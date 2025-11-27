एक्सप्लोरर
धर्मेंद्र के लिए सनी देओल और हेमा मालिनी ने अलग-अलग रखी प्रेयर मीट, दोनों जगह पहुंच रहीं बॉलीवुड हस्तियां
Dharmendra's Prayer Meet: दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद देओल फैमिली ने आज उनकी प्रेयर मीट रखी. वहीं हेमा मालिनी ने अलग से अपने घर पर ही-मैन के लिए शोक सभा आयोजित की.
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था. निधन के तीन दिन बाद आज सनी देओल और उनकी फैमिली ने एक्टर के लिए मुंबई के एक होटल में प्रेयर मीट रखी. वहीं धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी ने देओल फैमिली से अलग अपने घर पर उनके लिए प्रेयर मीट होस्ट की. इस दौरान कई दिग्गज सेलेब्स धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने हेमा मालिनी के घर पहुंचे.
Published at : 27 Nov 2025 08:06 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
