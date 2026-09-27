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लाल चुनरी, डायमंड रिंग और चेहरे पर खुशी, इम्तियाज अली की बेटी इदा की सगाई की तस्वीरों पर टिकी नजरें
Ida Ali Engagement Photos: इम्तियाज अली की बेटी इदा अली ने अपने बॉयफ्रेंड कृष्ण अग्रवाल से सगाई कर ली है. उनकी सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
बॉलीवुड के जाने-माने फिल्ममेकर इम्तियाज अली की बेटी इदा अली अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. अब वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. इदा अली ने हाल ही में अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड कृष अग्रवाल से सगाई कर ली है. आइए, देखते हैं सगाई की खूबसूरत तस्वीरें.
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Published at : 27 Sep 2026 12:31 PM (IST)
Tags :Imtiaz Ali Ida Ali
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