करीना कपूर से निम्रत कौर तक, गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारे पहुंची ये हसीनाएं, सिर पर दुपट्टा डाल टेका माथा
Guru Nanak Jayanti 2025: प्रकाश पर्व के खास मौके पर बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज ने गुरुद्वारे में माथा टेककर आशिर्वाद लिया है. सिर पर दुपट्टा ओढ़े इन एक्ट्रेसेस का बेहद सादगी भरा अंदाज देखने को मिला.
आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देशभर में गुरु नानक जयंती का त्योहार धूम–धाम से मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर कई एक्ट्रेसेस भी भक्ति में लीन नजर आईं. करीना कपूर और निम्रत कौर समेत कई हसीनाओं ने आज गुरुद्वारे पहुंचकर माथा टेका है.
05 Nov 2025
बॉलीवुड
