हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ की 10 तस्वीरें, अकेले कर रही हैं बेटे की परवरिश

हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ की 10 तस्वीरें, अकेले कर रही हैं बेटे की परवरिश

Hardik Pandya Ex Wife 10 Photos: हार्दिक पांड्या के साथ-साथ उनकी एक वाइफ नताशा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. पति से अलग होने के बाद वो अपने बेटे की अकेले ही परवरिश कर रही हैं

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Oct 2025 11:51 AM (IST)
Hardik Pandya Ex Wife 10 Photos: हार्दिक पांड्या के साथ-साथ उनकी एक वाइफ नताशा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. पति से अलग होने के बाद वो अपने बेटे की अकेले ही परवरिश कर रही हैं

स्टार क्रिकेटर हार्दिक पंड्या की एक्स वाइफ नताशा स्टेनकोविक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. पति से अलग होने के बाद वो अब अपने बेटे की परवरिश अकेले ही कर रही हैं. नताशा अक्सर अपने बेटे के साथ फोटोज शेयर करती रहती हैं.

नताशा स्टेनकोविक अपने लुक और स्टाइल को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं.
नताशा स्टेनकोविक अपने लुक और स्टाइल को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं.
लेकिन पति हार्दिक पांड्या से तलाक के बाद वो अब और चर्चा में आ गई हैं.
लेकिन पति हार्दिक पांड्या से तलाक के बाद वो अब और चर्चा में आ गई हैं.
बता दें कि नताशा और हार्दिक का तलाक 18 जुलाई 2024 में हुआ था. दोनों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ओर अलग होने की घोषणा की थी.
बता दें कि नताशा और हार्दिक का तलाक 18 जुलाई 2024 में हुआ था. दोनों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ओर अलग होने की घोषणा की थी.
वहीं नताशा और हार्दिक का एक बेटा भी है, जिसका नाम अगस्त्या है.
वहीं नताशा और हार्दिक का एक बेटा भी है, जिसका नाम अगस्त्या है.
पति से अलग होने के बाद नताशा अपने बेटे की अकेले ही परवरिश कर रही हैं.
पति से अलग होने के बाद नताशा अपने बेटे की अकेले ही परवरिश कर रही हैं.
नताशा अक्सर अपने बेटे अगस्त्या के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती नजर आती.
नताशा अक्सर अपने बेटे अगस्त्या के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती नजर आती.
वो अक्सर सोशल मीडिया अपने बेटे के साथ तस्वीरें भी शेयर करती रहती हैं.
वो अक्सर सोशल मीडिया अपने बेटे के साथ तस्वीरें भी शेयर करती रहती हैं.
वहीं नताशा के वर्कफ्रंट कि बात करें तो वो एक सर्बियाई मॉडल, एक्ट्रेस और डांसर हैं.
वहीं नताशा के वर्कफ्रंट कि बात करें तो वो एक सर्बियाई मॉडल, एक्ट्रेस और डांसर हैं.
नताशा ने इंडिया आकर अपने करियर की शुरुआत एड्स और डांस वीडियो से की थी.
नताशा ने इंडिया आकर अपने करियर की शुरुआत एड्स और डांस वीडियो से की थी.
उन्होंने 2013 में प्रकाश झा की फिल्म 'सत्याग्रह' से बॉलीवुड में डेब्यू किया और 'बिग बॉस 8' जैसे रियलिटी शो में भाग लेकर भी लोकप्रियता हासिल की.
उन्होंने 2013 में प्रकाश झा की फिल्म 'सत्याग्रह' से बॉलीवुड में डेब्यू किया और 'बिग बॉस 8' जैसे रियलिटी शो में भाग लेकर भी लोकप्रियता हासिल की.
Published at : 14 Oct 2025 11:51 AM (IST)
Natsha Stankovic

Photo Gallery

