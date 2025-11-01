एक्सप्लोरर
शहनाज गिल को हुआ करोड़पति एक्टर से प्यार, शादी की कर रही हैं तैयारी? बोलीं- पति को छुपाकर रखूंगी
शहनाज गिल अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोरती हुई नजर आती हैं. हालांकि, एक्ट्रेस इन दिनों अपनी फिल्म एक कुड़ी को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं.
शहनाज गिल की फिल्म 'एक कुड़ी' इन दिनों सिनेमाघरों में धूम मचाती हुई नजर आ रही है. इस फिल्म में एक्ट्रेस की एक्टिंग को खूब सराहा जा रहा है.
Published at : 01 Nov 2025 04:39 PM (IST)
Tags :Shehnaaz Gill Raghav Juyal Ikk Kudi
