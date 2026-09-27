इस तस्वीर में इम्तियाज अली अपनी बेटी इदा का हाथ थामे नजर आ रहे हैं. दोनों एक-दूसरे को निहारते हुए दिखाई दे रहे हैं. वहीं, इदा लाल चुनरी ओढ़े सोफे पर बैठी नजर आ रही हैं.