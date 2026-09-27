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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडलाल चुनरी, डायमंड रिंग और चेहरे पर खुशी, इम्तियाज अली की बेटी इदा की सगाई की तस्वीरों पर टिकी नजरें

लाल चुनरी, डायमंड रिंग और चेहरे पर खुशी, इम्तियाज अली की बेटी इदा की सगाई की तस्वीरों पर टिकी नजरें

Ida Ali Engagement Photos: इम्तियाज अली की बेटी इदा अली ने अपने बॉयफ्रेंड कृष्ण अग्रवाल से सगाई कर ली है. उनकी सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 27 Sep 2026 12:31 PM (IST)
Ida Ali Engagement Photos: इम्तियाज अली की बेटी इदा अली ने अपने बॉयफ्रेंड कृष्ण अग्रवाल से सगाई कर ली है. उनकी सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

बॉलीवुड के जाने-माने फिल्ममेकर इम्तियाज अली की बेटी इदा अली अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. अब वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. इदा अली ने हाल ही में अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड कृष अग्रवाल से सगाई कर ली है. आइए, देखते हैं सगाई की खूबसूरत तस्वीरें.

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इम्तियाज अली की बेटी इदा अली के बॉयफ्रेंड कृष अग्रवाल ने जुलाई 2026 में उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था. उनके प्रपोजल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं.
इम्तियाज अली की बेटी इदा अली के बॉयफ्रेंड कृष अग्रवाल ने जुलाई 2026 में उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था. उनके प्रपोजल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं.
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कृष ने समंदर किनारे घुटनों के बल बैठकर इदा को शादी के लिए प्रपोज किया था. अब इदा और कृष ने अपने रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सगाई कर ली है.
कृष ने समंदर किनारे घुटनों के बल बैठकर इदा को शादी के लिए प्रपोज किया था. अब इदा और कृष ने अपने रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सगाई कर ली है.
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इदा अली और कृष अग्रवाल ने 22 सितंबर 2026 को परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में एक प्राइवेट सेरेमनी में सगाई कर ली है.
इदा अली और कृष अग्रवाल ने 22 सितंबर 2026 को परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में एक प्राइवेट सेरेमनी में सगाई कर ली है.
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अब इदा अली और कृष अग्रवाल की सगाई की खूबसूरत तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.म
अब इदा अली और कृष अग्रवाल की सगाई की खूबसूरत तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.म
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इस तस्वीर में कृष इदा को डायमंड रिंग पहनाते नजर आ रहे हैं. इस खास मौके पर दोनों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है.
इस तस्वीर में कृष इदा को डायमंड रिंग पहनाते नजर आ रहे हैं. इस खास मौके पर दोनों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है.
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इस खास मौके पर इम्तियाज अली ने अपनी बेटी इदा पर जमकर प्यार लुटाया. इस तस्वीर में वो इदा को किस करते नजर आ रहे हैं.
इस खास मौके पर इम्तियाज अली ने अपनी बेटी इदा पर जमकर प्यार लुटाया. इस तस्वीर में वो इदा को किस करते नजर आ रहे हैं.
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इस तस्वीर में इम्तियाज अली अपनी बेटी इदा का हाथ थामे नजर आ रहे हैं. दोनों एक-दूसरे को निहारते हुए दिखाई दे रहे हैं. वहीं, इदा लाल चुनरी ओढ़े सोफे पर बैठी नजर आ रही हैं.
इस तस्वीर में इम्तियाज अली अपनी बेटी इदा का हाथ थामे नजर आ रहे हैं. दोनों एक-दूसरे को निहारते हुए दिखाई दे रहे हैं. वहीं, इदा लाल चुनरी ओढ़े सोफे पर बैठी नजर आ रही हैं.
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इदा के लुक की बात करें तो उन्होंने पेस्टल पिंक कलर की खूबसूरत शिमरी साड़ी पहनी है. साड़ी पर एम्बेलिश्ड डिटेलिंग और ऑफ-शोल्डर ब्लाउज उनके लुक को और भी ग्लैमरस बना रहा है.
इदा के लुक की बात करें तो उन्होंने पेस्टल पिंक कलर की खूबसूरत शिमरी साड़ी पहनी है. साड़ी पर एम्बेलिश्ड डिटेलिंग और ऑफ-शोल्डर ब्लाउज उनके लुक को और भी ग्लैमरस बना रहा है.
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वहीं, कृष ने क्लासिक ब्लैक बंदगला सेट पहना हुआ है, जिसे उन्होंने काले जूतों के साथ पेयर किया है. उनका लुक काफी फॉर्मल और रॉयल नजर आ रहा है.
वहीं, कृष ने क्लासिक ब्लैक बंदगला सेट पहना हुआ है, जिसे उन्होंने काले जूतों के साथ पेयर किया है. उनका लुक काफी फॉर्मल और रॉयल नजर आ रहा है.
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इम्तियाज अली के नक्शेकदम पर चलते हुए इदा अली ने भी फिल्ममेकिंग की दुनिया में कदम रखा है. इदा 'थाई मसाज', 'माया' और 'लिफ्ट' जैसे प्रोजेक्ट्स का निर्देशन कर चुकी हैं.
इम्तियाज अली के नक्शेकदम पर चलते हुए इदा अली ने भी फिल्ममेकिंग की दुनिया में कदम रखा है. इदा 'थाई मसाज', 'माया' और 'लिफ्ट' जैसे प्रोजेक्ट्स का निर्देशन कर चुकी हैं.
Published at : 27 Sep 2026 12:31 PM (IST)
Tags :
Imtiaz Ali Ida Ali

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