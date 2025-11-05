एक्सप्लोरर
Haq Screening: ग्रीन वेलवेट साड़ी में हसीन दिखीं यामी गौतम, अंकिता लोखंडे समेत 'हक' देखने पहुंचीं ये हस्तियां
Haq Screening: इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' 7 नवंबर को रिलीज होने वाली है. इससे पहले फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई जहां स्टार कास्ट के अलावा कई फिल्मी और टीवी हस्तियां पहुंचीं.
'हक' की स्पेशल स्क्रीनिंग में फिल्मी और टीवी सितारों की महफिल सजी. फिल्म की स्टार कास्ट समेत दिग्गज हस्तियों ने प्रीमियर में पहुंचकर फिल्म देखी. इस दौरान हर किसी का लुक एक से बढ़कर एक रहा. 'हक' की स्क्रीनिंग में 'बिग बॉस' का हिस्सा रहे कई सितारे भी पहुंचे.
Published at : 05 Nov 2025 10:19 PM (IST)
बॉलीवुड
13 Photos
ग्रीन वेलवेट साड़ी में हसीन दिखीं यामी गौतम, अंकिता लोखंडे समेत 'हक' देखने पहुंचीं ये हस्तियां
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
