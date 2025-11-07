एक्सप्लोरर
ऋतिक रोशन की एक्स सास की 10 तस्वीरें, एक्टिंग के मामले में किसी से नहीं थीं कम
Hrithik Roshan Mother In Law 10 Photos: ऋतिक रोशन हमेशा अपनी दमदार एक्टिंग को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन उनकी एक्स सास भी एक्टिंग के मामले में किसी से नहीं कम थीं. आइए देखते है उनकी 10 तस्वीरें.
ऋतिक रोशन की एक्स सास जरीन कटरक, बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रह चुकी हैं. उनकी खूबसूरती और अदाकारी के चर्चे एक दौर में खूब हुआ करते थे. बता दें कि जरीन खान, सुजैन खान की मां हैं, जिनसे ऋतिक रोशन ने साल 2000 में शादी की थी. आइए देखते हैं जरीन खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जो साबित करती हैं कि वह एक्टिंग और ग्रेस में किसी से कम नहीं थीं.
Published at : 07 Nov 2025 08:33 PM (IST)
