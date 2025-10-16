हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ऋतिक रोशन की एक्स-वाइफ का कितना बदल गया है लुक, फोटोज देख नहीं होगा यकीन

ऋतिक रोशन की एक्स-वाइफ का कितना बदल गया है लुक, फोटोज देख नहीं होगा यकीन

Hritik Roshan Ex Wife 10 Photos: ऋतिक रोशन के साथ-साथ उनकी एक्स वाइफ की भी सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा होती रहती हैं. समय के साथ उनका लुक भी अब काफी बदल गया है. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Oct 2025 12:06 PM (IST)
Hritik Roshan Ex Wife 10 Photos: ऋतिक रोशन के साथ-साथ उनकी एक्स वाइफ की भी सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा होती रहती हैं. समय के साथ उनका लुक भी अब काफी बदल गया है. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ का अंदाज़ बदलता देखकर आप हैरान रह जाएंगे. समय के साथ उनका लुक पूरी तरह बदल चुका है और अब वह बिल्कुल अलग नजर आती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें भी वायरल होती रहती हैं. आइए देखते हैं उनकी कुछ खास तस्वीरें, जो उनके बदलते स्टाइल और ग्लैमर को बखूबी दिखाती हैं.

1/10
ऋतिक रोशन ने 20 दिसंबर 2000 में सुजैन खान से शादी की थी.
ऋतिक रोशन ने 20 दिसंबर 2000 में सुजैन खान से शादी की थी.
2/10
दोनों ने छह साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद शादी की थी. लेकिन शादी के 14 साल बाद दोनों ने 2014 में तलाक ले लिया.
दोनों ने छह साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद शादी की थी. लेकिन शादी के 14 साल बाद दोनों ने 2014 में तलाक ले लिया.
3/10
बता दें सुजैन उस समय बेहद ही खूबसूरत दिखती थीं.
बता दें सुजैन उस समय बेहद ही खूबसूरत दिखती थीं.
4/10
खूबसूरती के मामले में सुजैन बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस को भी मात दे देती थी.
खूबसूरती के मामले में सुजैन बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस को भी मात दे देती थी.
5/10
सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें भी अक्सर वायरल होती रहती थीं.
सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें भी अक्सर वायरल होती रहती थीं.
6/10
वहीं अब सुजैन के लुक में समय के साथ काफी बदलाव आया है.
वहीं अब सुजैन के लुक में समय के साथ काफी बदलाव आया है.
7/10
समय के साथ साथ अब सुजैन और भी ग्लैमरस और खूबसूरत होती जा रही हैं.
समय के साथ साथ अब सुजैन और भी ग्लैमरस और खूबसूरत होती जा रही हैं.
8/10
बता दें की सुजैन अब 49 साल की हो गई हैं. लेकिन उनका चार्म और ग्रेस वैसे भी बरकरार है.
बता दें की सुजैन अब 49 साल की हो गई हैं. लेकिन उनका चार्म और ग्रेस वैसे भी बरकरार है.
9/10
सुजैन अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं, जिन्हें देखकर लोग उनके लुक और स्टाइल में आए बदलाव को देखकर हैरान हैं.
सुजैन अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं, जिन्हें देखकर लोग उनके लुक और स्टाइल में आए बदलाव को देखकर हैरान हैं.
10/10
इस तस्वीर में सुजैन बॉडीकॉन ड्रेस में नजर आ रही हैं. उनका ये लुक बेहद ही ग्लैमरस और स्टाइलिश है.
इस तस्वीर में सुजैन बॉडीकॉन ड्रेस में नजर आ रही हैं. उनका ये लुक बेहद ही ग्लैमरस और स्टाइलिश है.
Published at : 16 Oct 2025 12:06 PM (IST)
Sussanne Khan HRITHIK ROSHAN

Photo Gallery

Embed widget