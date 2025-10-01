एक्सप्लोरर
ऋतिक रोशन और सबा आजाद के रिश्ते को हुए 4 साल, एक्टर ने कोजी फोटोज के साथ किया विश
Hrithik Roshan-Saba Azad Pics: ऋतिक रोशन और सबा आजाद के रिश्ते को 4 साल हो गए हैं. ऐसे में एक्टर ने खास फोटोज शेयर करके अपनी गर्लफ्रेंड को विश किया है. फोटोज में दोनों काफी खुश दिख रहे हैं.
ऋतिक रोशन ने सबा आजाद के साथ अपने रिश्ते के 4 साल पूरे होने पर अपनी खुशी शेयर की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज शेयर की हैं जिनमें दोनों की बॉन्डिंग साफ झलक रही है.
Published at : 01 Oct 2025 11:16 PM (IST)
बॉलीवुड
