कैसे फैट से फिट हुए हनी सिंह? सिंगर के ट्रेनर ने बता दिए सारे फिटनेस सीक्रेट
Honey Singh Transformation: सिंगर-रैपर हनी सिंह ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से सभी को हैरान कर दिया है. 1 महीने में 17 किलो वजन घटाकर उन्होंने फैंस को सरप्राइज कर दिया. जानें उनका फिटनेस सीक्रेट क्या है.
हनी सिंह अपने पॉप म्यूजिक और गानों की वजह से तो चर्चा में रहते ही हैं लेकिन इन दिनों लोग उनकी फिटनेस को लेकर दीवाने हुए जा रहे हैं. अचानक कई किलो वजन घटाकर सभी को बड़ा झटका दे दिया. अब उनके वेट लॉस सीक्रेट से पर्दा उठ गया है.
Published at : 15 Oct 2025 11:13 PM (IST)
Tags :Honey Singh Chillgum
