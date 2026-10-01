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इंटरनेशनल कॉफी डे: आलिया से मृणाल तक, जानिए बॉलीवुड सितारों को कैसी कॉफी है पसंद
इंटरनेशनल कॉफी डे पर जानिए बॉलीवुड सितारों की पसंदीदा कॉफी. आलिया भट्ट की ब्लैक कॉफी से लेकर मृणाल ठाकुर के आईस्ड अमेरिकानो तक, हर स्टार की पसंद है कुछ खास.
किसी की सुबह ब्लैक कॉफी से होती है, तो किसी के लिए कॉफी दोस्तों के साथ सुकून भरा वक्त बिताने का बहाना है. बॉलीवुड सितारों की पसंद में भी कॉफी के अलग-अलग स्वाद और उससे जुड़ी अपनी खास कहानियां हैं.
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Published at : 01 Oct 2026 09:12 PM (IST)
Tags :Bollywood
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