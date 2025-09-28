एक्सप्लोरर
ऋतिक रोशन की एक्स सास की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेस भी कुछ नहीं हैं
Hrithik Roshan Mother In Law 10 Photos: ऋतिक रोशन की पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चा में रही है. लेकिन उनकी एक्स सास भी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं हैं. आइए देखते है उनकी 10 तस्वीरें.
ऋतिक रोशन की पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चा में रही है. उनकी एक्स वाइफ सुज़ैन खान भले ही लाइमलाइट में रहती हैं, लेकिन उनकी मां यानी ऋतिक की एक्स सास भी ग्लैमर के मामले में किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं हैं. सोशल मीडिया पर उनकी खूबसूरत तस्वीरें अक्सर छा जाती हैं और फैंस उन्हें देखकर तारीफों के पुल बांधते नजर आते हैं. उनकी स्टाइल और ग्रेस देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि उम्र सिर्फ एक नंबर है. तो चलिए देखते हैं ऋतिक रोशन की एक्स सास की शानदार तस्वीरें.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 28 Sep 2025 11:44 AM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
ऋतिक रोशन की एक्स सास की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेस भी कुछ नहीं हैं
बॉलीवुड
10 Photos
रवीना टंडन की बेटी राशा की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, फैंस बोले- बार्बी डॉल लग रही
बॉलीवुड
7 Photos
शादी के बंधन में बंधीं सेलेना गोमेज, नई नवेली दुल्हन ने शेयर की ड्रीमी वेडिंग की फर्स्ट फोटोज
बॉलीवुड
10 Photos
सुनील शेट्टी संग इंटीमेट सीन देकर मचाई सनसनी, रानी-काजोल से कनेक्शन, 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
बॉलीवुड
7 Photos
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
भंसाली के हीरो बनकर अहान पांडे देंगे 'सैयारा' से भी बड़ी फिल्म! जानें क्यों हो रहीं ये बातें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ऑपरेशन सिंदूर के साढ़े चार महीने बाद बहावलपुर लौटा मसूद अजहर, मस्जिद उस्मान ओ अली में लगाया मजमा, फिर उगला जहर
दिल्ली NCR
आश्रम यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, आरोपी चैतन्यानंद को आगरा से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
रवीना टंडन की बेटी राशा की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, फैंस बोले- बार्बी डॉल लग रही
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
ऋतिक रोशन की एक्स सास की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेस भी कुछ नहीं हैं
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion