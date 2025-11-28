एक्सप्लोरर
Gustaakh Ishq Screening: ब्लैक साड़ी, ओवरकोट और आंखों पर चश्मा... 'गुस्ताख इश्क' की स्क्रीनिंग में रेखा का दिखा स्टाइलिश अवतार
Rekha Stylish Look Photos: मनीष मल्होत्रा ने 'गुस्ताख इश्क' की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी जिसमें कई सितारे पहुंचे. एक्ट्रेस रेखा भी इस इवेंट में शामिल हुईं. इस दौरान उनका स्टाइलिश अवतार देखने को मिला.
'गुस्ताख इश्क' के जरिए सेलिब्रिटी डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया है. ऐसे में उन्होंने अपनी पहली फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग होस्ट की जिसमें बॉलीवुड से लेकर टीवी सितारे तक पहुंचे. दिग्गज एक्ट्रेस रेखा भी स्क्रीनिंग का हिस्सा बनीं.
Published at : 28 Nov 2025 11:06 PM (IST)
