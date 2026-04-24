एक्सप्लोरर
जीक्यू अवॉर्ड में छाए सेलेब्स, कियारा-कृति से शनाया कपूर तक ने बिखेरा ग्लैमर का जलवा
कल, यानी 23 अप्रैल को जीक्यू अवॉर्ड का आयोजन हुआ. इस इवेंट में बॉलीवुड के कई सेलब्स ने अपना जलवा बिखेरा. उनकी कई फोटोज सामने आई है, जिसमें सभी का स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला.
जीक्यू अवॉर्ड 2026 का कल, 23 अप्रैल को मुंबई में आयोजन हुआ. जहां, बॉलीवुड के कई सेलब्स ने शिरकत की. एक्ट्रेसेस ने ग्लैमरस लुक में जलवा बिखेरा. आइए देखते हैं फोटोज.
1/8
2/8
Published at : 24 Apr 2026 01:23 PM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
जीक्यू अवॉर्ड में छाए सेलेब्स, कियारा-कृति से शनाया कपूर तक ने बिखेरा ग्लैमर का जलवा
बॉलीवुड
7 Photos
रकुल प्रीत सिंह ने रेड ड्रेस में ढाया कहर, 'पति पत्नी और वो दो' एक्ट्रेस की ग्लैमरस फोटोज वायरल
बॉलीवुड
7 Photos
पति और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं सोनम कपूर, फोटोज शेयर कर लिखा- मेरे तीन
बॉलीवुड
7 Photos
कियारा आडवाणी ने ऑफ शोल्डर ड्रेस में लगाया ग्लैमर का तड़का, दिए एक से बढ़कर एक पोज, देखें फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
World Book Day: प्रियंका चोपड़ा से नीना गुप्ता तक, एक्टिंग ही नहीं, टॉप राइटर्स भी हैं 7 एक्ट्रेसेस
बॉलीवुड
7 Photos
सीक्वल्स के नाम होगा 2026? बॉक्स ऑफिस हिलाने आ रहीं ये 7 फिल्में, जानिए कब होंगी रिलीज
बॉलीवुड
10 Photos
करीना कपूर आज होतीं बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार, अगर ठुकराई ना होतीं ये 10 ब्लॉकबस्टर फिल्में
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'हम पति पत्नी तो हैं लेकिन...', रकुल प्रीत सिंह के साथ 'सिचुएशनशिप' में हैं जैकी भगनानी
मनोरंजन
कौन हैं 'भूत बंगला' की एक्ट्रेस भावना पानी? अक्षय कुमार की फिल्म में 'नौकरानी रागिनी' बनकर छाईं
मनोरंजन
'लॉरेंस ऑफ पंजाब' की रिलीज पर सरकार ने लगाया बैन, Zee5 पर रिलीज होने वाली थी सीरीज
मनोरंजन
'जो आपका हाल है वो मेरा...', ईद पर रिलीज होगी सलमान खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म, देखिए झलक
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
जीक्यू अवॉर्ड में छाए सेलेब्स, कियारा-कृति से शनाया कपूर तक ने बिखेरा ग्लैमर का जलवा
बॉलीवुड
7 Photos
रकुल प्रीत सिंह ने रेड ड्रेस में ढाया कहर, 'पति पत्नी और वो दो' एक्ट्रेस की ग्लैमरस फोटोज वायरल
भावेष पाण्डेय
Opinion