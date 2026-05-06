'पत्नी चलाती थी खर्च, मैं नशे में डूबा रहता था...', जब बेरोजगारी ने बॉबी देओल को बना दिया था शराबी

ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे के एक पुराने इंटरव्यू में बॉबी देओल ने अपने इस लत और मुश्किल दौर को याद करते हुए बताया था कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है. उन्हें उस वक्त उन चीजों से गुजरना पड़ा, जिसमें वो डूबते हुए नजर आ रहे थे. वो खुद को कमजोर महसूस करने लगे थे.