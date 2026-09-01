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जानें- कौन हैं पूर्णिमा तिवारी, 'हनुमान अंश' में नीम करोली बाबा की बनी हैं पत्नी, रियल लाइफ में हैं बेहद ग्लैमरस
31 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म हनुमान अंश को दर्शकों का काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म में नीम करोली बाबा की पत्नी बनीं एक्ट्रेस पूर्णिमा तिवारी भी खूब चर्चा में हैं. आइए जानते हैं कौन हैं वो.
फिल्म 'हनुमान अंश' ने लोगों को दिल जीत लिया है. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है. इसके हर एक किरदार की जमकर तारीफ हो रही है. एक्ट्रेस पूर्णिमा तिवारी रामबेटी शर्मा का किरदार निभा रही हैं, जिन्हें नीम करोली बाबा की पत्नी के रूप में दिखाया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन है पूर्णिमा तिवारी.
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Published at : 01 Sep 2026 12:05 PM (IST)
Tags :Purnima Tiwari
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