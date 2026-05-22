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एजुकेशन से लेकर नेटवर्थ तक, लग्जरी लाइफ जीती हैं 'सनराइज हैदराबाद' की सीईओ काव्या मारन
Kavya Maran Career: आईपीएल टीम सनराइज हैदराबाद की सीईओ और को-ओनर काव्या मारन हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं. इसी बीच आइए उनकी पढ़ाई, करियर, नेट वर्थ और लग्जरी लाइफस्टाइल को जानते हैं.
काव्या मारन आज इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की सबसे पॉपुलर महिला हैं. काव्या 'सनराइज हैदराबाद' की सीईओ और को-ओनर हैं. आईपीएल मैचों के बीच अक्सर उन्हें टीम को चीयर करते हुए देखा जाता है, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर भी वायरल रहती हैं. इसी बीच आइए उनके करियर और एजुकेशन पर एक नजर डालते हैं.
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Published at : 22 May 2026 06:54 AM (IST)
Tags :SRH IPL Kavya Maran
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