Homebound Screening: डीपनेक टॉप में मलाइका ने ढाया कहर, तो पिंक ड्रेस में खूब जचीं शिल्पा, विक्की-ऋतिक समेत पहुंचे ये स्टार्स
Homebound Screening: फिल्म 'होमबाउंड' की स्क्रीनिंग की तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. जिसमें कई बड़े सितारे पहुंचे. नीचे देखिए तस्वीरें....
ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर की फिल्म ‘होमबाउंड’ 26 सितंबर को रिलीज होने जा रही है. ऐसे में सोमवार की शाम मुंबई में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई. जिसमें स्टारकास्ट के अलावा कई बड़े सितारों को स्पॉट किया गया. डालिए इनके लुक पर एक नजर.....
Published at : 22 Sep 2025 10:33 PM (IST)
