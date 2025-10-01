हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ऋतिक रोशन और सबा आजाद के रिश्ते को हुए 4 साल, एक्टर ने कोजी फोटोज के साथ किया विश

ऋतिक रोशन और सबा आजाद के रिश्ते को हुए 4 साल, एक्टर ने कोजी फोटोज के साथ किया विश

Hrithik Roshan-Saba Azad Pics: ऋतिक रोशन और सबा आजाद के रिश्ते को 4 साल हो गए हैं. ऐसे में एक्टर ने खास फोटोज शेयर करके अपनी गर्लफ्रेंड को विश किया है. फोटोज में दोनों काफी खुश दिख रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 11:16 AM (IST)
Hrithik Roshan-Saba Azad Pics: ऋतिक रोशन और सबा आजाद के रिश्ते को 4 साल हो गए हैं. ऐसे में एक्टर ने खास फोटोज शेयर करके अपनी गर्लफ्रेंड को विश किया है. फोटोज में दोनों काफी खुश दिख रहे हैं.

ऋतिक रोशन ने सबा आजाद के साथ अपने रिश्ते के 4 साल पूरे होने पर अपनी खुशी शेयर की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज शेयर की हैं जिनमें दोनों की बॉन्डिंग साफ झलक रही है.

बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले एक्टर ऋतिक रोशन अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं.
बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले एक्टर ऋतिक रोशन अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं.
वो गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ रिलेशनशिप में हैं. दोनों के अफेयर को चार साल पूरे हो गए हैं.
वो गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ रिलेशनशिप में हैं. दोनों के अफेयर को चार साल पूरे हो गए हैं.
इस खास मौके को सेलिब्रेट करते हुए ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर कुछ खूबसूरत फोटोज शेयर किए हैं.
इस खास मौके को सेलिब्रेट करते हुए ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर कुछ खूबसूरत फोटोज शेयर किए हैं.
आज ऋतिक रोशन ने सबा आजाद के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने अपनी और सबा की कुछ रोमांटिक फोटोज शेयर करते हुए प्यार भरा कैप्शन लिखा है.
आज ऋतिक रोशन ने सबा आजाद के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने अपनी और सबा की कुछ रोमांटिक फोटोज शेयर करते हुए प्यार भरा कैप्शन लिखा है.
शेयर की गईं फोटोज में ऋतिक और सबा साथ में केक कटिंग कर सेलिब्रेट कर रहे हैं. कुछ थ्रोबैक फोटोज भी हैं, जिनमें दोनों रोमांटिक अंदाज में एक-दूजे के साथ पोज देते दिख रहे हैं.
शेयर की गईं फोटोज में ऋतिक और सबा साथ में केक कटिंग कर सेलिब्रेट कर रहे हैं. कुछ थ्रोबैक फोटोज भी हैं, जिनमें दोनों रोमांटिक अंदाज में एक-दूजे के साथ पोज देते दिख रहे हैं.
ऋतिक के पोस्ट पर नेटिजन्स कमेंट्स में दोनों को शुभकामनाएं दे रहे हैं. साथ ही दुआ कर रहे हैं कि यह जोड़ी हमेशा सलामत रहे. ऋतिक की बहन पश्मीना रोशन ने भी रिएक्शन दिया है.सबा आजाद एक्ट्रेस, थिएटर डायरेक्टर और सिंगर हैं. हाल ही में सबा आजाद को फिल्म 'सॉन्ग ऑफ पैराडाइज' में देखा गया था.
ऋतिक के पोस्ट पर नेटिजन्स कमेंट्स में दोनों को शुभकामनाएं दे रहे हैं. साथ ही दुआ कर रहे हैं कि यह जोड़ी हमेशा सलामत रहे. ऋतिक की बहन पश्मीना रोशन ने भी रिएक्शन दिया है.सबा आजाद एक्ट्रेस, थिएटर डायरेक्टर और सिंगर हैं. हाल ही में सबा आजाद को फिल्म 'सॉन्ग ऑफ पैराडाइज' में देखा गया था.
ऋतिक रोशन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 2000 में सुजैन खान से उनकी शादी हुई. सुजैन और ऋतिक दो बेटों के माता-पिता बने. मगर, साल 2014 में ऋतिक और सुजैन का तलाक हो गया.
ऋतिक रोशन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 2000 में सुजैन खान से उनकी शादी हुई. सुजैन और ऋतिक दो बेटों के माता-पिता बने. मगर, साल 2014 में ऋतिक और सुजैन का तलाक हो गया.
Published at : 01 Oct 2025 11:16 PM (IST)
Entertainment News Saba Azad HRITHIK ROSHAN

