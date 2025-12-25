जैसे ही साल 2025 खत्म होकर 2026 की तरफ बढ़ रहा है वैसे ही बहुत से लोग न्यू ईयर की रात घर पर फैमिली या दोस्तों के साथ मूवी नाइट प्लान करने का सोच रहे हैं. अगर आप भी इस साल बाहर जाने के बजाय आराम से घर पर समय बिताना चाहते हैं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई बेहतरीन फिल्में उपलब्ध हैं. ये 7 फिल्में नई साल की साम पर देखने के लिए परफेक्ट हैं और सभी हिंदी में भी अवेलेबल हैं.