एक्सप्लोरर
Halloween 2025: इस हैलोवीन को बनाना है थ्रिल से भरा तो दोस्तों संग एंजॉय कर सकते हैं ये 7 हॉरर फिल्म्स, डर के मारे कांप जाएगी रूह
Halloween 2025: हैलोवीन के मौके पर दर्शकों के बीच हॉरर फिल्मों का क्रेज बढ़ता जा रहा है. ऐसे में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं कई शानदार ऑप्शंस जो आपके हैलोवीन को और भी रोमांचक बना देंगी.
हैलोवीन के मौके पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर डर और थ्रिल से भरपूर फिल्मों की भरमार है. अगर आप इस वीकेंड कुछ रोमांचक और हॉरर देखने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए मौजूद हैं कई शानदार ऑप्शंस. यहां हम बता रहे हैं ऐसी 7 हॉरर फिल्में, जो आपके हैलोवीन को और भी रोमांचक बना देंगी.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 29 Oct 2025 12:42 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
Halloween 2025: इस हैलोवीन को बनाना है थ्रिल से भरा तो दोस्तों संग एंजॉय कर सकते हैं ये 7 हॉरर फिल्म्स, डर के मारे कांप जाएगी रूह
बॉलीवुड
10 Photos
ऐश्वर्या राय की 10 तस्वीरें: 90 के दौर में गजब ढहाती थीं एक्ट्रेस, लुक बना देगा दीवाना
बॉलीवुड
7 Photos
युजवेंद्र चहल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड आरजे महवश ने यूं मनाया बर्थडे, शेयर की स्पेशल तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ब्राजील में ड्रग माफिया 'रेड कमांडो' पर पुलिस का अटैक, हेलीकॉप्टर से बरसाए बम, लाशों का लगा ढेर
बिहार
'ये प्रण पत्र नहीं है, ये…', महागठबंधन के Manifesto पर BJP का हमला, कह दी ये बड़ी बात
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
आईपीएल
इस दिग्गज क्रिकेटर की बहन थी IPL में चीयरलीडर, अपने ही भाई के विकेट पर किया था डांस, अब करती हैं ये काम
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
Halloween 2025: इस हैलोवीन को बनाना है थ्रिल से भरा तो दोस्तों संग एंजॉय कर सकते हैं ये 7 हॉरर फिल्म्स, डर के मारे कांप जाएगी रूह
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion