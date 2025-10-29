हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडHalloween 2025: इस हैलोवीन को बनाना है थ्रिल से भरा तो दोस्तों संग एंजॉय कर सकते हैं ये 7 हॉरर फिल्म्स, डर के मारे कांप जाएगी रूह

Halloween 2025: इस हैलोवीन को बनाना है थ्रिल से भरा तो दोस्तों संग एंजॉय कर सकते हैं ये 7 हॉरर फिल्म्स, डर के मारे कांप जाएगी रूह

Halloween 2025: हैलोवीन के मौके पर दर्शकों के बीच हॉरर फिल्मों का क्रेज बढ़ता जा रहा है. ऐसे में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं कई शानदार ऑप्शंस जो आपके हैलोवीन को और भी रोमांचक बना देंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Oct 2025 12:42 PM (IST)
Halloween 2025: हैलोवीन के मौके पर दर्शकों के बीच हॉरर फिल्मों का क्रेज बढ़ता जा रहा है. ऐसे में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं कई शानदार ऑप्शंस जो आपके हैलोवीन को और भी रोमांचक बना देंगी.

हैलोवीन के मौके पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर डर और थ्रिल से भरपूर फिल्मों की भरमार है. अगर आप इस वीकेंड कुछ रोमांचक और हॉरर देखने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए मौजूद हैं कई शानदार ऑप्शंस. यहां हम बता रहे हैं ऐसी 7 हॉरर फिल्में, जो आपके हैलोवीन को और भी रोमांचक बना देंगी.

1/7
तुम्बाड एक फोक-हॉरर फिल्म है, जो हैलोवीन पर देखने के लिए बेहतरीन ऑप्शन है. फिल्म इंसानी लालच और उसके डरावने अंजाम को दिखाती है. यह फिल्म आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
तुम्बाड एक फोक-हॉरर फिल्म है, जो हैलोवीन पर देखने के लिए बेहतरीन ऑप्शन है. फिल्म इंसानी लालच और उसके डरावने अंजाम को दिखाती है. यह फिल्म आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
2/7
वश: लेवल 2 यह फिल्म एक पिता की कहानी है जो अपनी बेटी को एक जादूगर से बचाने की कोशिश करता है. थ्रिल और डर से भरी यह फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
वश: लेवल 2 यह फिल्म एक पिता की कहानी है जो अपनी बेटी को एक जादूगर से बचाने की कोशिश करता है. थ्रिल और डर से भरी यह फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
3/7
फिल्म ककूड़ा की कहानी एक श्रापित आदमी और एक मज़ेदार भूत शिकारी की है, जो मिलकर गांव के पुराने श्राप को खत्म करने की कोशिश करते हैं. यह फिल्म आप ज़ी5 पर देख सकते हैं.
फिल्म ककूड़ा की कहानी एक श्रापित आदमी और एक मज़ेदार भूत शिकारी की है, जो मिलकर गांव के पुराने श्राप को खत्म करने की कोशिश करते हैं. यह फिल्म आप ज़ी5 पर देख सकते हैं.
4/7
ब्रहमायुगम की कहानी एक लोकगायक की है जो एक पुराने और डरावने महल में फँस जाता है, जहां एक खौफनाक मालिक और रहस्यमयी ताकत का साया मंडराता है. इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.
ब्रहमायुगम की कहानी एक लोकगायक की है जो एक पुराने और डरावने महल में फँस जाता है, जहां एक खौफनाक मालिक और रहस्यमयी ताकत का साया मंडराता है. इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.
5/7
ह्यूबी हैलोवीन एक मज़ेदार हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसमें ह्यूबी डुबोइस नाम का व्यक्ति सबको यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि हैलोवीन के दिन हो रही गुमशुदगियों के पीछे सच में एक राक्षस है. यह फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
ह्यूबी हैलोवीन एक मज़ेदार हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसमें ह्यूबी डुबोइस नाम का व्यक्ति सबको यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि हैलोवीन के दिन हो रही गुमशुदगियों के पीछे सच में एक राक्षस है. यह फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
6/7
'द बैड गाइज: हॉन्टेड हाइस्ट' यह कहानी कुछ चोरों की है जो एक डरावने और भूतिया महल से श्रापित ताबीज़ चुराने की कोशिश करते हैं. मज़ेदार और थ्रिल से भरी यह फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'द बैड गाइज: हॉन्टेड हाइस्ट' यह कहानी कुछ चोरों की है जो एक डरावने और भूतिया महल से श्रापित ताबीज़ चुराने की कोशिश करते हैं. मज़ेदार और थ्रिल से भरी यह फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
7/7
फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स यह मशहूर हॉरर फ्रैंचाइज़ी की नई फिल्म है, जो मौत को मात देने की कहानी को आगे बढ़ाती है. डर और रोमांच से भरपूर यह फिल्म आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.
फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स यह मशहूर हॉरर फ्रैंचाइज़ी की नई फिल्म है, जो मौत को मात देने की कहानी को आगे बढ़ाती है. डर और रोमांच से भरपूर यह फिल्म आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.
Published at : 29 Oct 2025 12:42 PM (IST)
Tags :
Tumbbad Final Destination Bloodlines Vash Level 2 Halloween 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ब्राजील में ड्रग माफिया 'रेड कमांडो' पर पुलिस का घातक अटैक, हेलीकॉप्टर से बरसाए बम, लाशों का लगा ढेर
ब्राजील में ड्रग माफिया 'रेड कमांडो' पर पुलिस का अटैक, हेलीकॉप्टर से बरसाए बम, लाशों का लगा ढेर
बिहार
'ये प्रण पत्र नहीं है, ये…', महागठबंधन के Manifesto पर BJP का हमला, कह दी ये बड़ी बात
'ये प्रण पत्र नहीं है, ये…', महागठबंधन के Manifesto पर BJP का हमला, कह दी ये बड़ी बात
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
आईपीएल
इस दिग्गज क्रिकेटर की बहन थी IPL में चीयरलीडर, अपने ही भाई के विकेट पर किया था डांस, अब करती हैं ये काम
इस दिग्गज क्रिकेटर की बहन थी IPL में चीयरलीडर, अपने ही भाई के विकेट पर किया था डांस, अब करती हैं ये काम
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Cyclone Montha: तूफान मोंथा के चलते रिहायशी इलाकों में घुसा अजगर..स्थानीय लोगों में दहशत | ABP News
Cyclone Montha: चेतावनी जारी! भीषण रफ्तार से आ रहा है तूफान मोंथा! इन 5 राज्यों पर पड़ेगी मार
आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक
'43 बागी' बिगाड़ेंगे खेल? JDU-RJD को अपनों से ही खतरा!
Bihar Election: विपक्ष का 'महा मेनिफेस्टो'

