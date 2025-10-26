हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरी
बॉलीवुड
ऋतिक रोशन की बाहों में रोमांटिक हुईं गर्लफ्रेंड सबा आजाद, एक्टर ने शेयर की विंटर वेकेशन की कोजी तस्वीरें

ऋतिक रोशन की बाहों में रोमांटिक हुईं गर्लफ्रेंड सबा आजाद, एक्टर ने शेयर की विंटर वेकेशन की कोजी तस्वीरें

Hrithik Roshan Saba Azad Photos: ऋतिक रोशन ने अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जो खूब चर्चा में बनी हुई हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 26 Oct 2025 02:24 PM (IST)
Hrithik Roshan Saba Azad Photos: ऋतिक रोशन ने अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जो खूब चर्चा में बनी हुई हैं.

बॉलीवुड के हैंडसम एक्टर ऋतिक रोशन पिछले काफी वक्त से एक्ट्रेस सबा आजाद को डेट कर रहे हैं. दोनों अक्सर एक-दूजे संग रोमांटिक फोटोज शेयर करते रहते हैं. हाल ही में ये कपल विंटर वेकेशन पर दिखा. इसकी झलक भी उन्होंने फैंस को दिखाई.

ऋतिक रोशन और सबा आजाद इस वक्त एक-दूजे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. इसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की.
ऋतिक रोशन और सबा आजाद इस वक्त एक-दूजे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. इसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की.
कपल की ये तस्वीरें विंटर वेकेशन की है. दोनों विदेश में हैं. जहां वो एक-दूसरे के प्यार में डूबे हुए नजर आए.
कपल की ये तस्वीरें विंटर वेकेशन की है. दोनों विदेश में हैं. जहां वो एक-दूसरे के प्यार में डूबे हुए नजर आए.
एक फोटो में ऋतिक रोशन अपनी लेडी लव को गले लगाते हुए उनपर प्यार बरसाते दिखे. दोनों की केमिस्ट्री ने इंटरनेट पर आग लगा दी है.
एक फोटो में ऋतिक रोशन अपनी लेडी लव को गले लगाते हुए उनपर प्यार बरसाते दिखे. दोनों की केमिस्ट्री ने इंटरनेट पर आग लगा दी है.
ऋतिक और सबा ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘सर्दियों में घूमने से बेहतर कुछ भी नहीं!!’
ऋतिक और सबा ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'सर्दियों में घूमने से बेहतर कुछ भी नहीं!!'
बता दें कि ऋतिक रोशन एक्ट्रेस सबा आजाद को करीब चार साल से डेट कर रहे हैं. उनके रिश्ते की शुरुआत 2020 के आसपास हुई थी.
बता दें कि ऋतिक रोशन एक्ट्रेस सबा आजाद को करीब चार साल से डेट कर रहे हैं. उनके रिश्ते की शुरुआत 2020 के आसपास हुई थी.
सबा आजाद अपने बॉयफ्रेंड ऋतिक रोशन से उम्र में काफी छोटी हैं. ऐसे में कई बार कपल सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो चुका है.
सबा आजाद अपने बॉयफ्रेंड ऋतिक रोशन से उम्र में काफी छोटी हैं. ऐसे में कई बार कपल सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो चुका है.
वर्कफ्रंट की बात करें ऋतिक रोशन को आखिरी बार फिल्म ‘वॉर 2’ में कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर संग देखा गया था.
वर्कफ्रंट की बात करें ऋतिक रोशन को आखिरी बार फिल्म 'वॉर 2' में कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर संग देखा गया था.
Published at : 26 Oct 2025 02:24 PM (IST)
