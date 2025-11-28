हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडGustaakh Ishq Screening: ब्लैक साड़ी, ओवरकोट और आंखों पर चश्मा... 'गुस्ताख इश्क' की स्क्रीनिंग में रेखा का दिखा स्टाइलिश अवतार

Gustaakh Ishq Screening: ब्लैक साड़ी, ओवरकोट और आंखों पर चश्मा... 'गुस्ताख इश्क' की स्क्रीनिंग में रेखा का दिखा स्टाइलिश अवतार

Rekha Stylish Look Photos: मनीष मल्होत्रा ने 'गुस्ताख इश्क' की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी जिसमें कई सितारे पहुंचे. एक्ट्रेस रेखा भी इस इवेंट में शामिल हुईं. इस दौरान उनका स्टाइलिश अवतार देखने को मिला.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 28 Nov 2025 11:06 PM (IST)
Rekha Stylish Look Photos: मनीष मल्होत्रा ने 'गुस्ताख इश्क' की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी जिसमें कई सितारे पहुंचे. एक्ट्रेस रेखा भी इस इवेंट में शामिल हुईं. इस दौरान उनका स्टाइलिश अवतार देखने को मिला.

'गुस्ताख इश्क' के जरिए सेलिब्रिटी डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया है. ऐसे में उन्होंने अपनी पहली फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग होस्ट की जिसमें बॉलीवुड से लेकर टीवी सितारे तक पहुंचे. दिग्गज एक्ट्रेस रेखा भी स्क्रीनिंग का हिस्सा बनीं.

1/7
'गुस्ताख इश्क' की स्क्रीनिंग में रेखा ने अपने लुक से लाइमलाइट चुरा ली. स्क्रीनिंग में उनका बेहद स्टाइलिश अवतार दिखाई दिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
'गुस्ताख इश्क' की स्क्रीनिंग में रेखा ने अपने लुक से लाइमलाइट चुरा ली. स्क्रीनिंग में उनका बेहद स्टाइलिश अवतार दिखाई दिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
2/7
रेखा इवेंट में ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर पहुंचीं. इस साड़ी पर गोल्डन वर्क किया गया था.
रेखा इवेंट में ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर पहुंचीं. इस साड़ी पर गोल्डन वर्क किया गया था.
3/7
साड़ी के साथ रेखा ने ब्लैक ओवरकोट पेयर किया था. उनका ये लुक स्क्रीनिंग में उन्हें सबसे अलग और सबसे स्टाइलिश बना रहा था.
साड़ी के साथ रेखा ने ब्लैक ओवरकोट पेयर किया था. उनका ये लुक स्क्रीनिंग में उन्हें सबसे अलग और सबसे स्टाइलिश बना रहा था.
4/7
एक्ट्रेस ने साड़ी के साथ हैवी गोल्डन ईयररिंग्स कैरी किए थे. वहीं अपने लुक को हाई बन हेयरस्टाइल और मांग में सिंदूर लगाकर पूरा किया था.
एक्ट्रेस ने साड़ी के साथ हैवी गोल्डन ईयररिंग्स कैरी किए थे. वहीं अपने लुक को हाई बन हेयरस्टाइल और मांग में सिंदूर लगाकर पूरा किया था.
5/7
इस दौरान रेखा ने आंखो पर काला चश्मा लगाकर अपना स्वैग दिखाया. इसके साथ ही वो एक स्लिंग बैग भी कैरी करती नजर आईं.
इस दौरान रेखा ने आंखो पर काला चश्मा लगाकर अपना स्वैग दिखाया. इसके साथ ही वो एक स्लिंग बैग भी कैरी करती नजर आईं.
6/7
'गुस्ताख इश्क' की स्क्रीनिंग में रेखा इस लुक में काफी क्लासी दिख रही थीं. इस दौरान उन्होंने कैमरे के सामने अलग-अलग पोज भी दिए.
'गुस्ताख इश्क' की स्क्रीनिंग में रेखा इस लुक में काफी क्लासी दिख रही थीं. इस दौरान उन्होंने कैमरे के सामने अलग-अलग पोज भी दिए.
7/7
बता दें कि 'गुस्ताख इश्क' को मनीष मल्होत्रा ने अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनाया है. फिल्म में फातिमा सना शेख और विजय वर्मा लीड रोल में हैं.
बता दें कि 'गुस्ताख इश्क' को मनीष मल्होत्रा ने अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनाया है. फिल्म में फातिमा सना शेख और विजय वर्मा लीड रोल में हैं.
Published at : 28 Nov 2025 11:06 PM (IST)
Tags :
Rekha Manish Malhotra Gustaakh Ishq Gustaakh Ishq Screening

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी! सिद्धारमैया बोले- DK को नाश्ते पर बुलाया, हाईकमान का फैसला मानेंगे 
कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी! सिद्धारमैया ने DK को नाश्ते पर बुलाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
इंडिया
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
क्रिकेट
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Imran Khan की मौत वाली खबर सच या झूठ?
Rabri आवास में Nitish Kumar होंगे शिफ्ट? सुनिए क्या बोले वरिष्ठ पत्रकार
'पत्नी आनंद का खिलौना...', WIFE का Full Form बताकर विवादों में जगद्गुरु Rambhadracharya
महिला को TTE ने फेंका या लगाई छलांग?
वोटर लिस्ट पर क्लेश, Akhilesh Yadav का क्या संदेश?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी! सिद्धारमैया बोले- DK को नाश्ते पर बुलाया, हाईकमान का फैसला मानेंगे 
कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी! सिद्धारमैया ने DK को नाश्ते पर बुलाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
इंडिया
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
क्रिकेट
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
ओटीटी
Tere Ishk Mein OTT Release: 'तेरे इश्क में' OTT पर कहां आएगी, जानें कब रिलीज होगी कृति सेनन और धनुष की फिल्म
'तेरे इश्क में' OTT पर कहां आएगी, जानें कब रिलीज होगी कृति-धनुष की फिल्म
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
जनरल नॉलेज
क्या घर में AK-47 भी रख सकते हैं अमेरिकी नागरिक, क्या है यहां का गन कल्चर और कानून?
क्या घर में AK-47 भी रख सकते हैं अमेरिकी नागरिक, क्या है यहां का गन कल्चर और कानून?
यूटिलिटी
इंस्टेंट गीजर खरीदने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लीजिए छोटी मगर कीमती बातें
इंस्टेंट गीजर खरीदने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लीजिए छोटी मगर कीमती बातें
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget