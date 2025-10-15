जवानी के दिनों में कैसी दिखती थीं हेमा मालिनी? 10 फोटोज में देखें ड्रीम गर्ल की खूबसूरती, जिसके धर्मेंद्र हो गए थे दीवाने

उन्हीं में से एक है बॉलीवुड के धरम पाजी यानी कि धर्मेंद्र, जो हेमा मालिनी की अदाओं पर फिदा हो गए और उनसे शादी की. आइए हम आपको दिखाते हैं हेमा मालिनी की ऐसी 10 तस्वीरें जिसमें उन्हें देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि क्यों धर्मेंद्र उन पर आज भी अपनी जान छिड़कते हैं.