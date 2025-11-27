हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मेंद्र के लिए सनी देओल और हेमा मालिनी ने अलग-अलग रखी प्रेयर मीट, दोनों जगह पहुंच रहीं बॉलीवुड हस्तियां

Dharmendra's Prayer Meet: दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद देओल फैमिली ने आज उनकी प्रेयर मीट रखी. वहीं हेमा मालिनी ने अलग से अपने घर पर ही-मैन के लिए शोक सभा आयोजित की.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 27 Nov 2025 08:26 PM (IST)
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था. निधन के तीन दिन बाद आज सनी देओल और उनकी फैमिली ने एक्टर के लिए मुंबई के एक होटल में प्रेयर मीट रखी. वहीं धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी ने देओल फैमिली से अलग अपने घर पर उनके लिए प्रेयर मीट होस्ट की. इस दौरान कई दिग्गज सेलेब्स धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने हेमा मालिनी के घर पहुंचे.

अब पता चला है कि हेमा मालिनी ने भी अपने घर पर धर्मेंद्र के लिए अलग से प्रेयर मीट रखी है. उनका घर मुंबई के जुहू में है जहां सेलेब्स धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं..
सनी देओल और बॉबी देओल ने मुंबई के एक होटल में धर्मेंद्र के लिए प्रेयर मीट रखी. इसमें बॉलीवुड सितारों ने पहुंचकर दिवंगत एक्टर को श्रद्धांजलि दी.
हालांकि हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल इस शोक सभा का हिस्सा नहीं बनीं. बल्कि उन्होंने देओल फैमिली से अलग अपने घर पर धर्मेंद्र के लिए प्रेयर मीट रखी है.
हेमा मालिनी का घर मुंबई के जुहू में हैं जहां सेलेब्स धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं. फरदीन खान पहले देओल फैमिली की होस्ट की गई प्रेयर मीट में गए थे. इसके बाद वो हेमा मालिनी के घर पहुंचे.
महिमा चौधरी भी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने हेमा मालिनी के घर पहुंचीं. इस दौरान वो पीले रंग का सूट पहने नजर आईं.
एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने भी धर्मेंद्र की प्रेयर मीट अटेंड की. इस दौरान वो व्हाइट चिकनकारी सूट पहने दिखाई दीं.
सिंगर अनु मलिक भी धर्मेंद्र की प्रेयर मीट का हिस्सा बने. इस दौरान अशोक पंडित भी नजर आए.
गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा भी अपने बेटे यशवर्धन के साथ हेमा मालिनी के घर पहुंचीं. इस दौरान एक्ट्रेस मधू भी व्हाइट साड़ी पहने दिखाई दीं.
रणदीप हुड्डा व्हाइट कुर्ता पायजामा पहनकर ही-मैन की प्रेयर मीट में शामिल हुए.
मुकेश छाबड़ा और सिंगर बी प्राक भी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने हेमा मालिनी के घर पहुंचे.
Published at : 27 Nov 2025 08:06 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Sunny Deol Hema Malini Dharmendra's Prayer Meet

