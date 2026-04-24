जीक्यू अवॉर्ड में छाए सेलेब्स, कियारा-कृति से शनाया कपूर तक ने बिखेरा ग्लैमर का जलवा

कियारा आडवाणी जहां भी जाती हैं उनका लुक चर्चा का विषय बन जाता है. वहीं इस इवेंट में भी एक्ट्रेस काफी स्टाइलिश लुक में नजर आईं. उन्होंने कोर्सेट स्टाइल ड्रेस वियर की थी. एक्ट्रेस ने पैप्स की खूब पोज दिए.