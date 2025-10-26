एक्सप्लोरर
ऋतिक रोशन की बाहों में रोमांटिक हुईं गर्लफ्रेंड सबा आजाद, एक्टर ने शेयर की विंटर वेकेशन की कोजी तस्वीरें
Hrithik Roshan Saba Azad Photos: ऋतिक रोशन ने अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जो खूब चर्चा में बनी हुई हैं.
बॉलीवुड के हैंडसम एक्टर ऋतिक रोशन पिछले काफी वक्त से एक्ट्रेस सबा आजाद को डेट कर रहे हैं. दोनों अक्सर एक-दूजे संग रोमांटिक फोटोज शेयर करते रहते हैं. हाल ही में ये कपल विंटर वेकेशन पर दिखा. इसकी झलक भी उन्होंने फैंस को दिखाई.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 26 Oct 2025 02:24 PM (IST)
Tags :Bollywood Saba Azad HRITHIK ROSHAN
बॉलीवुड
7 Photos
तैमूर और जेह के साथ बीच पर मस्ती करती दिखीं करीना, बिकिनी में शेयर की गॉर्जियस सेल्फी
बॉलीवुड
14 Photos
पंचतत्व में विलीन हुए एक्टर सतीश शाह, रुपाली गांगुली से पंकज कपूर तक पहुंचे ये स्टार्स
बॉलीवुड
8 Photos
सौनल चौहान की 8 तस्वीरें: 38 की उम्र में भी बेहद फिट और हसीन दिखती हैं ‘जन्नत’ गर्ल
बॉलीवुड
10 Photos
53 की उम्र में भी 25 जैसी खूबसूरती की मालकिन हैं रवीना, 20 साल की बेटी राशा को देती हैं टक्कर
बॉलीवुड
10 Photos
जवानी में ऐसी दिखती थीं ट्रेजडी क्वीन मीना कुमारी, फैशन और ग्लैमर की मिसाल हैं ये 10 तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
क्रिकेट
2016 चौके..., वनडे में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले 7 बल्लेबाज, कितने नंबर पर रोहित और विराट?
विश्व
PAK का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion