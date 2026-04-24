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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजीक्यू अवॉर्ड में छाए सेलेब्स, कियारा-कृति से शनाया कपूर तक ने बिखेरा ग्लैमर का जलवा

जीक्यू अवॉर्ड में छाए सेलेब्स, कियारा-कृति से शनाया कपूर तक ने बिखेरा ग्लैमर का जलवा

कल, यानी 23 अप्रैल को जीक्यू अवॉर्ड का आयोजन हुआ. इस इवेंट में बॉलीवुड के कई सेलब्स ने अपना जलवा बिखेरा. उनकी कई फोटोज सामने आई है, जिसमें सभी का स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Apr 2026 01:23 PM (IST)
कल, यानी 23 अप्रैल को जीक्यू अवॉर्ड का आयोजन हुआ. इस इवेंट में बॉलीवुड के कई सेलब्स ने अपना जलवा बिखेरा. उनकी कई फोटोज सामने आई है, जिसमें सभी का स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला.

जीक्यू अवॉर्ड 2026 का कल, 23 अप्रैल को मुंबई में आयोजन हुआ. जहां, बॉलीवुड के कई सेलब्स ने शिरकत की. एक्ट्रेसेस ने ग्लैमरस लुक में जलवा बिखेरा. आइए देखते हैं फोटोज.

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कियारा आडवाणी जहां भी जाती हैं उनका लुक चर्चा का विषय बन जाता है. वहीं इस इवेंट में भी एक्ट्रेस काफी स्टाइलिश लुक में नजर आईं. उन्होंने कोर्सेट स्टाइल ड्रेस वियर की थी. एक्ट्रेस ने पैप्स की खूब पोज दिए.
कियारा आडवाणी जहां भी जाती हैं उनका लुक चर्चा का विषय बन जाता है. वहीं इस इवेंट में भी एक्ट्रेस काफी स्टाइलिश लुक में नजर आईं. उन्होंने कोर्सेट स्टाइल ड्रेस वियर की थी. एक्ट्रेस ने पैप्स की खूब पोज दिए.
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इवेंट में कृति सेनन भी अपने ग्लैमरस लुक में छा गईं. उन्होंने ब्लैक कलर की हाई स्लिट कट ड्रेस पहनी थी, जिसमें वह काफी क्लासी दिख रही थीं.
इवेंट में कृति सेनन भी अपने ग्लैमरस लुक में छा गईं. उन्होंने ब्लैक कलर की हाई स्लिट कट ड्रेस पहनी थी, जिसमें वह काफी क्लासी दिख रही थीं.
Published at : 24 Apr 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
Kriti Sanon Kiara Advani Shanaya Kapoor Sanon

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