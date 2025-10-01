ऋतिक के पोस्ट पर नेटिजन्स कमेंट्स में दोनों को शुभकामनाएं दे रहे हैं. साथ ही दुआ कर रहे हैं कि यह जोड़ी हमेशा सलामत रहे. ऋतिक की बहन पश्मीना रोशन ने भी रिएक्शन दिया है.सबा आजाद एक्ट्रेस, थिएटर डायरेक्टर और सिंगर हैं. हाल ही में सबा आजाद को फिल्म 'सॉन्ग ऑफ पैराडाइज' में देखा गया था.