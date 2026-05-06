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'पत्नी चलाती थी खर्च, मैं नशे में डूबा रहता था...', जब बेरोजगारी ने बॉबी देओल को बना दिया था शराबी
Bobby Deol Career: बॉबी देओल ने अपने मुश्किल दौर को याद करते हुए बताया कि बेरोजगारी के समय वो पत्नी की कमाई पर निर्भर थे और शराब की लत में डूब गए थे. हालांकि 'एनिमल' ने करियर को नई दिशा दी.
बॉलीवुड का बड़ा स्टार जो कभी अपनी बीवी के खर्चे पर पलता था. सुपरस्टार का बेटा और हालाता ऐसे कि एक काम मिलना मुश्किल हो गया था. बेरोजगारी ने उस एक्टर को ऐसे-ऐसे दिन दिखाए जिसके बारे में सोचकर ही लोग डर जाएंगे. ये बात खुद उस एक्टर ने अपने मुंह से बताई. उनका कहना था कि घर बैठे बैठे इतनी शर्मिंदगी होती थी कि वो शराब के नशे में डूब रहते थे.
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Published at : 06 May 2026 07:20 PM (IST)
Tags :Bobby Deol Animal Movie Bollywood
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