ऋतिक रोशन की एक्स सास की 10 तस्वीरें, एक्टिंग के मामले में किसी से नहीं थीं कम

ऋतिक रोशन की एक्स सास की 10 तस्वीरें, एक्टिंग के मामले में किसी से नहीं थीं कम

Hrithik Roshan Mother In Law 10 Photos: ऋतिक रोशन हमेशा अपनी दमदार एक्टिंग को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन उनकी एक्स सास भी एक्टिंग के मामले में किसी से नहीं कम थीं. आइए देखते है उनकी 10 तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Nov 2025 08:33 PM (IST)
Hrithik Roshan Mother In Law 10 Photos: ऋतिक रोशन हमेशा अपनी दमदार एक्टिंग को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन उनकी एक्स सास भी एक्टिंग के मामले में किसी से नहीं कम थीं. आइए देखते है उनकी 10 तस्वीरें.

ऋतिक रोशन की एक्स सास जरीन कटरक, बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रह चुकी हैं. उनकी खूबसूरती और अदाकारी के चर्चे एक दौर में खूब हुआ करते थे. बता दें कि जरीन खान, सुजैन खान की मां हैं, जिनसे ऋतिक रोशन ने साल 2000 में शादी की थी. आइए देखते हैं जरीन खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जो साबित करती हैं कि वह एक्टिंग और ग्रेस में किसी से कम नहीं थीं.

1/10
हाल ही में ऋतिक रोशन की एक्स सास और सुजैन खान की मां जरीन कटरक का 81 साल की उम्र में निधन हो गया. वह पिछले कुछ समय से बीमारियों से जूझ रही थीं.
हाल ही में ऋतिक रोशन की एक्स सास और सुजैन खान की मां जरीन कटरक का 81 साल की उम्र में निधन हो गया. वह पिछले कुछ समय से बीमारियों से जूझ रही थीं.
2/10
बता दें, जरीन कटरक ने साल 1966 में एक्टर संजय खान से शादी की थी.
बता दें, जरीन कटरक ने साल 1966 में एक्टर संजय खान से शादी की थी.
3/10
रिपोर्ट्स की मानें तो संजय और जरीन की पहली मुलाकात एक बस स्टॉप पर हुई थी. दोनों के पहली ही नजर में एक-दूसरे को देखकर प्यार हो गया था.
रिपोर्ट्स की मानें तो संजय और जरीन की पहली मुलाकात एक बस स्टॉप पर हुई थी. दोनों के पहली ही नजर में एक-दूसरे को देखकर प्यार हो गया था.
4/10
जरीन और संजय के चार बच्चे हैं सुजैन खान, सिमोन अरोड़ा, फराह अली खान और जायद खान.
जरीन और संजय के चार बच्चे हैं सुजैन खान, सिमोन अरोड़ा, फराह अली खान और जायद खान.
5/10
जरीन की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वो बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेसेस में से एक थीं.
जरीन की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वो बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेसेस में से एक थीं.
6/10
जरीन एक फेमस मॉडल, एक्ट्रेस और इंटीरियर डिजाइनर थीं जिन्होंने 1960 और 1970 के दशक में अपनी पहचान बनाई.
जरीन एक फेमस मॉडल, एक्ट्रेस और इंटीरियर डिजाइनर थीं जिन्होंने 1960 और 1970 के दशक में अपनी पहचान बनाई.
7/10
अपनी खूबसूरती और शांत स्वभाव के लिए जानी जाने वाली जरीन ने भारत को फैशन इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दिलाई और एडवरटाइजिंग इंडस्ट्री में भी जलवा दिखाया.
अपनी खूबसूरती और शांत स्वभाव के लिए जानी जाने वाली जरीन ने भारत को फैशन इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दिलाई और एडवरटाइजिंग इंडस्ट्री में भी जलवा दिखाया.
8/10
जरीन ने हिंदी फिल्मों में भी काम किया था. वो 'तेरे घर के सामने' (1963) फिल्म के लिए भी जानी जाती हैं, जिसमें उन्होंने देव आनंद के साथ काम किया था.
जरीन ने हिंदी फिल्मों में भी काम किया था. वो 'तेरे घर के सामने' (1963) फिल्म के लिए भी जानी जाती हैं, जिसमें उन्होंने देव आनंद के साथ काम किया था.
9/10
इस फिल्म में अभिनेत्यभी बाद जरीन को उनकी एक्टिंग और खूबसूरती के लिए खूब सहारा गया. दर्शकों ने उनके किरदार को खूब पसंद किया.
इस फिल्म में अभिनेत्यभी बाद जरीन को उनकी एक्टिंग और खूबसूरती के लिए खूब सहारा गया. दर्शकों ने उनके किरदार को खूब पसंद किया.
10/10
फिल्म 'एक फूल दो माली' में जरीन ने बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी काम किया था.
फिल्म 'एक फूल दो माली' में जरीन ने बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी काम किया था.
Published at : 07 Nov 2025 08:33 PM (IST)
Tags :
Sussanne Khan HRITHIK ROSHAN Zarine Katrak

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
