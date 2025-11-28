एक्सप्लोरर
हीरा वरीना की 10 खूबसूरत तस्वीरें, पहले बदला नाम, अब बनेंगी कपिल शर्मा की 'दुल्हनिया'
Hira Warina Beautiful Photos: हीरा वरीना ने हाल ही में अपना नाम बदला है. अब वो कपिल शर्मा की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 में नजर आने वाली हैं. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं.
कपिल शर्मा की अपकमिंग फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' इसी साल 12 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस हीरा वरीना कपिल की वाइफ का रोल अदा करेंगी. एक्ट्रेस पहले भी 'लवयात्री' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 28 Nov 2025 07:25 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
हीरा वरीना की 10 खूबसूरत तस्वीरें, पहले बदला नाम, अब बनेंगी कपिल शर्मा की 'दुल्हनिया'
बॉलीवुड
7 Photos
हिंदू एक्ट्र्रेसेस जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाकर की शादी, लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम शामिल
बॉलीवुड
7 Photos
शादी के बंधन में बंधे अजय देवगन के 'बेटे' भाविन , दुल्हन संग शेयर की खूबसूरत तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
कियारा-सिद्धार्थ से परिणीति-राघव तक, जानें किस सेलेब ने क्या रखा अपने बच्चे का नाम, देखें लिस्ट
बॉलीवुड
10 Photos
धर्मेंद्र के लिए सनी देओल और हेमा मालिनी ने अलग-अलग रखी प्रेयर मीट, दोनों जगह पहुंच रहे सेलेब्स
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
नेपाल ने 100 रुपये के नोट पर छाप दिए भारत के 3 इलाके, बढ़ा तनाव; एक्सपर्ट बोले- इसके पीछे चीन की...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वह सिर्फ फॉर्म नहीं, बल्कि आपकी पहचान है', SIR को लेकर सपा नेता इरफान सोलंकी का जनता को संदेश
विश्व
भाई से नहीं मिलने दिया तो कोर्ट पहुंचीं इमरान खान की बहन, जज ने भी मिलने से कर दिया मना, अब PTI उठाएगी ये कदम
बॉलीवुड
'जूटोपिया' ने थिएटर्स में किया था कमाल, फिल्म से जुड़ी इन 5 बातों को जरूर जान लें
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
हीरा वरीना की 10 खूबसूरत तस्वीरें, पहले बदला नाम, अब बनेंगी कपिल शर्मा की 'दुल्हनिया'
एबीपी लाइव
Opinion