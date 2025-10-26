हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन की 10 तस्वीरें, 50 की उम्र में भी ढाती हैं कहर

ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन की 10 तस्वीरें, 50 की उम्र में भी ढाती हैं कहर

Sussanne Khan 10 Photos: ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ अपनी खूबसूरती और लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं जहां फैंस उन पर प्यार लुटाते नजर आते हैं

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Oct 2025 06:45 PM (IST)
Sussanne Khan 10 Photos: ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ अपनी खूबसूरती और लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं जहां फैंस उन पर प्यार लुटाते नजर आते हैं

ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान अक्सर अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश को लेकर सुर्खियां बटोरती नजर आती हैं. उनका हर एक फैशन सेंस और स्टाइल फैंस के बीच चर्चा का विषय बन जाता है. आइए देखते हैं उनकी खूबसूरत तस्वीरें

1/10
ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान 26 अक्टूबर यानी आज अपना जन्मदिन मना रही हैं.
ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान 26 अक्टूबर यानी आज अपना जन्मदिन मना रही हैं.
2/10
बात दें कि सुजैन अब 50 साल की हो चुकी हैं लेकिन उनका चार्म और ग्रेस आज भी बरकरार है.
बात दें कि सुजैन अब 50 साल की हो चुकी हैं लेकिन उनका चार्म और ग्रेस आज भी बरकरार है.
3/10
सुजैन की खूबसूरती की बात करें तो वो किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लगती.
सुजैन की खूबसूरती की बात करें तो वो किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लगती.
4/10
सोशल मीडिया पर अक्सर सुजैन की खूबसूरती की चर्चा होती रहती है.
सोशल मीडिया पर अक्सर सुजैन की खूबसूरती की चर्चा होती रहती है.
5/10
सुजैन अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर करती रहती हैं.
सुजैन अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर करती रहती हैं.
6/10
जहां उनका स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक साफ झलकता है. जिसे देख फैंस उन पर प्यार लुटाते नजर आते हैं.
जहां उनका स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक साफ झलकता है. जिसे देख फैंस उन पर प्यार लुटाते नजर आते हैं.
7/10
इस शिमरी बॉडीकॉन ड्रेस में सुजैन कमाल की दिख रही हैं. सटल मेकअप और ओपन हेयर करके उन्होंने अपने इस लुक को और भी मॉडर्न भी बनाया है.
इस शिमरी बॉडीकॉन ड्रेस में सुजैन कमाल की दिख रही हैं. सटल मेकअप और ओपन हेयर करके उन्होंने अपने इस लुक को और भी मॉडर्न भी बनाया है.
8/10
इस ब्लैक कलर की मिनी ड्रेस में सुजैन बेहद ही स्टाइलिश दिख रही हैं. उनकी नेचुरल ब्यूटी उन्हें और भी खास बना रही है.
इस ब्लैक कलर की मिनी ड्रेस में सुजैन बेहद ही स्टाइलिश दिख रही हैं. उनकी नेचुरल ब्यूटी उन्हें और भी खास बना रही है.
9/10
सुजैन का ये लुक बेहद ही खास है. उन्होंने ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी है. साथ ही हैट भी लगाई है जिसमें वो काफी खूबसूरत दिख रही हैं.
सुजैन का ये लुक बेहद ही खास है. उन्होंने ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी है. साथ ही हैट भी लगाई है जिसमें वो काफी खूबसूरत दिख रही हैं.
10/10
इस तस्वीर में सुजैन डेनिम आउटफिट पहने नजर आ रही हैं. उन्होंने सटल मेकअप किया है और बालों को खुला रखा है जिससे उनका ये लुक काफी क्लासी लग रहा है.
इस तस्वीर में सुजैन डेनिम आउटफिट पहने नजर आ रही हैं. उन्होंने सटल मेकअप किया है और बालों को खुला रखा है जिससे उनका ये लुक काफी क्लासी लग रहा है.
Published at : 26 Oct 2025 06:45 PM (IST)
Tags :
Sussanne Khan Birthday Special HRITHIK ROSHAN

Photo Gallery

View More
