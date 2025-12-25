हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
New Year 2025: नए साल की रात को बनाएं मजेदार, ओटीटी पर देखें ये 7 धमाकेदार फिल्में

New Year 2025: नए साल की रात को बनाएं मजेदार, ओटीटी पर देखें ये 7 धमाकेदार फिल्में

New Year 2025: नए साल 2025 की साम ये मजेदार मूवीज देखना ना भूले. ये 7 फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं और ये फिल्में फैमिली और दोस्तों के साथ एंजॉय करने वाली हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Dec 2025 01:10 PM (IST)
New Year 2025: नए साल 2025 की साम ये मजेदार मूवीज देखना ना भूले. ये 7 फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं और ये फिल्में फैमिली और दोस्तों के साथ एंजॉय करने वाली हैं.

न्यू ईयर की रात है खास और अगर आप इसे घर पर फैमिली या दोस्तों के साथ एन्जॉय करना चाहते हैं तो ओटीटी पर कई मस्त फिल्में हैं. ये फिल्में हिंदी में भी उपलब्ध हैं और पूरे परिवार के लिए परफेक्ट हैं. पॉपकॉर्न तैयार करें और नए साल की शुरुआत मजेदार मूवी नाइट के साथ करें.

1/8
जैसे ही साल 2025 खत्म होकर 2026 की तरफ बढ़ रहा है वैसे ही बहुत से लोग न्यू ईयर की रात घर पर फैमिली या दोस्तों के साथ मूवी नाइट प्लान करने का सोच रहे हैं. अगर आप भी इस साल बाहर जाने के बजाय आराम से घर पर समय बिताना चाहते हैं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई बेहतरीन फिल्में उपलब्ध हैं. ये 7 फिल्में नई साल की साम पर देखने के लिए परफेक्ट हैं और सभी हिंदी में भी अवेलेबल हैं.
जैसे ही साल 2025 खत्म होकर 2026 की तरफ बढ़ रहा है वैसे ही बहुत से लोग न्यू ईयर की रात घर पर फैमिली या दोस्तों के साथ मूवी नाइट प्लान करने का सोच रहे हैं. अगर आप भी इस साल बाहर जाने के बजाय आराम से घर पर समय बिताना चाहते हैं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई बेहतरीन फिल्में उपलब्ध हैं. ये 7 फिल्में नई साल की साम पर देखने के लिए परफेक्ट हैं और सभी हिंदी में भी अवेलेबल हैं.
2/8
हैप्पी न्यू ईयर - ये डांस और कॉमेडी से भरी फिल्म एक ग्रुप और आम लोगों की कहानी है जो एक डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपनी पिछली गलतियों का बदला लेते हैं. फिल्म में मॉडर्न ह्यूमर और एनर्जी है जो न्यू ईयर की रात को खास बना देती है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
हैप्पी न्यू ईयर - ये डांस और कॉमेडी से भरी फिल्म एक ग्रुप और आम लोगों की कहानी है जो एक डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपनी पिछली गलतियों का बदला लेते हैं. फिल्म में मॉडर्न ह्यूमर और एनर्जी है जो न्यू ईयर की रात को खास बना देती है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
Published at : 25 Dec 2025 01:10 PM (IST)
