गर्लफ्रेंड और एक्स वाइफ संग ऋतिक रोशन ने सेलिब्रेट किया बर्थडे, Yacht से वायरल फोटोज
ऋतिक रोशन ने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट किया. ये बर्थडे उन्होंने याच में पार्टी की. इस दौरान उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद भी नजर आईं.
एक्टर ऋतिक रोशन ने 52वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. उन्होंने इस बर्थडे की झलक फैंस के साथ शेयर की है. ऋतिक ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी किया है और सभी को थैंक्यू भी बोला है.
