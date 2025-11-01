हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडहुमा कुरैशी की 10 तस्वीरें, जानिए एक्ट्रेस किसे कर रही हैं डेट

हुमा कुरैशी की 10 तस्वीरें, जानिए एक्ट्रेस किसे कर रही हैं डेट

Huma Qureshi 10 Pictures: एक्ट्रेस हुमा कुरैशी इन दिनों अपनी लाइव लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोरती नजर आ रही हैं. सोशल मीडिया पर उनकी डेटिंग की खबरें तेजी से बढ़ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Nov 2025 04:25 PM (IST)
Huma Qureshi 10 Pictures: एक्ट्रेस हुमा कुरैशी इन दिनों अपनी लाइव लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोरती नजर आ रही हैं. सोशल मीडिया पर उनकी डेटिंग की खबरें तेजी से बढ़ रही हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी एक बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक हैं. अपनी खूबसूरती और दमदार एक्टिंग से उन्होंने लाखों फैंस के दिलों में जगह बनाई हैं. फिलहाल एक्ट्रेस इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. आइए जानते हैं आखिर एक्ट्रेस किसे डेट के रही हैं.

1/10
हुमा कुरैशी बॉलीवुड की उन अदाकाराओं में से एक हैं, जो इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं.
हुमा कुरैशी बॉलीवुड की उन अदाकाराओं में से एक हैं, जो इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं.
2/10
हुमा कुरैशी का करियर एक इंडियन एक्ट्रेस और मॉडल के रूप में शुरू हुआ.
हुमा कुरैशी का करियर एक इंडियन एक्ट्रेस और मॉडल के रूप में शुरू हुआ.
3/10
एक्ट्रेस ने थिएटर और विज्ञापनों में काम करने के बाद 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की.
एक्ट्रेस ने थिएटर और विज्ञापनों में काम करने के बाद 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की.
4/10
उन्होंने 'एक थी डायन', 'जॉली एलएलबी 2' और 'बदलापुर' जैसी फिल्मों में काम किया और 'महारानी' और 'लीला' जैसी वेब सीरीज से काफी पॉपुलैरिटी हासिल की.
उन्होंने 'एक थी डायन', 'जॉली एलएलबी 2' और 'बदलापुर' जैसी फिल्मों में काम किया और 'महारानी' और 'लीला' जैसी वेब सीरीज से काफी पॉपुलैरिटी हासिल की.
5/10
उनका करियर बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, उन्होंने हॉलीवुड फिल्म 'आर्मी ऑफ द डेड' और तमिल फिल्म 'काला' में भी अभिनय किया है.
उनका करियर बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, उन्होंने हॉलीवुड फिल्म 'आर्मी ऑफ द डेड' और तमिल फिल्म 'काला' में भी अभिनय किया है.
6/10
'फिट फैब फेस्ट' नामक रियलिटी शो को होस्ट करने के अलावा, उन्होंने हाल ही में शेफ तरला दलाल पर बनी बायोपिक फिल्म में भी काम किया है.
'फिट फैब फेस्ट' नामक रियलिटी शो को होस्ट करने के अलावा, उन्होंने हाल ही में शेफ तरला दलाल पर बनी बायोपिक फिल्म में भी काम किया है.
7/10
बता दें, इन दिनों हुमा कुरैशी अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं.
बता दें, इन दिनों हुमा कुरैशी अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं.
8/10
एक्ट्रेस को लेकर खबरें हैं कि वो कोच रचित सिंह को डेट कर रही हैं.
एक्ट्रेस को लेकर खबरें हैं कि वो कोच रचित सिंह को डेट कर रही हैं.
9/10
दोनों को कई मौकों पर साथ में स्पॉट किया गया है. अभी तक हुमा ने इन खबरों की पुष्टि नहीं की है.
दोनों को कई मौकों पर साथ में स्पॉट किया गया है. अभी तक हुमा ने इन खबरों की पुष्टि नहीं की है.
10/10
हाल ही में, हुमा को 'थामा' फिल्म की स्क्रीनिंग पर रचित सिंह के साथ देखा गया था, जहां वे एक-दूसरे का हाथ थामे हुए थे.
हाल ही में, हुमा को 'थामा' फिल्म की स्क्रीनिंग पर रचित सिंह के साथ देखा गया था, जहां वे एक-दूसरे का हाथ थामे हुए थे.
Published at : 01 Nov 2025 04:25 PM (IST)
