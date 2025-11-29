हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडस्क्रीनिंग में ऑल ब्लैक लुक में जाह्नवी से रेखा तक ने ढाया कहर, डिप नेक शॉर्ट ड्रेस में दिशा पाटनी ने लूट ली महफिल

स्क्रीनिंग में ऑल ब्लैक लुक में जाह्नवी से रेखा तक ने ढाया कहर, डिप नेक शॉर्ट ड्रेस में दिशा पाटनी ने लूट ली महफिल

Gusthaak Ishq Screening Pics: गुस्ताख इश्क की स्क्रीनिंग में बॉलीवुड की तमाम एक्ट्रेस ऑल ब्लैक लुक में छाई रहीं. इंस दौरान जाह्नवी से रेखा तक ने महफिल लूट ली.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Nov 2025 11:34 AM (IST)
Gusthaak Ishq Screening Pics: गुस्ताख इश्क की स्क्रीनिंग में बॉलीवुड की तमाम एक्ट्रेस ऑल ब्लैक लुक में छाई रहीं. इंस दौरान जाह्नवी से रेखा तक ने महफिल लूट ली.

मनीष मल्होत्रा की बतौर प्रोड्यूस पहली फिल्म गुस्ताख इश्क रिलीज हो गई है. वहीं शुक्रवार को विजय वर्मा और फातिमा सना शेख स्टारर इस फिल्म के प्रीमियर में पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा. हालांकि इस दौरान ऑल ब्लैक लुक में बी टाउन हसीनाओं ने कहर ढा दिया. इनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर आग लगा रही हैं.

