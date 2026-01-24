पहली फिल्म आमिर खान की फिल्म ‘तारे जमीन पर’ बच्चों और पढ़ाई को एक अलग नजरिए से दिखाती है. यह फिल्म ईशान नाम के एक बच्चे की कहानी है, जो पढ़ाई में कमजोर होता है, जिस वजह से उसके माता-पिता उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं. वहां उसकी मुलाकात आमिर खान से होती है, जो उसकी परेशानी को समझते हैं और बताते हैं कि वह किसी बीमारी से नहीं, बल्कि अलग तरह से सीखने वाला बच्चा है. आमिर न सिर्फ ईशान की मदद करते हैं, बल्कि उसके माता-पिता को भी बच्चों को समझने का सही तरीका सिखाते हैं. यह फिल्म बच्चे और माता-पिता के रिश्ते को बहुत भावुक और सच्चे तरीके से दिखाती है.