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ब्राजील में ड्रग माफिया 'रेड कमांडो' पर पुलिस का घातक अटैक, हेलीकॉप्टर से बरसाए बम, लाशों का लगा ढेर
ब्राजील में ड्रग माफिया 'रेड कमांडो' पर पुलिस का अटैक, हेलीकॉप्टर से बरसाए बम, लाशों का लगा ढेर
बिहार
'ये प्रण पत्र नहीं है, ये…', महागठबंधन के Manifesto पर BJP का हमला, कह दी ये बड़ी बात
'ये प्रण पत्र नहीं है, ये…', महागठबंधन के Manifesto पर BJP का हमला, कह दी ये बड़ी बात
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
आईपीएल
इस दिग्गज क्रिकेटर की बहन थी IPL में चीयरलीडर, अपने ही भाई के विकेट पर किया था डांस, अब करती हैं ये काम
इस दिग्गज क्रिकेटर की बहन थी IPL में चीयरलीडर, अपने ही भाई के विकेट पर किया था डांस, अब करती हैं ये काम
ओटीटी
Maharani Season 4 Release Date: 'रानी भारती' के किरदार में फिर धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें कब और कहां रिलीज होगी 'महारानी 4'
'महारानी 4' से धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये सीरीज
हेल्थ
भारत में तेजी से बढ़ रहा मोटापा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिए वजन घटाने के आसान टिप्स
भारत में तेजी से बढ़ रहा मोटापा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिए वजन घटाने के आसान टिप्स
शिक्षा
जामिया मिलिया इस्लामिया का स्थापना दिवस आज, जानें कैसे वजूद में आया ये संस्थान; इन लोगों की रही अहम भूमिका
जामिया मिलिया इस्लामिया का स्थापना दिवस आज, जानें कैसे वजूद में आया ये संस्थान; इन लोगों की रही अहम भूमिका
ट्रेंडिंग
हेलिकॉप्टर में बैठकर मुंह धोते और नाक साफ करते दिखे तेजस्वी यादव, यूजर्स ने ले लिया आड़े हाथ और पूछा हिसाब-किताब- वीडियो वायरल
हेलिकॉप्टर में बैठकर मुंह धोते और नाक साफ करते दिखे तेजस्वी यादव, यूजर्स ने ले लिया आड़े हाथ और पूछा हिसाब-किताब- वीडियो वायरल
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget