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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजानें- कौन हैं पूर्णिमा तिवारी, 'हनुमान अंश' में नीम करोली बाबा की बनी हैं पत्नी, रियल लाइफ में हैं बेहद ग्लैमरस

जानें- कौन हैं पूर्णिमा तिवारी, 'हनुमान अंश' में नीम करोली बाबा की बनी हैं पत्नी, रियल लाइफ में हैं बेहद ग्लैमरस

31 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म हनुमान अंश को दर्शकों का काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म में नीम करोली बाबा की पत्नी बनीं एक्ट्रेस पूर्णिमा तिवारी भी खूब चर्चा में हैं. आइए जानते हैं कौन हैं वो.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 01 Sep 2026 12:05 PM (IST)
31 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म हनुमान अंश को दर्शकों का काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म में नीम करोली बाबा की पत्नी बनीं एक्ट्रेस पूर्णिमा तिवारी भी खूब चर्चा में हैं. आइए जानते हैं कौन हैं वो.

फिल्म 'हनुमान अंश' ने लोगों को दिल जीत लिया है. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है. इसके हर एक किरदार की जमकर तारीफ हो रही है. एक्ट्रेस पूर्णिमा तिवारी रामबेटी शर्मा का किरदार निभा रही हैं, जिन्हें नीम करोली बाबा की पत्नी के रूप में दिखाया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन है पूर्णिमा तिवारी.

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'हनुमान अंश' नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बनी एक है. फिल्म में शोभिनव सत्य नीम करोली बाबा की भूमिका में हैं.
'हनुमान अंश' नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बनी एक है. फिल्म में शोभिनव सत्य नीम करोली बाबा की भूमिका में हैं.
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वहीं, फिल्म 'हनुमान अंश' में पूर्णिमा तिवारी रामबेटी शर्मा का किरदार निभा रही हैं, जो नीम करोली बाबा की पत्नी हैं.
वहीं, फिल्म 'हनुमान अंश' में पूर्णिमा तिवारी रामबेटी शर्मा का किरदार निभा रही हैं, जो नीम करोली बाबा की पत्नी हैं.
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एक्ट्रेस पूर्णिमा तिवारी ने अपने किरदार से लोगों का ध्यान खींच लिया है. सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिंग को खूब सराहा जा रहा है.
एक्ट्रेस पूर्णिमा तिवारी ने अपने किरदार से लोगों का ध्यान खींच लिया है. सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिंग को खूब सराहा जा रहा है.
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बता दें, पूर्णिमा तिवारी एक उभरती हुई एक्ट्रेस हैं. इससे पहले वो कई शोज में नजर आ चुकी हैं.
बता दें, पूर्णिमा तिवारी एक उभरती हुई एक्ट्रेस हैं. इससे पहले वो कई शोज में नजर आ चुकी हैं.
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उन्होंने 'रात अकेली है' (2020), 'हुरदंग' (2022) जैसी फिल्मों और टीवी के शो 'प्यार की राहें' में भी काम किया है.
उन्होंने 'रात अकेली है' (2020), 'हुरदंग' (2022) जैसी फिल्मों और टीवी के शो 'प्यार की राहें' में भी काम किया है.
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बता दें, फिल्म 'हनुमान अंश' में सादगी भरे किरदार में नजर आ रही पूर्णिमा तिवारी रियल लाइफ में बेहद ही ग्लैमरस हैं.
बता दें, फिल्म 'हनुमान अंश' में सादगी भरे किरदार में नजर आ रही पूर्णिमा तिवारी रियल लाइफ में बेहद ही ग्लैमरस हैं.
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वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 73.5K फॉलोअर्स हैं.
वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 73.5K फॉलोअर्स हैं.
Published at : 01 Sep 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
Purnima Tiwari

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