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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडइंटरनेशनल कॉफी डे: आलिया से मृणाल तक, जानिए बॉलीवुड सितारों को कैसी कॉफी है पसंद

इंटरनेशनल कॉफी डे: आलिया से मृणाल तक, जानिए बॉलीवुड सितारों को कैसी कॉफी है पसंद

इंटरनेशनल कॉफी डे पर जानिए बॉलीवुड सितारों की पसंदीदा कॉफी. आलिया भट्ट की ब्लैक कॉफी से लेकर मृणाल ठाकुर के आईस्ड अमेरिकानो तक, हर स्टार की पसंद है कुछ खास.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 01 Oct 2026 09:12 PM (IST)
इंटरनेशनल कॉफी डे पर जानिए बॉलीवुड सितारों की पसंदीदा कॉफी. आलिया भट्ट की ब्लैक कॉफी से लेकर मृणाल ठाकुर के आईस्ड अमेरिकानो तक, हर स्टार की पसंद है कुछ खास.

किसी की सुबह ब्लैक कॉफी से होती है, तो किसी के लिए कॉफी दोस्तों के साथ सुकून भरा वक्त बिताने का बहाना है. बॉलीवुड सितारों की पसंद में भी कॉफी के अलग-अलग स्वाद और उससे जुड़ी अपनी खास कहानियां हैं.

1/10
कॉफी के बिना कई लोगों का दिन शुरू नहीं होता, और आलिया भट्ट भी इसकी शौकीन हैं. उन्हें ब्लैक कॉफी पसंद है और नई वैरायटी ट्राय करना भी अच्छा लगता है.
कॉफी के बिना कई लोगों का दिन शुरू नहीं होता, और आलिया भट्ट भी इसकी शौकीन हैं. उन्हें ब्लैक कॉफी पसंद है और नई वैरायटी ट्राय करना भी अच्छा लगता है.
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कॉफी पसंद करने वालों की लिस्ट में कियारा आडवाणी भी शामिल हैं. वह खुद को कॉफी एडिक्ट बता चुकी हैं और ब्लैक कॉफी उनकी पसंद है.
कॉफी पसंद करने वालों की लिस्ट में कियारा आडवाणी भी शामिल हैं. वह खुद को कॉफी एडिक्ट बता चुकी हैं और ब्लैक कॉफी उनकी पसंद है.
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बिजी शूटिंग शेड्यूल के बीच वरुण धवन के लिए कॉफी एक छोटा-सा ब्रेक है. काम और ट्रैवल के दौरान वह अक्सर कॉफी का मजा लेते हैं.
बिजी शूटिंग शेड्यूल के बीच वरुण धवन के लिए कॉफी एक छोटा-सा ब्रेक है. काम और ट्रैवल के दौरान वह अक्सर कॉफी का मजा लेते हैं.
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कॉफी के साथ अच्छा वक्त बिताना करीना कपूर को भी पसंद है. काम के अलावा ट्रैवल के दौरान नए कॉफी स्पॉट्स एक्सप्लोर करना उन्हें अच्छा लगता है.
कॉफी के साथ अच्छा वक्त बिताना करीना कपूर को भी पसंद है. काम के अलावा ट्रैवल के दौरान नए कॉफी स्पॉट्स एक्सप्लोर करना उन्हें अच्छा लगता है.
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कुछ सितारों के लिए कॉफी दिन की शुरुआत का हिस्सा है. पुलकित सम्राट सुबह ब्लैक कॉफी लेते हैं और उन्हें स्ट्रॉन्ग कॉफी में दालचीनी का फ्लेवर पसंद है.
कुछ सितारों के लिए कॉफी दिन की शुरुआत का हिस्सा है. पुलकित सम्राट सुबह ब्लैक कॉफी लेते हैं और उन्हें स्ट्रॉन्ग कॉफी में दालचीनी का फ्लेवर पसंद है.
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श्रद्धा कपूर का कॉफी से रिश्ता थोड़ा अलग है. पढ़ाई के दौरान अमेरिका में उन्होंने कॉफी शॉप में काम भी किया था, इसलिए इससे उनकी पुरानी यादें जुड़ी हैं.
श्रद्धा कपूर का कॉफी से रिश्ता थोड़ा अलग है. पढ़ाई के दौरान अमेरिका में उन्होंने कॉफी शॉप में काम भी किया था, इसलिए इससे उनकी पुरानी यादें जुड़ी हैं.
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कॉफी सिर्फ काम के बीच ब्रेक ही नहीं, अपनों के साथ वक्त बिताने का बहाना भी बन सकती है. कृति खरबंदा को दोस्तों के साथ कॉफी और बातचीत करना पसंद है.
कॉफी सिर्फ काम के बीच ब्रेक ही नहीं, अपनों के साथ वक्त बिताने का बहाना भी बन सकती है. कृति खरबंदा को दोस्तों के साथ कॉफी और बातचीत करना पसंद है.
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इसी तरह अनन्या पांडे के लिए भी कॉफी बिजी दिन के बीच एक छोटा ब्रेक है. दोस्तों के साथ कॉफी पर बैठना उनके रूटीन का हिस्सा नजर आता है.
इसी तरह अनन्या पांडे के लिए भी कॉफी बिजी दिन के बीच एक छोटा ब्रेक है. दोस्तों के साथ कॉफी पर बैठना उनके रूटीन का हिस्सा नजर आता है.
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कॉफी की अपनी पसंद के साथ मृणाल ठाकुर का अंदाज भी थोड़ा अलग है. सुबह वह गर्म कॉफी पसंद करती हैं, जबकि बाद में आईस्ड अमेरिकानो लेती हैं.
कॉफी की अपनी पसंद के साथ मृणाल ठाकुर का अंदाज भी थोड़ा अलग है. सुबह वह गर्म कॉफी पसंद करती हैं, जबकि बाद में आईस्ड अमेरिकानो लेती हैं.
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वहीं शालिनी पांडे के लिए कॉफी सुकून से जुड़ी है. उन्हें स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी पसंद है और वह ट्रैवल में भी बीन्स और मोका पॉट साथ रखती हैं.
वहीं शालिनी पांडे के लिए कॉफी सुकून से जुड़ी है. उन्हें स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी पसंद है और वह ट्रैवल में भी बीन्स और मोका पॉट साथ रखती हैं.
Published at : 01 Oct 2026 09:12 PM (IST)
Tags :
Bollywood

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