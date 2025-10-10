एक्सप्लोरर
कंफर्म! एक्ट्रेस-मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हार्दिक पांड्या, एयरपोर्ट पर खुल्लम-खुल्ला एक दूजे का हाथ थामे दिखा कपल
Hardik Pandaya- Mahieka Sharma: नताशा स्टेनकोविक संग तलाक के बाद हार्दिक पांड्या को लग रहा है फिर से प्यार मिल गया है. वे बीती रात अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड संग पहली बार एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए हैं.
पिछले साल बॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक और हार्दिक पांड्या का तलाक हो गया था. इसके बाद क्रिकेटर का नाम ब्रिटिश सिंगर-म़ॉडल जैस्मिन वालिया से जुड़ा था. लेकिन कुछ ही महीनों में इनके रास्ते अलग हो गए. इसके बाद हार्दिक पांड्या के मॉडल और एक्ट्रेस माहिका शर्मा संग रिलेशनशिप में होने के रूमर्स फैल गए. वहीं अब लग रहा है ये रूमर्स वाकई सच हैं. दरअसल बीती रात क्रिकेटर को उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 10 Oct 2025 08:23 AM (IST)
बॉलीवुड
9 Photos
कंफर्म! एक्ट्रेस-मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हार्दिक पांड्या, एयरपोर्ट पर पहली बार इस अंदाज में दिखा कपल
बॉलीवुड
10 Photos
जवानी में बेहद खूबसूरत दिखती थीं सैफ की मम्मी शर्मिला टैगोर, देखें उनकी 10 खूबसूरत तस्वीरें
बॉलीवुड
10 Photos
न्यासा की 10 खबूसूरत तस्वीरें, अजय देवगन की बेटी का ग्लैमर देख जाह्नवी-खुशी को भूल जाएंगे
बॉलीवुड
10 Photos
अजय देवगन की 'ऑन स्क्रीन गर्लफ्रेंड' की 10 तस्वीरें, जवानी में दिखती थीं बेहद खूबसूरत
बॉलीवुड
8 Photos
कश्मीरा शाह की 8 तस्वीरें: 52 साल की उम्र में बिकनी पहन कहर ढहाती हैं गोविंदा के परिवार की बहू
बॉलीवुड
9 Photos
अरबाज के दोनों बच्चों में कितना उम्र का फासला? इतने साल पहले मलाइका ने दिया था बेटे को जन्म
बॉलीवुड
10 Photos
करीना कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, एनिमल प्रिंट साड़ी में कातिल लगीं पटौदी खानदान की बहू
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप को मिलेगा शांति का नोबेल या नहीं? ऐलान से पहले समिति को सता रहा इस बात डर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुलायम सिंह यादव: पहलवानी के अखाड़े से राजनीति के मैदान तक, कैसे चहेते 'नेताजी' बने साधारण किसान के बेटे
इंडिया
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
Advertisement
बॉलीवुड
9 Photos
कंफर्म! एक्ट्रेस-मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हार्दिक पांड्या, एयरपोर्ट पर पहली बार इस अंदाज में दिखा कपल
बॉलीवुड
10 Photos
जवानी में बेहद खूबसूरत दिखती थीं सैफ की मम्मी शर्मिला टैगोर, देखें उनकी 10 खूबसूरत तस्वीरें
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion