ICC Women's World Cup 2025: भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल मैच देखने पहुंची करीना कपूर, स्टेडियम से शेयर की तस्वीरें

ICC Women's World Cup 2025: भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल मैच देखने पहुंची करीना कपूर, स्टेडियम से शेयर की तस्वीरें

ICC Womens World Cup 2025: करीना कपूर महिला क्रिकेट विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच देखने के लिए स्टेडियम पहुंची. जहां उन्होंने ट्रॉफी और खिलाड़ियों के साथ कई सारे पोज दिए.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 30 Oct 2025 08:10 PM (IST)
ICC Womens World Cup 2025: करीना कपूर महिला क्रिकेट विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच देखने के लिए स्टेडियम पहुंची. जहां उन्होंने ट्रॉफी और खिलाड़ियों के साथ कई सारे पोज दिए.

Ind vs Aus Match: गुरुवार 30 अक्टूबर को महिला क्रिकेट विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है. जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच है. इसे देखने के लिए बॉलीवुड की डीवा करीना कपूर भी स्टेडियम पहुंचे. इसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है.

1/7
मुंबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे इस लाइव मैच को देखने के लिए करीना कपूर स्टेडियम पहुंची. इसकी फोटोज उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं.
मुंबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे इस लाइव मैच को देखने के लिए करीना कपूर स्टेडियम पहुंची. इसकी फोटोज उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं.
2/7
स्टेडियम में करीना कपूर ने ट्रॉफी और भारतीय टीम की खिलाड़ियों के साथ कई सारे पोज दिए. इस दौरान एक्ट्रेस सिंपल लुक में दिखी. उन्होंने ब्लैक टीशर्ट के साथ मैचिंग ट्राउजर पहना.
स्टेडियम में करीना कपूर ने ट्रॉफी और भारतीय टीम की खिलाड़ियों के साथ कई सारे पोज दिए. इस दौरान एक्ट्रेस सिंपल लुक में दिखी. उन्होंने ब्लैक टीशर्ट के साथ मैचिंग ट्राउजर पहना.
3/7
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए करीना कपूर ने कैप्शन भी बहुत खास लिखा. एक्ट्रेस ने लिखा, ‘आज स्टेडियम में होना बहुत खास था. ऊर्जा, उत्साह, महिला क्रिकेट के लिए प्यार..’
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए करीना कपूर ने कैप्शन भी बहुत खास लिखा. एक्ट्रेस ने लिखा, ‘आज स्टेडियम में होना बहुत खास था. ऊर्जा, उत्साह, महिला क्रिकेट के लिए प्यार..’
4/7
एक्ट्रेस ने आगे लिखा, ‘ऐसे ही पल मुझे याद दिलाते हैं कि हर बच्चे, खासकर लड़कियों को बिना किसी सीमा के सपने देखने देना क्यों ज़रूरी है..’
एक्ट्रेस ने आगे लिखा, ‘ऐसे ही पल मुझे याद दिलाते हैं कि हर बच्चे, खासकर लड़कियों को बिना किसी सीमा के सपने देखने देना क्यों ज़रूरी है..’
5/7
बता दें कि एक्ट्रेस इस मैच में यूनिसेफ के ब्रांड एंबेसडर के रूप में भी शामिल हुई थी. करीना का ये अवतार देखकर फैंस भी उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं.
बता दें कि एक्ट्रेस इस मैच में यूनिसेफ के ब्रांड एंबेसडर के रूप में भी शामिल हुई थी. करीना का ये अवतार देखकर फैंस भी उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं.
6/7
बता दें कि इस मैच को जीतने वाले टीम फाइनल में साउथ अफ्रीका के भिड़ेगी. ये मुकाबला देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटिड है.
बता दें कि इस मैच को जीतने वाले टीम फाइनल में साउथ अफ्रीका के भिड़ेगी. ये मुकाबला देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटिड है.
7/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो करीना कपूर आखिरी बार फिल्म ‘सिंघम अगेन’ में नजर आई थी. फिल्म में एक्ट्रेस अजय देवगन के साथ दिखी थी.
वर्कफ्रंट की बात करें तो करीना कपूर आखिरी बार फिल्म ‘सिंघम अगेन’ में नजर आई थी. फिल्म में एक्ट्रेस अजय देवगन के साथ दिखी थी.
Published at : 30 Oct 2025 08:10 PM (IST)
Tags :
Bollywood KAREENA KAPOOR Women's Cricket World Cup 2025

Photo Gallery

View More
