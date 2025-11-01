हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशहनाज गिल को हुआ करोड़पति एक्टर से प्यार, शादी की कर रही हैं तैयारी? बोलीं- पति को छुपाकर रखूंगी

शहनाज गिल अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोरती हुई नजर आती हैं. हालांकि, एक्ट्रेस इन दिनों अपनी फिल्म एक कुड़ी को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Nov 2025 04:39 PM (IST)
शहनाज गिल की फिल्म 'एक कुड़ी' इन दिनों सिनेमाघरों में धूम मचाती हुई नजर आ रही है. इस फिल्म में एक्ट्रेस की एक्टिंग को खूब सराहा जा रहा है.

शहनाज गिल ने अपनी फिल्म 'एक कुड़ी' के प्रमोशन के दौरान अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की.
शहनाज गिल ने Mashable India को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो तो लव मैरिज ही करेंगी. क्योंकि उन्हें अपने टाइप का लड़का चाहिए और उनकी मम्मी वैसा ढूंढ नहीं पाएंगी.
शहनाज गिल ने ये भी कहा कि वो शादी के बाद अपने पति को छिपाकर रखेंगी.क्योंकि वो नहीं चाहतीं कि उनके पति को कोई देखे.
काफी वक्त से ऐसी खबरें आ रही हैं कि शहनाज गिल एक्टर राघव जुयाल को डेट कर रही हैं. हालांकि, राघव संग डेटिंग रूमर्स पर शहनाज ने रिएक्शन नहीं दिया. बस ये कहा कि लव मैरिज करूंगी.
शहनाज गिल से जब पूछा गया कि क्या उनका दिल कभी टूटा है. इस पर एक्ट्रेस ने कहा कि नहीं. उन्होंने कहा कि उन्हें प्यार नहीं होता इसलिए दिल नहीं टूटा है.
शहनाज ने ये भी कहा कि मैं आसानी से मूवऑन कर जाती हूं. एक्ट्रेस ने बताया कि मुंबई में दोस्ती एक पीआर है. वहां, लोग दिखावे की दोस्ती करते हैं. लेकिन, पंजाब में दिल से जुड़ते हैं.
बता दें एक वक्त था जब सिद्धार्थ शुक्ला से शहनाज बेइंतहा मोहब्बत करती थीं. लेकिन, सिद्धार्थ के जाने के बाद वो एकदम बदल चुकी हैं.
Published at : 01 Nov 2025 04:39 PM (IST)
Shehnaaz Gill Raghav Juyal Ikk Kudi

Photo Gallery