1/11
‘गुस्ताख इश्क’ की स्क्रीनिंग में जाह्नवी कपूर का काफी स्टाइलिश अंदाज दिखा. परम सुंदरी एक्ट्रेस इस दौरान ऑल ब्लैक लुक में बेहदल दिलकश लगीं. उन्होंने ब्लैक कलर की वेलवेट जैकेट और पैंट पहनी थीं.
‘गुस्ताख इश्क’ की स्क्रीनिंग में जाह्नवी कपूर का काफी स्टाइलिश अंदाज दिखा. परम सुंदरी एक्ट्रेस इस दौरान ऑल ब्लैक लुक में बेहदल दिलकश लगीं. उन्होंने ब्लैक कलर की वेलवेट जैकेट और पैंट पहनी थीं.
2/11
जेनेलिया डिसूजा भी इवेंट में ऑल ब्लैक लुक में छा गईं. उन्होंने. ब्लैक स्वेट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पेयर की थी. साथ ही ब्लैक फुटवियर भी पहने थे.
जेनेलिया डिसूजा भी इवेंट में ऑल ब्लैक लुक में छा गईं. उन्होंने. ब्लैक स्वेट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पेयर की थी. साथ ही ब्लैक फुटवियर भी पहने थे.
3/11
काजोल इवेंट में ब्लैक कलर की साड़ी में कहर ढाती दिखीं. कालोज ने नेट की फुल स्लीव्स ब्लाउज के साथ गोल्डन बॉर्डर वाली प्लेन ब्लैक साड़ी पहनी थी. वे काफी खूबसूरत दिख रही थीं.
काजोल इवेंट में ब्लैक कलर की साड़ी में कहर ढाती दिखीं. कालोज ने नेट की फुल स्लीव्स ब्लाउज के साथ गोल्डन बॉर्डर वाली प्लेन ब्लैक साड़ी पहनी थी. वे काफी खूबसूरत दिख रही थीं.
4/11
वही दिशा पटानी ने इस दौरान अपने ग्लैम अंदाज से पूरी महफिल लूट ली. एक्ट्रेस ने डीप नेक ऑल ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी साथ ही अपनी जुल्फों को खुला छोड़ा था. ब्लैक हाई हिल्स के साथ एक्ट्रेस ने अपना ऑल ब्लैक लुक कंप्लीट किया था और वे कातिलाना लग रही थीं.
वही दिशा पटानी ने इस दौरान अपने ग्लैम अंदाज से पूरी महफिल लूट ली. एक्ट्रेस ने डीप नेक ऑल ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी साथ ही अपनी जुल्फों को खुला छोड़ा था. ब्लैक हाई हिल्स के साथ एक्ट्रेस ने अपना ऑल ब्लैक लुक कंप्लीट किया था और वे कातिलाना लग रही थीं.
5/11
मिर्जापुर फेम रसिका दुग्गल भी गुस्ताख इश्क की स्क्रीनिंग में ऑल ब्लैक गाउन में काफी ग्लैम अंदाज में नजर आईं.
मिर्जापुर फेम रसिका दुग्गल भी गुस्ताख इश्क की स्क्रीनिंग में ऑल ब्लैक गाउन में काफी ग्लैम अंदाज में नजर आईं.
6/11
वहीं नेहा धूपिया ने इवेंट में कोट पैंट पहना था. इसके साथ उन्होने नेट का इनर टॉप पेयर किया था. वे काफी स्टाइलिश लग रही थीं.
वहीं नेहा धूपिया ने इवेंट में कोट पैंट पहना था. इसके साथ उन्होने नेट का इनर टॉप पेयर किया था. वे काफी स्टाइलिश लग रही थीं.
7/11
बिग बॉस फेम आयशा खान भी इस दौरान ऑल ब्लैक लुक में स्पॉट हुईं. वे भी काफी खूबसूरत लग रही थीं.
बिग बॉस फेम आयशा खान भी इस दौरान ऑल ब्लैक लुक में स्पॉट हुईं. वे भी काफी खूबसूरत लग रही थीं.
8/11
शनाया कपूर ने भी गुस्ताख इश्क की स्क्रीनिंग में ऑल ब्लैक कलर में कहर बरपा दिया. आंखों की गुस्ताखियां एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर के टॉप के साथ केपरी पैंट पेयर की थी और मैचिंग हिल्स के साथ अपना लुक कंप्लीट किया था.
शनाया कपूर ने भी गुस्ताख इश्क की स्क्रीनिंग में ऑल ब्लैक कलर में कहर बरपा दिया. आंखों की गुस्ताखियां एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर के टॉप के साथ केपरी पैंट पेयर की थी और मैचिंग हिल्स के साथ अपना लुक कंप्लीट किया था.
9/11
वहीं शबाना आजमी भी इवेंट में ब्लैक कलर का अनारकली सूट पहनकर पहुंची थईं. इसके साथ उन्होंने ब्लू कलर का दुपट्टा पेयर किया हुआ था.
वहीं शबाना आजमी भी इवेंट में ब्लैक कलर का अनारकली सूट पहनकर पहुंची थईं. इसके साथ उन्होंने ब्लू कलर का दुपट्टा पेयर किया हुआ था.
10/11
हमेशा की तरह बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा फिर अपने स्टनिंग लुक से लाइमलाइट लूटती हुई नजर आईं. दिग्गज अभिनेत्री स्पेशल इवेंट में ब्लैक कलर की स्टाइलिश साड़ी में गजब लग रही थीं. ऊपर से उनके गोरे मुखड़े पर काला चश्मा भी जंच रहा था. रेखा के इस लुक पर फैंस मर मिट रहे हैं.
हमेशा की तरह बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा फिर अपने स्टनिंग लुक से लाइमलाइट लूटती हुई नजर आईं. दिग्गज अभिनेत्री स्पेशल इवेंट में ब्लैक कलर की स्टाइलिश साड़ी में गजब लग रही थीं. ऊपर से उनके गोरे मुखड़े पर काला चश्मा भी जंच रहा था. रेखा के इस लुक पर फैंस मर मिट रहे हैं.
11/11
अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन नंदा इवेंट में बॉस लेडी लुक में नजर आईं. श्वेता बच्चन ने ब्लैक कलर का कोट-पैंट पहना था.
अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन नंदा इवेंट में बॉस लेडी लुक में नजर आईं. श्वेता बच्चन ने ब्लैक कलर का कोट-पैंट पहना था.
Published at : 29 Nov 2025 11:25 AM (IST)
Tags :
Rekha Fatima Sana Shaikh Janhvi Kapoor Disha Patni Vijay Varma Gusthaak Ishq

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
बॉलीवुड
Gustaakh Ishq BO Day 1: पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
पहले ही दिन पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

श्मशान में 50 लाख का 'नकली मुर्दा' !
6 साल की बच्ची से दरिंदगी, जनता में आक्रोश
Imran Khan की मौत वाली खबर सच या झूठ?
Rabri आवास में Nitish Kumar होंगे शिफ्ट? सुनिए क्या बोले वरिष्ठ पत्रकार
'पत्नी आनंद का खिलौना...', WIFE का Full Form बताकर विवादों में जगद्गुरु Rambhadracharya

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
ब्रेकफास्ट मीटिंग आज, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार बैठेंगे आमने-सामने, क्या खत्म होगी रार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
बॉलीवुड
Gustaakh Ishq BO Day 1: पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
पहले ही दिन पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
क्रिकेट
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
शिक्षा
डीएम और पुलिस कमिश्नर में कौन होता है ज्यादा पावरफुल, जान लीजिए दोनों के अधिकार और शक्तियां
डीएम और पुलिस कमिश्नर में कौन होता है ज्यादा पावरफुल, जान लीजिए दोनों के अधिकार और शक्तियां
लाइफस्टाइल
हड्डियों को दें अंदर से ताकत, डाइट और लाइफस्टाइल में लाएं ये बदलाव, जाने आसान तरीके
हड्डियों को दें अंदर से ताकत, डाइट और लाइफस्टाइल में लाएं ये बदलाव, जाने आसान तरीके
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget