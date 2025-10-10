हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकंफर्म! एक्ट्रेस-मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हार्दिक पांड्या, एयरपोर्ट पर खुल्लम-खुल्ला एक दूजे का हाथ थामे दिखा कपल

कंफर्म! एक्ट्रेस-मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हार्दिक पांड्या, एयरपोर्ट पर खुल्लम-खुल्ला एक दूजे का हाथ थामे दिखा कपल

Hardik Pandaya- Mahieka Sharma: नताशा स्टेनकोविक संग तलाक के बाद हार्दिक पांड्या को लग रहा है फिर से प्यार मिल गया है. वे बीती रात अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड संग पहली बार एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Oct 2025 08:23 AM (IST)
Hardik Pandaya- Mahieka Sharma: नताशा स्टेनकोविक संग तलाक के बाद हार्दिक पांड्या को लग रहा है फिर से प्यार मिल गया है. वे बीती रात अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड संग पहली बार एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए हैं.

पिछले साल बॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक और हार्दिक पांड्या का तलाक हो गया था. इसके बाद क्रिकेटर का नाम ब्रिटिश सिंगर-म़ॉडल जैस्मिन वालिया से जुड़ा था. लेकिन कुछ ही महीनों में इनके रास्ते अलग हो गए. इसके बाद हार्दिक पांड्या के मॉडल और एक्ट्रेस माहिका शर्मा संग रिलेशनशिप में होने के रूमर्स फैल गए. वहीं अब लग रहा है ये रूमर्स वाकई सच हैं. दरअसल बीती रात क्रिकेटर को उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है.

बीती रात एयरपोर्ट पर क्रिकेटर हार्दिक पांड्या धांसू एंट्री लेते हुए नजर आए.
बीती रात एयरपोर्ट पर क्रिकेटर हार्दिक पांड्या धांसू एंट्री लेते हुए नजर आए.
इस दौरान जिसने सबका ध्यान खींचा वो थीं हार्दिक पांड्या की रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा. दरअसल दोनों पहली बार साथ स्पॉट हुए हैं.
इस दौरान जिसने सबका ध्यान खींचा वो थीं हार्दिक पांड्या की रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा. दरअसल दोनों पहली बार साथ स्पॉट हुए हैं.
वहीं एयरपोर्ट पर हार्दिक अपनी एक्ट्रेस-मॉडल रूमर्ड गर्लफ्रेंड संग ब्लैक में ट्विनिंग करते हुए नजर आए.
वहीं एयरपोर्ट पर हार्दिक अपनी एक्ट्रेस-मॉडल रूमर्ड गर्लफ्रेंड संग ब्लैक में ट्विनिंग करते हुए नजर आए.
माहिका शर्मा ने ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक फुल स्लीव्स टीशर्ट के साथ ब्लैक जैकेट पेयर की थी.
माहिका शर्मा ने ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक फुल स्लीव्स टीशर्ट के साथ ब्लैक जैकेट पेयर की थी.
एक्ट्रेस-मॉडल ने ब्लैक चश्मा भी लगाया हुआ था और पिंक कलर के बैग के साथ अपना एयरपोर्ट लुक कंप्लीट किया था. इस दौरान नो मेकअप लुक में भी माहिका स्टाइलिश लग रही थीं.
एक्ट्रेस-मॉडल ने ब्लैक चश्मा भी लगाया हुआ था और पिंक कलर के बैग के साथ अपना एयरपोर्ट लुक कंप्लीट किया था. इस दौरान नो मेकअप लुक में भी माहिका स्टाइलिश लग रही थीं.
वहीं हार्दिक पांड्या इस दौरान ब्लैक ट्राउजर के साथ ब्लू एंड ब्लैक टीशर्ट और जैकेट में डैशिंग लग रहे थे. एयरपोर्ट पर हार्दिक खुल्लम खुल्ला अपनी रूमर्स गर्लफ्रेंड का हाथ थामे दिखे.
वहीं हार्दिक पांड्या इस दौरान ब्लैक ट्राउजर के साथ ब्लू एंड ब्लैक टीशर्ट और जैकेट में डैशिंग लग रहे थे. एयरपोर्ट पर हार्दिक खुल्लम खुल्ला अपनी रूमर्स गर्लफ्रेंड का हाथ थामे दिखे.
image 7
image 7
दोनों की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर आग लगा रही हैं. इन तस्वीरों को देख नेटिजंस कह रहे हैं कि क्रिकेटर ने माहिका संग अपने अफेयर के रूमर्स को अब कंफर्म कर दिया है.
दोनों की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर आग लगा रही हैं. इन तस्वीरों को देख नेटिजंस कह रहे हैं कि क्रिकेटर ने माहिका संग अपने अफेयर के रूमर्स को अब कंफर्म कर दिया है.
वहीं हार्दिक अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड संग कहां गए हैं इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है.
वहीं हार्दिक अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड संग कहां गए हैं इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है.
Published at : 10 Oct 2025 08:23 AM (IST)
