जवानी के दिनों में कैसी दिखती थीं हेमा मालिनी? 10 फोटोज में देखें ड्रीम गर्ल की खूबसूरती, जिसके धर्मेंद्र हो गए थे दीवाने

जवानी के दिनों में कैसी दिखती थीं हेमा मालिनी? 10 फोटोज में देखें ड्रीम गर्ल की खूबसूरती, जिसके धर्मेंद्र हो गए थे दीवाने

Hema Malini Birthday Special: आज हम आपको बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की ऐसी 10 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप भी ड्रीम गर्ल के फैन हो जाएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Oct 2025 01:13 PM (IST)
Hema Malini Birthday Special: आज हम आपको बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की ऐसी 10 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप भी ड्रीम गर्ल के फैन हो जाएंगे.

जवानी के दिनों में हेमा मालिनी बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश दिखती थीं. उनके हर लुक में ग्रेस और ग्लैमर झलकता था. ड्रीम गर्ल की यह खूबसूरती इतनी अट्रैक्टिव थी कि धर्मेंद्र उनके दीवाने हो गए थे.

1/10
बॉलीवुड में जब भी किसी खूबसूरत एक्ट्रेस का जिक्र होता है तो इसमें दिग्गज एक्ट्रेस और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का जिक्र जरूर होता है. जिन्होंने 70-80 के दशक में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और उनके एक लुक को देखकर हजारों लोग अपना दिल हार बैठते थे.
बॉलीवुड में जब भी किसी खूबसूरत एक्ट्रेस का जिक्र होता है तो इसमें दिग्गज एक्ट्रेस और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का जिक्र जरूर होता है. जिन्होंने 70-80 के दशक में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और उनके एक लुक को देखकर हजारों लोग अपना दिल हार बैठते थे.
2/10
उन्हीं में से एक है बॉलीवुड के धरम पाजी यानी कि धर्मेंद्र, जो हेमा मालिनी की अदाओं पर फिदा हो गए और उनसे शादी की. आइए हम आपको दिखाते हैं हेमा मालिनी की ऐसी 10 तस्वीरें जिसमें उन्हें देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि क्यों धर्मेंद्र उन पर आज भी अपनी जान छिड़कते हैं.
उन्हीं में से एक है बॉलीवुड के धरम पाजी यानी कि धर्मेंद्र, जो हेमा मालिनी की अदाओं पर फिदा हो गए और उनसे शादी की. आइए हम आपको दिखाते हैं हेमा मालिनी की ऐसी 10 तस्वीरें जिसमें उन्हें देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि क्यों धर्मेंद्र उन पर आज भी अपनी जान छिड़कते हैं.
3/10
बड़ी-बड़ी आंखें, प्यारी सी स्माइल और चेहरे पर नूर ये सभी तस्वीरें हेमा मालिनी की खूबसूरती की गवाही दे रही हैं.
बड़ी-बड़ी आंखें, प्यारी सी स्माइल और चेहरे पर नूर ये सभी तस्वीरें हेमा मालिनी की खूबसूरती की गवाही दे रही हैं.
4/10
सोशल मीडिया पर ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस भी कमेंट कर रहे हैं कि वाकई ये ड्रीम गर्ल हैं.
सोशल मीडिया पर ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस भी कमेंट कर रहे हैं कि वाकई ये ड्रीम गर्ल हैं.
5/10
हेमा मालिनी के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने लगभग 150 फिल्मों में काम किया हैं.
हेमा मालिनी के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने लगभग 150 फिल्मों में काम किया हैं.
6/10
उन्होंने राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर से अपने करियर की शुरुआत की थी. अपने फिल्मी करियर में हेमा मालिनी ने शोले, सीता-गीता, बागबान, ड्रीम गर्ल, नसीब, सत्ते पे सत्ता जैसी कई फिल्मों में काम किया.
उन्होंने राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर से अपने करियर की शुरुआत की थी. अपने फिल्मी करियर में हेमा मालिनी ने शोले, सीता-गीता, बागबान, ड्रीम गर्ल, नसीब, सत्ते पे सत्ता जैसी कई फिल्मों में काम किया.
7/10
1980 में उन्होंने बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र से शादी की, दोनों ने 1970 में फिल्म तुम हसीन मैं जवान में साथ काम किया था. तभी उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई और धीरे-धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया.
1980 में उन्होंने बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र से शादी की, दोनों ने 1970 में फिल्म तुम हसीन मैं जवान में साथ काम किया था. तभी उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई और धीरे-धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया.
8/10
धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना ही हेमा मालिनी से शादी की, हेमा मालिनी से उनके दो बेटियां हैं और आज भी धर्मेंद्र हेमा मालिनी के प्यार में दीवाने हैं.
धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना ही हेमा मालिनी से शादी की, हेमा मालिनी से उनके दो बेटियां हैं और आज भी धर्मेंद्र हेमा मालिनी के प्यार में दीवाने हैं.
9/10
जवानी के दिनों में हेमा मालिनी की खूबसूरती, उनके डांस और एक्टिंग का जादू, और उनके साथ धर्मेंद्र जैसी महान हस्तियों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने उन्हें भारतीय सिनेमा का हीरा बना दिया.
जवानी के दिनों में हेमा मालिनी की खूबसूरती, उनके डांस और एक्टिंग का जादू, और उनके साथ धर्मेंद्र जैसी महान हस्तियों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने उन्हें भारतीय सिनेमा का हीरा बना दिया.
10/10
आज भी लोग उनकी फिल्मों और तस्वीरों को देखकर उनके उस दौर की खूबसूरती और स्टाइल की तारीफ करते हैं.
आज भी लोग उनकी फिल्मों और तस्वीरों को देखकर उनके उस दौर की खूबसूरती और स्टाइल की तारीफ करते हैं.
Published at : 15 Oct 2025 01:13 PM (IST)
Dharmendra Sholay Hema Malini

Embed widget