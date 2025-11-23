हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फातिमा सना शेख से विजय वर्मा को हुआ 'गुस्ताख इश्क', शेयर की रोमांटिक तस्वीरें, यूजर्स बोले - 'तमन्ना बेस्ट थी..'

फातिमा सना शेख से विजय वर्मा को हुआ ‘गुस्ताख इश्क’, शेयर की रोमांटिक तस्वीरें, यूजर्स बोले - ‘तमन्ना बेस्ट थी..’

Gustaakh Ishq: एक्टर विजय वर्मा और एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने अपने बेहतरीन केमिस्ट्री से सोशल मीडिया पर आग लगा दी है. इस ऑनस्क्रीन कपल की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 23 Nov 2025 03:34 PM (IST)
Gustaakh Ishq: एक्टर विजय वर्मा और एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने अपने बेहतरीन केमिस्ट्री से सोशल मीडिया पर आग लगा दी है. इस ऑनस्क्रीन कपल की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

दरअसल विजय वर्मा और फातिमा सना शेख इन दिनों अपनी फिल्म 'गुस्ताख इश्क' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. फिल्म 28 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है. ऐसे में दोनों स्टार्स इसका जमकर प्रमोशन कर रहे हैं. हाल ही में दोनों एक-दूसरे की बाहों में रोमांटिक होते दिखे. उनकी केमिस्ट्री ने फैंस को भी दीवाना बना दिया है.

अपनी फिल्म ‘गुस्ताख इश्क’ की हीरोइन के साथ विजय वर्मा ने ये रोमांटिक तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं.
अपनी फिल्म ‘गुस्ताख इश्क’ की हीरोइन के साथ विजय वर्मा ने ये रोमांटिक तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं.
इन तस्वीरों में विजय वर्मा और फातिमा सना शेख एक-दूसरे के साथ कोजी होते हुए कैमरा के लिए पोज कर रहे हैं.
इन तस्वीरों में विजय वर्मा और फातिमा सना शेख एक-दूसरे के साथ कोजी होते हुए कैमरा के लिए पोज कर रहे हैं.
फातिमा सना शेख इन तस्वीरों में ब्लैक कलर की वेलवेट साड़ी पहनकर कहर ढहाती नजर आई. जिसे उन्होंने मैचिंग डिजाइनर ब्लाउज संग पहना है.
फातिमा सना शेख इन तस्वीरों में ब्लैक कलर की वेलवेट साड़ी पहनकर कहर ढहाती नजर आई. जिसे उन्होंने मैचिंग डिजाइनर ब्लाउज संग पहना है.
वहीं विजय वर्मा ने अपनी हीरोइन के साथ ट्विनिंग करते हुए ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है. जिसमें वो काफी डैशिंग लग रहे हैं.
वहीं विजय वर्मा ने अपनी हीरोइन के साथ ट्विनिंग करते हुए ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है. जिसमें वो काफी डैशिंग लग रहे हैं.
इन तस्वीरों में विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की केमिस्ट्री देखते ही बन रही है. फैंस भी उनकी अदाओं के दीवाने बन बैठे हैं.
इन तस्वीरों में विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की केमिस्ट्री देखते ही बन रही है. फैंस भी उनकी अदाओं के दीवाने बन बैठे हैं.
विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की तस्वीरों पर कमेंट कर जहां उनके फैंस प्यार लुटाते दिखे. वहीं कुछ यूजर्स एक्टर को ये भी कहते नजर आए कि फातिमा से बेस्ट तो तमन्ना भाटिया था.
विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की तस्वीरों पर कमेंट कर जहां उनके फैंस प्यार लुटाते दिखे. वहीं कुछ यूजर्स एक्टर को ये भी कहते नजर आए कि फातिमा से बेस्ट तो तमन्ना भाटिया था.
बात करें विजय और फातिमा की फिल्म 'गुस्ताख इश्क' की तो इसका डायरेक्शन विभू पुरी ने किया है और फिल्म को मनीष मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं.
बात करें विजय और फातिमा की फिल्म 'गुस्ताख इश्क' की तो इसका डायरेक्शन विभू पुरी ने किया है और फिल्म को मनीष मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं.
Published at : 23 Nov 2025 03:34 PM (IST)
