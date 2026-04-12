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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडहानिया आमिर-माहिरा खान नहीं, ये हैं पाकिस्तान की सबसे अमीर एक्ट्रेस, बॉलीवुड अभिनेत्रियों से नहीं मुकाबला

हानिया आमिर-माहिरा खान नहीं, ये हैं पाकिस्तान की सबसे अमीर एक्ट्रेस, बॉलीवुड अभिनेत्रियों से नहीं मुकाबला

Pakistani vs Indian Actress Networth: माया अली पाकिस्तान की सबसे अमीर एक्ट्रेसेज में से एक है. अगर उनकी तुलना इंडिया की इन टॉप एक्ट्रेसेज से की जाए, तो उनकी कमाई में बहुत अंतर देखने को मिलता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Apr 2026 07:17 AM (IST)
Pakistani vs Indian Actress Networth: माया अली पाकिस्तान की सबसे अमीर एक्ट्रेसेज में से एक है. अगर उनकी तुलना इंडिया की इन टॉप एक्ट्रेसेज से की जाए, तो उनकी कमाई में बहुत अंतर देखने को मिलता है.

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्टार्स की पहचान सिर्फ उनके काम से नहीं, बल्कि उनकी कमाई और लाइफस्टाइल से भी होती है. पाकिस्तान और भारत दोनों ही देशों की एक्ट्रेसेज अपने-अपने लेवल पर बहुत सक्सेसफुल हैं. हाल ही में पाकिस्तान की सबसे अमीर एक्ट्रेस को लेकर चर्चा तेज हो गई है, जिनकी नेटवर्थ ने सबका ध्यान खींचा है. लेकिन जब उनकी तुलना बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस से की जाती है, तो कमाई और स्टारडम में बहुत अंतर दिखाई देता है. तो आइए पाकिस्तान की सबसे अमीर एक्ट्रेस और भारत की टॉप एक्ट्रेसेज के बारे में जानते हैं.

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माया अली - सियासत की रिपोर्ट के अनुसार, माया अली पाकिस्तान की सबसे अमीर और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में हैं. उनकी कुल संपत्ति करीब 125 करोड़ रुपये बताई जाती है. एक एपिसोड के लिए वो लाखों रुपये फीस लेती हैं.
माया अली - सियासत की रिपोर्ट के अनुसार, माया अली पाकिस्तान की सबसे अमीर और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में हैं. उनकी कुल संपत्ति करीब 125 करोड़ रुपये बताई जाती है. एक एपिसोड के लिए वो लाखों रुपये फीस लेती हैं.
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उन्होंने 'मन मयालई, 'दियार-ए-दिल' और 'औन जारा' जैसे हिट ड्रामों से पहचान बनाई. इसके अलावा फिल्मों में भी उन्होंने सफलता हासिल की है.
उन्होंने 'मन मयालई, 'दियार-ए-दिल' और 'औन जारा' जैसे हिट ड्रामों से पहचान बनाई. इसके अलावा फिल्मों में भी उन्होंने सफलता हासिल की है.
Published at : 12 Apr 2026 07:17 AM (IST)
Tags :
Aishwarya Rai Bachchan Deepika Padukone Juhi Chawla Maya Ali Priyanka Chopra

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