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हानिया आमिर-माहिरा खान नहीं, ये हैं पाकिस्तान की सबसे अमीर एक्ट्रेस, बॉलीवुड अभिनेत्रियों से नहीं मुकाबला
Pakistani vs Indian Actress Networth: माया अली पाकिस्तान की सबसे अमीर एक्ट्रेसेज में से एक है. अगर उनकी तुलना इंडिया की इन टॉप एक्ट्रेसेज से की जाए, तो उनकी कमाई में बहुत अंतर देखने को मिलता है.
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्टार्स की पहचान सिर्फ उनके काम से नहीं, बल्कि उनकी कमाई और लाइफस्टाइल से भी होती है. पाकिस्तान और भारत दोनों ही देशों की एक्ट्रेसेज अपने-अपने लेवल पर बहुत सक्सेसफुल हैं. हाल ही में पाकिस्तान की सबसे अमीर एक्ट्रेस को लेकर चर्चा तेज हो गई है, जिनकी नेटवर्थ ने सबका ध्यान खींचा है. लेकिन जब उनकी तुलना बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस से की जाती है, तो कमाई और स्टारडम में बहुत अंतर दिखाई देता है. तो आइए पाकिस्तान की सबसे अमीर एक्ट्रेस और भारत की टॉप एक्ट्रेसेज के बारे में जानते हैं.
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Published at : 12 Apr 2026 07:17 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion