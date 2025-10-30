एक्सप्लोरर
ICC Women's World Cup 2025: भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल मैच देखने पहुंची करीना कपूर, स्टेडियम से शेयर की तस्वीरें
ICC Womens World Cup 2025: करीना कपूर महिला क्रिकेट विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच देखने के लिए स्टेडियम पहुंची. जहां उन्होंने ट्रॉफी और खिलाड़ियों के साथ कई सारे पोज दिए.
Ind vs Aus Match: गुरुवार 30 अक्टूबर को महिला क्रिकेट विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है. जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच है. इसे देखने के लिए बॉलीवुड की डीवा करीना कपूर भी स्टेडियम पहुंचे. इसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 30 Oct 2025 08:10 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
किसी ने 21 साल तो किसी ने 46 साल छोटी एक्ट्रेस संग पर्दे पर किया रोमांस, ये है लिस्ट
बॉलीवुड
10 Photos
बिकिनी में अनन्या पांडे जैसा कहर कोई नहीं ढा सकता, क्लिक करके खुद देख लीजिए 10 सबूत
बॉलीवुड
7 Photos
गौरी खान के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए खर्च करने पड़ेंगे इतने पैसे, 1100 रुपये की है सलाद
बॉलीवुड
10 Photos
26 की उम्र में करोड़ों की मालकिन हैं अनन्या पांडे, नेटवर्थ में कियारा आडवाणी और सुहाना खान को देती हैं मात
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
राष्ट्रपति ने दी नए CJI के नाम को मंजूरी, जस्टिस सूर्य कांत बनेंगे भारत के 53वें चीफ जस्टिस
महाराष्ट्र
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
क्रिकेट
ऋषभ पंत ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
विश्व
क्या एलियंस ने ली अमेरिकी एयरफोर्स बेस में काम कर रहे 3 लोगों की जान? जानें ये मौतें क्यों बन गईं अबूझ पहेली
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion