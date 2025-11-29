एक्सप्लोरर
स्क्रीनिंग में ऑल ब्लैक लुक में जाह्नवी से रेखा तक ने ढाया कहर, डिप नेक शॉर्ट ड्रेस में दिशा पाटनी ने लूट ली महफिल
Gusthaak Ishq Screening Pics: गुस्ताख इश्क की स्क्रीनिंग में बॉलीवुड की तमाम एक्ट्रेस ऑल ब्लैक लुक में छाई रहीं. इंस दौरान जाह्नवी से रेखा तक ने महफिल लूट ली.
मनीष मल्होत्रा की बतौर प्रोड्यूस पहली फिल्म गुस्ताख इश्क रिलीज हो गई है. वहीं शुक्रवार को विजय वर्मा और फातिमा सना शेख स्टारर इस फिल्म के प्रीमियर में पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा. हालांकि इस दौरान ऑल ब्लैक लुक में बी टाउन हसीनाओं ने कहर ढा दिया. इनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर आग लगा रही हैं.
29 Nov 2025
