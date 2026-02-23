हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडगर्लफ्रेंड सबा का हाथ थामे स्टाइलिश अंदाज में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए ऋतिक रोशन, कपल की केमिस्ट्री पर फिदा हुए फैंस

गर्लफ्रेंड सबा का हाथ थामे स्टाइलिश अंदाज में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए ऋतिक रोशन, कपल की केमिस्ट्री पर फिदा हुए फैंस

Couple Goals: ऋतिक रोशन और सबा आजाद हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर साथ नजर आए है. दोनों का सिंपल और कम्फर्टेबल लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Feb 2026 03:16 PM (IST)
Couple Goals: ऋतिक रोशन और सबा आजाद हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर साथ नजर आए है. दोनों का सिंपल और कम्फर्टेबल लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

ऋतिक रोशन का एयरपोर्ट लुक हमेशा ही सुर्खियों में रहता है लेकिन जब उनके साथ सबा आजाद भी नजर आती हैं तो फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है. हाल ही में दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर साथ देखा गया है जहां उनका सिंपल और रिलैक्स्ड अंदाज लोगों का ध्यान खींच ले गया है.

1/12
ऋतिक रोशन जब भी एयरपोर्ट पर नजर आते हैं तो उनका लुक अपने आप चर्चा में आ जाता है. उनका स्टाइल हमेशा क्लासी और स्मार्ट होता है लेकिन इस बार उनकी एंट्री और भी खास हो गई थी.
ऋतिक रोशन जब भी एयरपोर्ट पर नजर आते हैं तो उनका लुक अपने आप चर्चा में आ जाता है. उनका स्टाइल हमेशा क्लासी और स्मार्ट होता है लेकिन इस बार उनकी एंट्री और भी खास हो गई थी.
2/12
दरसल उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद भी नजर आई है. मुंबई एयरपोर्ट पर दोनों को साथ में स्पॉट किया गया था.
दरसल उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद भी नजर आई है. मुंबई एयरपोर्ट पर दोनों को साथ में स्पॉट किया गया था.
Published at : 23 Feb 2026 03:16 PM (IST)
