Homebound Screening: डीपनेक टॉप में मलाइका ने ढाया कहर, तो पिंक ड्रेस में खूब जचीं शिल्पा, विक्की-ऋतिक समेत पहुंचे ये स्टार्स

By : सखी चौधरी  | Updated at : 22 Sep 2025 10:33 PM (IST)
ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर की फिल्म ‘होमबाउंड’ 26 सितंबर को रिलीज होने जा रही है. ऐसे में सोमवार की शाम मुंबई में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई. जिसमें स्टारकास्ट के अलावा कई बड़े सितारों को स्पॉट किया गया. डालिए इनके लुक पर एक नजर.....

‘होमबाउंड’ की स्क्रीनिंग में जाह्नवी कपूर का स्पेशल लुक देखने को मिला. एक्ट्रेस ने अपनी मां श्रीदेवी की एक रॉयल साड़ी पहनी.
‘होमबाउंड’ के एक्टर विशाल जेठवा अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग में मां के साथ पहुंचे. दोनों ने ब्लैक आउटफिट में ट्विनिंग की थी.
एक्ट्रेस नेहा धूपिया अपने पति और एक्टर अगंद बेदी के साथ ट्विनिंग करके ‘होमबाउंड’ की स्क्रीनिंग में पहुंची.
दिग्गज एक्टर चंकी पांडे अपनी खूबसूरत वाइफ के साथ ‘होमबाउंड’ की स्क्रीनिंग में नजर आए.
बॉलीवुड के हैंडसम और चार्मिंग स्टार ऋतिक रोशन भी ‘होमबाउंड’ की स्क्रीनिंग में पहुंचे. जो ऑल ब्लैक लुक में दिखे.
एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा का स्क्रीनिंग में बेहद ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला. उन्होंने डीपनेक डिजाइनर टॉप में अपना लुक फ्लॉन्ट किया.
उर्मिला मातोंडकर की इस स्क्रीनिंग में स्टाइलिश और एलीगेंट लुक देखने को मिला. उन्होंने एक मैक्सी ड्रेस पहनी थी.
अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल खन्ना इस दौरान बॉस लेडी लुक में दिखी. उन्होंने ब्लैक ब्लेजर में खूब पोज दिए.
फरहान अख्तर भी अपनी पत्नी के साथ फिल्म की स्क्रीनिंग में पहुंचे. दोनों का लुक काफी स्टाइलिश लग रहा है.
फिल्ममेकर फराह खान भी होमबाउंड देखने के लिए पहुंचे. उन्होंने ब्लैक शेड की आउटफिट पहनी थी.
अर्जुन कपूर फिल्म ‘होमबाउंड’ की स्क्रीनिंग में डैशिंग लुक में दिखे. उन्होंने ब्लू सूट में पैप्स को खूब पोज दिए.
‘होमबाउंड’ के हीरो ईशान खट्टर भी बेहद हैंडसम लुक में अपनी फिल्म को देखने के लिए पहुंचे थे.
ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर की फिल्म ‘होमबाउंड’ देखने के लिए विक्की कौशल भी पहुंचे. एक्टर इस बार भी अकेले नजर आए.
एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया इस स्क्रीनिंग में ब्लैक ड्रेस पहनकर कहर ढहाती हुई दिखाई दी. उनकी लुक बहुत शानदार लग रहा है.
एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी स्क्रीनिंग में स्टाइलिश लुक में दिखी. उन्होंने पिंक टॉप और ब्लेजर के साथ मैचिंग स्कर्ट पहनी थी.
Published at : 22 Sep 2025 10:33 PM (IST)
