फातिमा सना शेख से विजय वर्मा को हुआ ‘गुस्ताख इश्क’, शेयर की रोमांटिक तस्वीरें, यूजर्स बोले - ‘तमन्ना बेस्ट थी..’
Gustaakh Ishq: एक्टर विजय वर्मा और एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने अपने बेहतरीन केमिस्ट्री से सोशल मीडिया पर आग लगा दी है. इस ऑनस्क्रीन कपल की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.
दरअसल विजय वर्मा और फातिमा सना शेख इन दिनों अपनी फिल्म 'गुस्ताख इश्क' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. फिल्म 28 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है. ऐसे में दोनों स्टार्स इसका जमकर प्रमोशन कर रहे हैं. हाल ही में दोनों एक-दूसरे की बाहों में रोमांटिक होते दिखे. उनकी केमिस्ट्री ने फैंस को भी दीवाना बना दिया है.
Published at : 23 Nov 2025 03:34 PM (IST)
