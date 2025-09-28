हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडऋतिक रोशन की एक्स सास की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेस भी कुछ नहीं हैं

ऋतिक रोशन की एक्स सास की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेस भी कुछ नहीं हैं

Hrithik Roshan Mother In Law 10 Photos: ऋतिक रोशन की पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चा में रही है. लेकिन उनकी एक्स सास भी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं हैं. आइए देखते है उनकी 10 तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Sep 2025 11:44 AM (IST)
Hrithik Roshan Mother In Law 10 Photos: ऋतिक रोशन की पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चा में रही है. लेकिन उनकी एक्स सास भी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं हैं. आइए देखते है उनकी 10 तस्वीरें.

ऋतिक रोशन की पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चा में रही है. उनकी एक्स वाइफ सुज़ैन खान भले ही लाइमलाइट में रहती हैं, लेकिन उनकी मां यानी ऋतिक की एक्स सास भी ग्लैमर के मामले में किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं हैं. सोशल मीडिया पर उनकी खूबसूरत तस्वीरें अक्सर छा जाती हैं और फैंस उन्हें देखकर तारीफों के पुल बांधते नजर आते हैं. उनकी स्टाइल और ग्रेस देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि उम्र सिर्फ एक नंबर है. तो चलिए देखते हैं ऋतिक रोशन की एक्स सास की शानदार तस्वीरें.

1/10
जरीन खान एक मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस रह चुकी हैं.
जरीन खान एक मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस रह चुकी हैं.
2/10
जरीन ने फिल्म 'तेरे घर के सामने' (1963) में देव आनंद की अंग्रेजी सचिव जेनी फर्नांडिस की भूमिका निभाई थी.
जरीन ने फिल्म 'तेरे घर के सामने' (1963) में देव आनंद की अंग्रेजी सचिव जेनी फर्नांडिस की भूमिका निभाई थी.
3/10
जरीन खान ने 1966 में संजय खान से शादी की थी. संजय खान खुद भी एक्टर हैं.
जरीन खान ने 1966 में संजय खान से शादी की थी. संजय खान खुद भी एक्टर हैं.
4/10
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जरीन तब महज 17 साल की थीं, जब संजय खान से प्यार कर बैठी थीं.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जरीन तब महज 17 साल की थीं, जब संजय खान से प्यार कर बैठी थीं.
5/10
यहां तक कि उन्होंने संजय खान से शादी करने के लिए अपना करियर भी छोड़ दिया था.
यहां तक कि उन्होंने संजय खान से शादी करने के लिए अपना करियर भी छोड़ दिया था.
6/10
एक्टिंग छोड़ने के बाद जरीन ने डिजाइनिंग का काम किया, जिसमें उन्होंने कई मशहूर हस्तियों के लिए घरों और होटलों को डिजाइन किया.
एक्टिंग छोड़ने के बाद जरीन ने डिजाइनिंग का काम किया, जिसमें उन्होंने कई मशहूर हस्तियों के लिए घरों और होटलों को डिजाइन किया.
7/10
जरीन और संजय के चार बच्चे हैं फराह खान अली, सिमोन अरोड़ा, सुज़ैन खान और ज़ायद खान.
जरीन और संजय के चार बच्चे हैं फराह खान अली, सिमोन अरोड़ा, सुज़ैन खान और ज़ायद खान.
8/10
जरीन की खूबसूरती की बात करें तो वो किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं हैं.
जरीन की खूबसूरती की बात करें तो वो किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं हैं.
9/10
खूबसूरती के मामले में जरीन अपनी बेटी सुजैन की भी पीछे छोड़ देती हैं.
खूबसूरती के मामले में जरीन अपनी बेटी सुजैन की भी पीछे छोड़ देती हैं.
10/10
उनकी स्टाइल और ग्रेस आज भी वैसा ही है जैसे पहले था. आज भी लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं.
उनकी स्टाइल और ग्रेस आज भी वैसा ही है जैसे पहले था. आज भी लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं.
Published at : 28 Sep 2025 11:44 AM (IST)
Tags :
Sussanne Khan HRITHIK ROSHAN Zarine Katrak

Photo Gallery

View More
Embed widget