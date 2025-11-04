हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'एक दीवाने की दीवानियत' से पहले देखें हर्षवर्धन राणे की 7 फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर है मौजूद

'एक दीवाने की दीवानियत' से पहले देखें हर्षवर्धन राणे की 7 फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर है मौजूद

Harshvardhan Rane Films: एक्टर हर्षवर्धन राणे की 'एक दीवाने की दीवानियत' के ओटीटी पर आने से पहले देख डालिए उनकी ये जबरदस्त फिल्में. ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Nov 2025 02:44 PM (IST)
Harshvardhan Rane Films: एक्टर हर्षवर्धन राणे की 'एक दीवाने की दीवानियत' के ओटीटी पर आने से पहले देख डालिए उनकी ये जबरदस्त फिल्में. ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं.

बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे अपनी हालिया रिलीज फिल्म एक दीवाने की दीवानियत को लेकर काफी चर्चा में है. फिल्म को दर्शकों का भी खूब प्यार मिल रहा है. वहीं एक्टर ने अपने करियर की काफी हिट फिल्में की हैं, जो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल हैं. रोमांस के साथ एक्शन भरपूर एक्टर की ये 7 फिल्में जरूर देखिए.

1/7
साल 2016 में आई फिल्म 'सनम तेरी कसम' एक बेहतरीन फिल्म है. फिल्म में हर्षवर्धन राणे और पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा होकएन ने जबरदस्त काम किया है. इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जी 5 और अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
साल 2016 में आई फिल्म 'सनम तेरी कसम' एक बेहतरीन फिल्म है. फिल्म में हर्षवर्धन राणे और पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा होकएन ने जबरदस्त काम किया है. इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जी 5 और अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
2/7
'तारा वर्सेज बिलाल' एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनिया राठी लीड रोल में थे. एक्टर की ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकती है.
'तारा वर्सेज बिलाल' एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनिया राठी लीड रोल में थे. एक्टर की ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकती है.
3/7
साल 2020 में रिलीज हुए 'तैश' एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है. फिल्म में पुलकित सम्राट, जिम सर्भ, हर्षवर्धन राणे, कृति खरबंदा और संजीदा शेख जैसे कलाकार हैं. इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 देख सकते हैं.
साल 2020 में रिलीज हुए 'तैश' एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है. फिल्म में पुलकित सम्राट, जिम सर्भ, हर्षवर्धन राणे, कृति खरबंदा और संजीदा शेख जैसे कलाकार हैं. इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 देख सकते हैं.
4/7
साल 2018 की फिल्म 'पलटन' में हर्षवर्धन राणे ने काम किया है. ये फिल्म देशभक्ति पर आधारित है. इस फिल्म को जी5 और अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
साल 2018 की फिल्म 'पलटन' में हर्षवर्धन राणे ने काम किया है. ये फिल्म देशभक्ति पर आधारित है. इस फिल्म को जी5 और अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
5/7
हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'सावी' साल 2024 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में उनके साथ दिव्या खोसला भी लीड रोल में थी. इसे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.
हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'सावी' साल 2024 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में उनके साथ दिव्या खोसला भी लीड रोल में थी. इसे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.
6/7
हर्षवर्धन राणे की एक्शन से भरपूर फिल्म 'दंगे' भी एक बेहतरीन फिल्म है. फिल्म में दो दोस्त की कहानी को दिखाया गया है इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
हर्षवर्धन राणे की एक्शन से भरपूर फिल्म 'दंगे' भी एक बेहतरीन फिल्म है. फिल्म में दो दोस्त की कहानी को दिखाया गया है इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
7/7
जियो सिनेमा पर मौजूद हर्षवर्धन राणे कि फिल्म 'द मरिंडा ब्रदर्स' भी देखने लायक है.
जियो सिनेमा पर मौजूद हर्षवर्धन राणे कि फिल्म 'द मरिंडा ब्रदर्स' भी देखने लायक है.
Published at : 04 Nov 2025 02:44 PM (IST)
Tags :
Harshvardhan Rane Taish Sanam Teri Kasam

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
विश्व
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
क्रिकेट
विराट कोहली भी रह गए पीछे, USA के बल्लेबाज ने सिर्फ 21 पारियों में हासिल किया बड़ा मुकाम
विराट कोहली भी रह गए पीछे, USA के बल्लेबाज ने सिर्फ 21 पारियों में हासिल किया बड़ा मुकाम
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, Video Social Media में हुआ वायरल । Breaking News । Today News
Bihar Election में फूटा बम, BJP के पूर्व मंत्री ने लगाए 62 हजार करोड़ घोटाले का आरोप। Breaking News
अमेरिका में नौकरी का 'खूनी चक्रव्यूह' !
पोस्टर में लालू क्यों गायब? PM Modi ने Tejashwi yadav को घेरा
Bihar Election: प्रचार में 'कट्टा'.. चुनावी 'बट्टा'?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
विश्व
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
क्रिकेट
विराट कोहली भी रह गए पीछे, USA के बल्लेबाज ने सिर्फ 21 पारियों में हासिल किया बड़ा मुकाम
विराट कोहली भी रह गए पीछे, USA के बल्लेबाज ने सिर्फ 21 पारियों में हासिल किया बड़ा मुकाम
बॉलीवुड
कनाड़ा टूर में 3 घंटे लेट पहुंची थीं माधुरी दीक्षित, भड़के फैंस, बोले- 'सबसे खराब शो, पैसे रिफंड करो'
कनाड़ा टूर में 3 घंटे लेट पहुंची थीं माधुरी दीक्षित, भड़के फैंस, बोले- 'सबसे खराब शो'
ट्रेंडिंग
सोशल मीडिया सेंसेशन बनीं दीप्ति शर्मा! वर्ल्ड कप जीत में निभाई थी अहम भूमिका- देखें उनके वीडियो
सोशल मीडिया सेंसेशन बनीं दीप्ति शर्मा! वर्ल्ड कप जीत में निभाई थी अहम भूमिका- देखें उनके वीडियो
यूटिलिटी
IRCTC खुद से कैंसल करे आपका टिकट, क्या तब भी वसूलता है कैंसिलेशन चार्ज? जान लीजिए नियम
IRCTC खुद से कैंसल करे आपका टिकट, क्या तब भी वसूलता है कैंसिलेशन चार्ज? जान लीजिए नियम
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election 2025: मोकामा में ललन सिंह ने वोटर्स को दी धमकी! इसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है चुनाव आयोग; जानें नियम
मोकामा में ललन सिंह ने वोटर्स को दी धमकी! इसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है चुनाव आयोग; जानें नियम
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget