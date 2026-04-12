हानिया आमिर-माहिरा खान नहीं, ये हैं पाकिस्तान की सबसे अमीर एक्ट्रेस, बॉलीवुड अभिनेत्रियों से नहीं मुकाबला

माया अली - सियासत की रिपोर्ट के अनुसार, माया अली पाकिस्तान की सबसे अमीर और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में हैं. उनकी कुल संपत्ति करीब 125 करोड़ रुपये बताई जाती है. एक एपिसोड के लिए वो लाखों रुपये फीस लेती हैं.