आईं सामने, मां नीता अंबानी और प्रियंका चोपड़ा ने भी बढ़ाया चार्म
