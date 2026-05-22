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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडएजुकेशन से लेकर नेटवर्थ तक, लग्जरी लाइफ जीती हैं 'सनराइज हैदराबाद' की सीईओ काव्या मारन

एजुकेशन से लेकर नेटवर्थ तक, लग्जरी लाइफ जीती हैं 'सनराइज हैदराबाद' की सीईओ काव्या मारन

Kavya Maran Career: आईपीएल टीम सनराइज हैदराबाद की सीईओ और को-ओनर काव्या मारन हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं. इसी बीच आइए उनकी पढ़ाई, करियर, नेट वर्थ और लग्जरी लाइफस्टाइल को जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 May 2026 06:54 AM (IST)
Kavya Maran Career: आईपीएल टीम सनराइज हैदराबाद की सीईओ और को-ओनर काव्या मारन हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं. इसी बीच आइए उनकी पढ़ाई, करियर, नेट वर्थ और लग्जरी लाइफस्टाइल को जानते हैं.

काव्या मारन आज इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की सबसे पॉपुलर महिला हैं. काव्या 'सनराइज हैदराबाद' की सीईओ और को-ओनर हैं. आईपीएल मैचों के बीच अक्सर उन्हें टीम को चीयर करते हुए देखा जाता है, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर भी वायरल रहती हैं. इसी बीच आइए उनके करियर और एजुकेशन पर एक नजर डालते हैं.

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काव्या मारन का जन्म 6 अगस्त 1992 को चेन्नई में हुआ था. वो भारत के बड़े बिजनेस परिवार 'मारन फैमिली' से हैं. उनके पिता कलानिधि मारन सन ग्रुप के चेयरमैन हैं.
काव्या मारन का जन्म 6 अगस्त 1992 को चेन्नई में हुआ था. वो भारत के बड़े बिजनेस परिवार 'मारन फैमिली' से हैं. उनके पिता कलानिधि मारन सन ग्रुप के चेयरमैन हैं.
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काव्या की मां कावेरी मारन सन टीवी नेटवर्क की सीईओ हैं. वहीं उनके चाचा दयानिधि मारन राजनीति में हैं. मीडिया, टीवी नेटवर्क और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी उनकी पहचान है.
काव्या की मां कावेरी मारन सन टीवी नेटवर्क की सीईओ हैं. वहीं उनके चाचा दयानिधि मारन राजनीति में हैं. मीडिया, टीवी नेटवर्क और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी उनकी पहचान है.
Published at : 22 May 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
SRH IPL Kavya Maran

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