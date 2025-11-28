हीरा वरीना की 10 खूबसूरत तस्वीरें, पहले बदला नाम, अब बनेंगी कपिल शर्मा की 'दुल्हनिया'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडहीरा वरीना की 10 खूबसूरत तस्वीरें, पहले बदला नाम, अब बनेंगी कपिल शर्मा की 'दुल्हनिया'

Hira Warina Beautiful Photos: हीरा वरीना ने हाल ही में अपना नाम बदला है. अब वो कपिल शर्मा की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 में नजर आने वाली हैं. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 28 Nov 2025 07:33 PM (IST)
कपिल शर्मा की अपकमिंग फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' इसी साल 12 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस हीरा वरीना कपिल की वाइफ का रोल अदा करेंगी. एक्ट्रेस पहले भी 'लवयात्री' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.

हीरा वरीना ने इसी साल अगस्त में अपना नाम बदला है. एक्ट्रेस का नाम पहले वरीना हुसैन था.
एक्ट्रेस ने अपने सभी इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट कर दिए थे और 8 महीने तक सोशल मीडिया से ब्रेक पर रहीं.
इसके बाद न्यूमरॉजिकल रीजन्स से उन्होंने अपना नाम बदला और इंस्टाग्राम पर वापसी की.
हीरा वरीना इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं जहां वो अक्सर अपनी खूबसूरत फोटोज शेयर करती नजर आती हैं.
हीरा अपनी ग्लैमरस अदाओं से फैंस को अपना कायल कर लेती हैं. इस ब्लैक ड्रेस में एक्ट्रेस काफी ग्लैमरस दिख रही हैं.
इस येलो कलर के हॉल्टर नेक बॉडीकॉन में हीरा बेहद गॉर्जियस दिख रही हैं. कर्ली हेयर स्टाइल उन पर काफी जच रहा है.
इस रॉयल ब्लू बॉडीकॉन में हीरा अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं. अपने लुक को उन्होंने सटल मेकअप के साथ पूरा किया है.
हीरा ट्रेडिशनस में भी बला की हसीन दिखती हैं. इस लाइट पिंक स्कर्ट के साथ मैचिंग हैवी ब्लाउज पहने एक्ट्रेस अपना देसी लुक फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं.
ब्लाक कलर की इस साड़ी को एक्ट्रेस ने मैचिंग ब्लाउज के साथ ड्रेप किया है. साड़ी को एक्ट्रेस ने बेल्ट के साथ स्टाइल किया है.
इस मल्टी कलर लहंगे में हीरा बेहद खूबसूरत लग रही हैं. मैचिंग ईयररिंग्स और खुले बालों के साथ वो और भी हसीन दिख रही हैं.
Published at : 28 Nov 2025 07:25 PM (IST)
