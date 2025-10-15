हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकैसे फैट से फिट हुए हनी सिंह? सिंगर के ट्रेनर ने बता दिए सारे फिटनेस सीक्रेट

कैसे फैट से फिट हुए हनी सिंह? सिंगर के ट्रेनर ने बता दिए सारे फिटनेस सीक्रेट

Honey Singh Transformation: सिंगर-रैपर हनी सिंह ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से सभी को हैरान कर दिया है. 1 महीने में 17 किलो वजन घटाकर उन्होंने फैंस को सरप्राइज कर दिया. जानें उनका फिटनेस सीक्रेट क्या है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Oct 2025 11:24 PM (IST)
हनी सिंह अपने पॉप म्यूजिक और गानों की वजह से तो चर्चा में रहते ही हैं लेकिन इन दिनों लोग उनकी फिटनेस को लेकर दीवाने हुए जा रहे हैं. अचानक कई किलो वजन घटाकर सभी को बड़ा झटका दे दिया. अब उनके वेट लॉस सीक्रेट से पर्दा उठ गया है.

पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से अपनी पहचान बनाने वाले हनी सिंह अब पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा रहे हैं. इसके साथ ही सभी उनका रिसेंट ट्रांसफॉर्मेशन देख कर भी हैरान हैं. महज 1 महीने में सिंगर ने अपना 17 किलो वजन घटा लिया है.
हाल ही में रैपर और म्यूजिक सेंसेशन हनी सिंह ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है. कैप्शन शेयर कर उन्होंने बताया कि पब्लिक डिमांड के लिए वो आज अपने म्यूजिक वीडियो 'चिलगम' की शूटिंग करने वाले हैं. लेकिन इसके साथ उनके ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन भी हैरान करने वाला था.
बीते कुछ सालों में हनी सिंह की जर्नी काफी उतार–चढ़ाव वाली रही है. लगभग 5 साल तक उन्होंने बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारी का सामना किया. डटकर मुकाबला करने के बाद उन्होंने इंडस्ट्री में तगड़ी वापसी भी की.
हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो कर अब हनी सिंह काफी फिट हो गए हैं. परफेक्ट और डाइट और वर्कआउट के साथ उन्होंने अपना 17 किलो वजन घटा लिया है. उनके ट्रेनर अरुण कुमार ने अब इस फिटनेस सीक्रेट से पर्दा भी उठा दिया है.
सिंगर के ट्रेनर ने एक इंटरव्यू के दौरान ये खुलासा किया था कि उनके डाइट चार्ट में स्पेशल ग्रीन जूस इंक्लूड किया गया था. इसके मकसद सिंगर की बॉडी को डीटॉक्स और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना था. गाजर, बीटरूट, खीरा, धनिया और आंवला का ये जूस आपके बॉडी के लिए काफी इफेक्टिव है
सिंगर के ब्रेकफास्ट में प्रोटीन और फाइबर के साथ न्यूट्रिएंट्स भी शामिल होते हैं. लंच में प्रोटीन और फाइबर का परफेक्ट बैलेंस बना रहता है. तो वहीं डिनर में फाइबर और विटामिन के लिए हरि सब्जियां या सूप शामिल होती है. डाइट चार्ट के साथ उन्होंने वर्कआउट सेशंस में भी शिद्दत से मेहनत की.
अपनी वेटलॉस जर्नी में सिंगर ने पूरी तरह से चीनी, शराब और प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड किया.हेल्दी लाइफस्टाइल और वर्कआउट के साथ हनी सिंह ने प्रॉपर डिसिप्लिन भी फॉलो किया. इस वजह से 1 महीने में उन्हें इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं.
Published at : 15 Oct 2025 11:13 PM (IST)
